Krize na dálnici D11 a D35. Stavby komplikuje boj o archeologický průzkum

Obdobná situace je i na chystaném úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Tam již neúspěšný uchazeč podle nedávných informací ŘSD podal návrh na přezkum postupu ŘSD k antimonopolnímu úřadu. Zahájení obou staveb plánované na letošní rok je podle Mátla ohroženo.

V obou sdruženích, které tendry napadly, figuruje Univerzita Hradec Králové. Mluvčí univerzity Jakub Novák námitky a výhrady univerzity k tendrům nekomentoval. Uvedl, že univerzita nechce ovlivňovat subjekty rozhodující o tendrech ani veřejné mínění prostřednictvím médií.

Mátl označil situaci za vážnou. „Je to pro nás kritická komplikace v přípravě obou staveb. Nesetkávali jsme se s tímto problémem. Nesetkávali jsme se s tím, že by tyto zakázky končily na ÚOHS, je to poprvé. Firmy na to mají právo, ale pro nás je to nepříjemná skutečnost, která nám časově velmi komplikuje situaci,“ uvedl Mátl.

Archeologický průzkum na obou stavbách už měl být podle původních plánů realizován tak, aby na něj v závěru letošního roku navázali stavbaři s vlastní dálnicí. Nyní hrozí, že stavba do konce roku nezačne.

V podání k ÚOHS neúspěšný uchazeč podle ŘSD napadá údajně mimořádně nízkou nabídkovou cenu. „To je pro mě trošku nepochopitelné, když se ceny pohybují v podobném rozmezí i u jiných zakázek, u nichž tento neúspěšný uchazeč nabídky podával,“ uvedl Mátl. Neúspěšný uchazeč podle něj u vybraného dodavatele napadá i splnění kvalifikačních podmínek. ŘSD si za výběrem podle Mátla stojí.

Výběr dodavatele archeologického výzkumu je podle Mátla jedinou komplikací na obou chystaných stavbách. Termíny odevzdání nabídek od stavebních firem má ŘSD pro obě stavby stanovené na druhou polovinu června. „Obě stavby mají vydané stavební povolení v právní moci. Jsou vykoupené pozemky, dokončují se poslední dočasné zábory a vypořádání věcných břemen,“ uvedl Mátl.

V tendru na záchranný archeologický výzkum na 16,3 kilometru dlouhém úseku D35 Hořice - Úlibice byli dva uchazeči. ŘSD vybralo sdružení firem SAMSON PRAHA a Labrys s nabídkovou cenou 267 milionů korun bez DPH. Uchazeč vedený Univerzitou Hradec Králové nabídl cenu 434 milionů korun bez DPH. Odhadovaná cena stavby dálnice je 5,9 miliardy korun bez daně.

V tendru na archeologii na 20 kilometrů dlouhém úseku D11 Jaroměř - Trutnov jsou také dva uchazeči. Ten s nižší cenou nabídl provedení průzkumu za 235 milionů korun bez DPH. Uchazeč, kde je členem hradecká univerzita, nabídl cenu 343 milionů korun bez DPH. Odhadovaná cena stavby úseku je 12,9 miliardy korun, což z díla činí největší stavební zakázku v historii ŘSD.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Bude severní alternativou k přetížené dálnici D1.

Na D11 ŘSD od loňského podzimu buduje úsek Trutnov - hranice s Polskem. Postavením úseku z Jaroměře do Trutnova bude celá D11, začínající v Praze, hotová.