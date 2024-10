Bagry najely na stavbu dálnice D11 u polské hranice, sloužit začne v roce 2028

Několikrát odložená stavba dálnice D11 z Trutnova do Královce začala. S cenovkou 11,7 miliardy korun bez započtení daně je to největší dálniční zakázka v historii Ředitelství silnic a dálnic. Jako první začne vznikat tříkilometrový úsek z Bernartic do Královce, kde se napojí na už existující polskou rychlostní silnici S3.