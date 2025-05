Stavbu D11 u Trutnova stopnou kvůli radioaktivnímu popílku. Zdraví lidí neohrožuje

Tři ložiska popílku z elektrárny Poříčí u Trutnova se zvýšenou mírou radiace se podle stavbařů nacházejí na místě, kde má dálnice D11 vjíždět do tunelu Poříčí. Kvůli přerušení prací se posune zahájení stavby severního portálu tunelu.

Zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ujistili, že kvůli zvýšené radiaci nehrozí nebezpečí stavbařům, ani lidem, kteří se v okolí procházejí například se psy. Měření dosud prokázala asi desetkrát vyšší výskyt radonu, než je v přírodě běžné. Vzorky jsou však nyní stále v laboratoři a podrobný výzkum bude trvat ještě asi měsíc. Hermetizace vzorků pro další měření trvá přibližně tři týdny.

„Dostali jsme od ŘSD podezření na mimořádnou událost. Situaci jsme na místě prověřili v pátek 23. května. Zjistili jsme, že se jedná o mírně zvýšený dávkový příkon nad přírodní pozadí. Jde o materiál se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, což je materiál, se kterým se běžně nakládá na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření. Na taková pracoviště se vztahují povinnosti podle atomového zákona,“ uvedla přímo na stavbě D11 inspektorka SÚJB Hana Procházková.

Podle úřadu stavbařům nic nebrání v tom, aby v místě dál pracovali. ŘSD přesto zatím v lokalitě se stavbou nepokračuje a počká na návrhy dalšího postupu. Silničáři si najali specializovanou firmu, která bude průběžně odebírat a vyhodnocovat vzorky.

„V tuto chvíli nemůžeme stanovit žádné konkrétní milníky řešení této situace. Budeme vždy pracovat v koordinaci s SÚJB. Potřebujeme informace, jak musíme s tím materiálem nakládat a podle toho upravíme harmonogram. Už si samozřejmě tipujeme možné budoucí scénáře,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pokud se ukáže, že popílek může na stavbě zůstat, mohou ho stavbaři použít v podloží dálnice. Variantou je také jeho odvoz na skládku.

„Na základě předběžných výsledků to vypadá, že by mohl být uložen na běžnou skládku komunálního odpadu. Ale pokud se tam objeví nějaké chemikálie, které nejsou v gesci našeho úřadu, to nemohu posoudit,“ uvedl ředitel oddělení radiační ochrany v průmyslu SÚJB Jiří Havránek.

Finální rozhodnutí by podle odhadu silničářů mohlo přijít během prázdnin. Není vyloučeno, že práce se v místě rozjedou už dříve a dojde například k dočasnému přesunu radioaktivního materiálu.

„Na zbylých částech úseku se standardně pracuje a jsme v harmonogramu. Tady se jedná o 300 metrů z celkových 21 kilometrů. V tuto chvíli proto neočekáváme zdržení celé stavby,“ připomněl Rýdl.

Radiace byla naměřena na třech místech, kam sousední elektrárna v Poříčí v minulosti vyvážela popílek vzniklý spalováním uhlí. To pocházelo z nedalekých dolů v Radvanicích, kde byla naměřena vyšší míra přírodní radiace. Později se právě kvůli tomu popílek odvážel do nádrže v Debrném.

„Popílek v současné době je naprosto v pořádku, protože se spaluje uhlí z jiných zdrojů. Elektrárna, jakož i další elektrárny a teplárny v republice, pravidelně podává výsledky do databáze,“ ujistila Procházková.