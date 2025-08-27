„Jednalo se o požár cisternového návěsu pravděpodobně od pneumatiky, který převážel saze. Oheň od pneumatiky se rozšířil na samotnou cisternu a došlo k rozsypání sazí do profilu dálnice a k jejich požáru,“ řekl pro redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Radek Mencl.
Hasiči požár lokalizovali střední pěnou ve 20:59 a nyní provádějí dohašovací práce. Pomocí termokamery vyhledávají skrytá ohniska, aby zamezili opětovnému vzplanutí.
|
Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán
„Na místo míří vozidla Správy údržby dálnice, které budou pracovat v první fázi na zprovoznění směru od Jaroměře na Prahu a povoláváme vyprošťovací automobil, abychom cisternu dostali z profilu dálnice,“ dodal mluvčí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz