Značky na dálnici D11 pořád chybí, za roční skluz může i kybernetický útok

Dálniční úsek je v provozu už od loňského prosince. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však teprve pracuje na výrobě značek, jejich rozmístění je otázkou ještě několika měsíců. Zdržení podle silničářů způsobily připomínky k projektu i kybernetický útok.

Když MF DNES v polovině února na chybějící značení v nasávací oblasti D11 upozornila, ŘSD sdělilo, že navádění na dálnici je předmětem samostatného projektu a na okraji Náchoda a Trutnova se objeví v polovině letošního roku.

To se nestalo. Značení chybí v celém okolí zánovní dálnice. Například motoristé jedoucí z Trutnova se o její existenci dovídají teprve na kruhovém objezdu v Hořenicích.

Lavina připomínek a kyberútok

Mluvčí ŘSD Petra Drkulová na dotaz MF DNES odpověděla, že investor v současné době pracuje na výrobě značek. Na jejich instalaci si řidiči počkají ještě několik měsíců, kompletně dokončena má být na přelomu letošního a příštího roku.

„Svislé dopravní značení bude instalováno zhruba do 25 kilometrů od dálnice na silnicích I., II. a III. třídy do čtyř měsíců, velkoplošné dopravní značení do sedmi měsíců,“ uvedla mluvčí.

„Příčinou zdržení jednak byla spousta připomínek ke zpracovanému projektu ze všech stran zúčastněných, jednak do samotné soutěže zasáhl květnový kybernetický útok, což způsobilo další zpoždění,“ vysvětlila Petra Drkulová. Hackerský útok v polovině května napadl webové stránky ŘSD i vnitřní systémy organizace, například účetnictví nebo právě zakázek.

Nový úsek D11 Více než 22 kilometrů dálnice mezi Hradcem Králové a Hořenicemi silničáři dali do provozu v polovině loňského prosince.

Stavba začala v roce 2018 a stála 4,2 miliardy korun.

K hraničnímu přechodu v Královci, kde má D11 končit a napojit se na polskou rychlostní silnici S3, chybí dostavět 41 kilometrů.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na červencovém setkání se svým polským protějškem řekl, že dálnice k severním hranicím by měla být hotova nejdříve v roce 2027.

Součástí rozsáhlého projektu na vyznačení D11 je také dálnice D35. Téměř třináctikilometrový úsek z Opatovic do Časů byl zprovozněn v loňském roce a ještě o něco delší z Časů do Ostrova má být otevřen na konci letošního roku. Vyžádá si to stovky kusů nových dopravních značek, další stovky značek dělníci přesunou.

„Součástí projektu je také přeznačení místních komunikací, respektive průtahů silnic na katastru města Hradec Králové,“ sdělil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Je to nedůstojné

Řidiči i odborníci při nájezdu na dálnici jen nechápavě kroutí hlavou. Stejně tak matoucí je stávající značení na D11. Odpovídá stavu, ve kterém dálnice bude za několik let, kdy spojí východní Čechy s Polskem. Například na konci dálnice u Jaroměře jsou názvy měst Trutnov, Wrocław i Náchod, kam povede obchvat Jaroměře, už s předstihem uvedeny, ale jsou přeškrtnuty.

„Je nedůstojné koukat se víc jak půl roku na přelepené, zmatečné a zavádějící dopravní značení a čekat další měsíce na další nové aktuální a navazující. Domnívám se, že to mělo předcházet uvedení úseku D11 Hradec Králové – Jaroměř do provozu,“ míní člen krajské komise pro liniové stavby a územní rozvoj Nasik Kiriakovský.

Na neodpovídající dopravní značení a chybějící navádění na cíle už v únoru upozorňoval také hradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

„Myslím, že ŘSD podcenilo situaci. Řidiči tranzitní nákladní dopravy často nevědí, kudy mají jet, a osobní vozidla projíždí, kudy to jde,“ řekl tehdy. Vyvolal jednání se silničáři, k urychlenému doznačení silnic v nasávací oblasti to však nevedlo.

Agenda státu, ne kraje

Hejtmanství na silnice II. a III. třídy v okolí dálnice, které spravuje, žádné značení neinstalovalo. Podle mluvčího kraje ani nemohlo.

„V zájmu kraje je samozřejmě včasné, bezodkladné označení nasávací oblasti dálnic D11 a D35. Realizaci projektu je nutné uskutečnit současně, aby byla zachována návaznost dopravního značení, nelze od sebe oddělit pozemní komunikace dle kategorií a tříd. To je ale v kompetenci státu, který je vlastníkem dálnic, a má tedy i odpovědnost za veškerou agendu v souvislosti s nově otevřenými úseky,“ vysvětlil Dan Lechmann.

Podle mluvčího nové značky na silnicích II. a III. třídy po jejich osazení hejtmanství převezme do své správy.

Na některých úsecích nedávno otevřené části D11 také stále chybí slibované protihlukové stěny. ŘSD vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, firmy budou nabídky podávat do konce října. Doplnění stěn proti hluku vyjde na 77 milionů korun. Mezi Hradcem Králové a Smiřicemi vzniknou čtyři stěny o celkové délce zhruba tři kilometry, práce zaberou víc než půl roku.