ŘSD zvýší počet odpočívadel na dálnicích. Přidá hlavně parkoviště pro kamiony

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce během šesti let zvýšit počet odpočívadel na dálnicích z nynějších 150 téměř na 200. Přidat chtějí silničáři hlavně parkovací místa pro kamiony, na konci roku 2031 jich slibují až 6 800. Novinářům to během pátečního zahájení stavby odpočívadla na dálnici D11 u Předměřic na Královéhradecku řekl šéf ŘSD Radek Mátl.
Šéf ŘSD Radek Mátl

Šéf ŘSD Radek Mátl | foto: ČTK

„Problematika parkovacích stání zejména pro nákladní automobily nás velmi trápí. Uvědomujeme si, že napříč republikou je jich velký nedostatek. Manko se snažíme neustále snižovat. Za posledních sedm let vzniklo tisíc nových stání pro nákladní automobily, vystavěno bylo patnáct nových odpočívek,“ uvedl Mátl.

ŘSD plánuje, že na konci letošního roku by mělo být na dálnicích pro kamiony 4 033 parkovacích míst, v roce 2027 by mělo přibýt dalších až 500 míst.

Stavba odpočívadel má podle Mátla i podporu státu a podle jeho slov by odpočívadla neměla být předmětem případných škrtů při výstavbě silnic. „Všichni si uvědomujeme, že součástí dálnic musí být odpočívky. Je to základní bezpečnostní prvek dálnice. Podpora ze strany vlády a ministerstva dopravy zde je,“ řekl Mátl.

ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

Největší problém při stavbě odpočívadel je podle Mátla v aglomeracích Prahy a Brna, kde s výstavbou kvůli obavám z hluku, světelného smogu či kriminality nesouhlasí města, obce a městské části.

„Umístit oboustrannou odpočívku na pražském okruhu nebo v blízkosti Prahy na výpadových dálnicích je velmi složité, ba se v tuto chvíli zdá nemožné. Často je jednodušší projednat a postavit samotnou dálnici než odpočívku,“ uvedl Mátl. ŘSD podle něj v problematických lokalitách hledá řešení například ve výstavbě parkování pro kamiony v okách mimoúrovňových křižovatek.

Mimo velké aglomerace by podle Mátla měl problém s nedostatkem parkování pro kamiony na dálnicích do dvou až tří let skončit. Kvůli nedostatku míst řidiči nákladní auta často odstavují podél silnic, na výjezdech z odpočívadel nebo na jiných odstavných plochách, čímž ohrožují bezpečnost dopravy.

Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Nová odpočívadla dostávají i informační systém, který řidiče dopředu informuje o počtu volných míst. Postupně chce ŘSD systémem osadit i ostatní odpočívky.

Na stavbě oboustranné odpočívky Předměřice stavbaři nyní skrývají zeminu. Každá část odpočívky bude mít 14 stání pro nákladní auta, 28 stání pro osobní auta, pro autobusy budou čtyři místa a pro karavany tři. Dílo za 163 milionů korun bez DPH by mělo být hotové letos v září.

Na trase dálnice D11 od Hradce Králové k polské hranici by ŘSD mělo postavit ještě oboustranná odpočívadla Jaroměř a Brusnice a odpočívadla Bernartice a Královec. Vznikne na nich celkem 189 míst pro nákladní auta. Odpočívky by měly být hotové do konce stavby posledních dvou úseků D11 z Jaroměře k hranici v roce 2029.

