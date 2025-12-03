Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Autor: ,
  14:33
Výstavba dálničních úseků Jaroměř – Trutnov na D11 a Úlibice – Hořice na D35 začne pravděpodobně až v příštím roce. Důvodem jsou pokračující nejasnosti ohledně financování staveb.
Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice | foto: ŘSD ČR

Vizualizace úseku D35 Úlibice - Hořice
Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)
Stavbaři pracují na dálničním sjezdu D11 v Trutnově-Poříčí. (28. května 2025)
Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova
35 fotografií

ŘSD s jejich výstavbou chtělo začít letos. I s uvedenými úseky chce ŘSD v příštím roce začít stavět 111,4 kilometru dálnic a otevřít 39,2 kilometru dálnic a 21 kilometrů na silnicích první třídy.

„V tuhle chvíli nemáme k dispozici konkrétní termín zahájení těchto konkrétních dvou staveb,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Nyní se ŘSD soustředí na zprovoznění hotových úseků, kde se dělají poslední technické kontroly.

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Návrh státního rozpočtu včetně návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dosud nebyl schválen. Nastupující koalice před týdnem vrátila vládě státní rozpočet, podle hnutí ANO v něm chybí asi 96 miliard korun včetně peněz na dopravní stavby. Původní návrh rozpočtu navíc SFDI počítal s příjmy ze státního rozpočtu vyššími zhruba o 37 miliard korun, než kolik byly plánované transfery ze státního rozpočtu do fondu.

Například v případě úseku na D11 má ŘSD připravenou podepsanou smlouvu od zhotovitele, která čeká na podpis generálního ředitele ŘSD Radka Mátla. „Což může udělat v okamžiku, kdy má k dispozici investiční prostředky. A my je nemáme,“ řekl Rýdl.

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice
Vizualizace úseku D35 Úlibice - Hořice
Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)
Stavbaři pracují na dálničním sjezdu D11 v Trutnově-Poříčí. (28. května 2025)
35 fotografií

ŘSD je podle něj denně v kontaktu s ministerstvem dopravy a SFDI a jedná o potřebných investičních prostředcích na prioritní stavby, kam vedle zmíněných dálničních úseků řadí například silnici od Mladé Boleslavi směrem na Sobotku a obchvaty Břeclavi a Znojma.

Rozestavěné stavby

Zahájení staveb tak ovlivní vývoj ohledně rozpočtu SFDI. Na rozestavěné stavby, které by se měly otevřít v letech 2026 až 2028, ale podle vyjádření Mátla v podcastu ŘSD peníze jsou.

Mezi stavbami, které mají začít příští rok, jsou například úseky na D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, které mají vzniknout ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru jako PPP projekt. Dále by měla začít stavba dvou úseků na dálnici D6.

Zprovozněné mají být úseky na dálnici D3 vedoucí do Rakouska, a to Nažidla – Dolní Dvořiště a Kaplice – nádraží – Nažidla. O další úsek se rozroste D35, konkrétně od Ostrova do Vysokého Mýta. ŘSD jedná se zhotovitelem stavby o otevření úseku Džbánov – Litomyšl v příštím roce, s jehož otevřením se podle plánů počítá v roce 2027.

30. září 2025

V druhé polovině příštího roku by měly být zprovozněny tři kilometry z úseku D11 od Trutnova ke státní hranici, konkrétně se jedná o část u polských hranic. Dále by měl být hotový úsek D48 jako součást stavby Lešná – Palačov nebo úsek Hulín – Fryšták na D49.

Zprovozněno má být také nových 21 kilometrů na silnicích první třídy. Týká se to 11 staveb, například části obchvatu České Lípy, obchvatu u Sezemic nebo napojení od D3 na Český Krumlov. Mezi stavbami, které mají začít v roce 2026 na silnicích první třídy, jsou často obchvaty měst.

3. prosince 2025  14:44

3. prosince 2025  14:33

