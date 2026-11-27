Dálnice navazuje na polskou rychlostní silnici S3, která se u hranic s Českou republikou otevřela už v roce 2023. O rok později Poláci dokončili poslední úsek z Bolkówa do Kamienné Góry, a propojili tak české hranice s Baltem.
Protože bylo jasné, že se zprovozněním S3 se zvedne dopravní zátěž příhraničního Královce a česká část dálnice bude hotová až v roce 2028, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo přednostně postavil 3,2 kilometru dlouhý úsek u hranic, který dopravu vyvede z obce.
„Uvědomovali jsme si, že není možné na polském území využít S3 v celé délce a doprava je stahována na silnici v Lubawce. Z toho důvodu jsme udělali provizorní napojení tři kilometry od hranic,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Tříkilometrový úsek z Královce do Lubawky se měl původně otevřít už na jaře, zdržení způsobily problémy s dosedáním zeminy u mostů.
„Oproti předpokladu projektové dokumentace bylo potřeba více času na dosednutí zeminy. Pomalejší stabilizace podloží nám neumožnila provádět navazující práce v původně plánovaných termínech,“ vysvětlil již dříve mluvčí MI Roads Michal Jurman.
Stavba 21 kilometrů dlouhého úseku D11 začala v říjnu 2024. Tendr vyhrálo sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt s nabídkou 11,7 miliard korun bez daně. Kromě dvou tunelů a 28 mostů jsou na trase tři mimoúrovňové křižovatky a deset protihlukových stěn.
Podle ředitele MI Roads Zdeňka Ludvíka na staveništi denně pracuje až 1 200 lidí a 400 strojů. Dokončená je ražba půlkilometrového tunelu Opevnění, na podzim začali stavbaři razit o pár desítek metrů dál delší tunel Poříčí.
|
Omšelé domy, „sklepy“ s alkoholem. Královec doufá, že ho dálnice pozvedne
V dubnu odstartovala stavba posledního úseku Trutnov – Jaroměř za 9,1 miliard korun. Nejnáročnější na téměř dvacetikilometrové trase bude 780 metrů dlouhý tunel pod Kamenným vrchem u Výšinky. Stavbaři vybudují celkem 24 mostů o celkové délce 2,5 kilometru.
„Tento úsek plánujeme dokončit v roce 2029. Dálnice D11 tím bude zprovozněna v celé své délce,“ konstatoval ředitel ŘSD Radek Mátl.