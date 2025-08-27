Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

  22:26
Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění úseku ve směru na Prahu.

„Jednalo se o požár cisternového návěsu pravděpodobně od pneumatiky, který převážel saze. Oheň od pneumatiky se rozšířil na samotnou cisternu a došlo k rozsypání sazí do profilu dálnice a k jejich požáru,“ řekl pro redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Radek Mencl.

Na dálnici D11 na 102. kilometru ve směru Jaroměř zasahovali hasiči u požáru cisternového vozu převážejícího saze v práškové formě. (27. srpna 2025)
Hasiči požár lokalizovali střední pěnou ve 20:59 a nyní provádějí dohašovací práce. Pomocí termokamery vyhledávají skrytá ohniska, aby zamezili opětovnému vzplanutí.

Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

„Na místo míří vozidla Správy údržby dálnice, které budou pracovat v první fázi na zprovoznění směru od Jaroměře na Prahu a povoláváme vyprošťovací automobil, abychom cisternu dostali z profilu dálnice,“ dodal mluvčí.

