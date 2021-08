Dokončení úseků D11 a D35 se blíží. Zda se Hradec zbaví kamionů, ukáže čas

Královéhradečtí obyvatelé žijící u silničního okruhu či v okolí Brněnské třídy upínají naděje k otevření nových úseků dálnic.

Stejně jako řidiči v kolonách u nemocnice či při příjezdu do města od křižovatky u ČKD doufají, že co největší část kamionů se krajskému městu vyhne, jakmile budou mít možnost. Ta by měla přijít ještě před koncem roku.



Zásadní by mělo být na cestě z Prahy na Moravu otevření úseku od Opatovic do Časů. Nyní kamiony sjíždějí z velké opatovické okružní křižovatky a od Pardubic jezdí na východ přes Hradec okolo nemocnice a po Brněnské třídě.

„Dostavba D35 bude pro Hradec velmi významná. Vznikne alternativní trasa pro kamiony, aby vůbec nemusely zajíždět do města. Vyhnou se křižovatce Mileta a dalším nepříjemným křižovatkám, které jsou dávno za hranicí svých kapacit. Zimní termín zprovoznění úseku z Opatovic do Časů bude mít pro Hradec výrazně pozitivní vliv,“ míní bývalý předseda dopravního výboru Královéhradeckého kraje a městský zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).



Ve všedních dnech projede po okruhu okolo fakultní nemocnice 7 tisíc nákladních aut. Z Opatovic do Časů se začne jezdit v prosinci, dalších 15 kilometrů do Ostrova by se mělo otevřít za rok.

„Zprovoznění úseku 12,6 kilometru, které odvede část tranzitní dopravy z Hradce Králové, plánujeme na 15. prosince,“ potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.



„Dá se očekávat, že otevření úseku Opatovice – Časy dopravě u nemocnice uleví. A čím dále bude dálnice pokračovat na Moravu, tím to bude pro řidiče zajímavější,“ uvedl krajský šéf ŘSD Marek Novotný.

Odlehčí se i křižovatce Mileta, kterou čeká rekonstrukce. Zatímco někteří oponenti plánovaného řešení před několika lety navrhovali, aby se počkalo právě na to, až bude část kamionů Hradec objíždět, dnes je zřejmé, že úpravy začnou bez ohledu na změny v tranzitní dopravě.

„Při rekonstrukci Milety už dávno nejde o řešení problému tranzitní dopravy na vnějším okruhu, ale o soustavu křižovatek, která je zajímavá zejména pro město, fakultní nemocnici, pro rozvoj celé oblasti s Benešovou třídou nebo záchrankou. Kdybychom ji ošetřili pouze inteligentní signalizací, sice zlepšíme její propustnost, ale zabili bychom spoustu dalších přínosů. Pro Hradec se to musí udělat celé včetně podchodů pro chodce. Tento nešťastný dopravní uzel se už musí dořešit,“ zdůraznil Novotný.

Od ČKD mimo Hradec?

Další úlevou pro městský okruh by mělo být dokončení dálnice D11 z Hradce do Jaroměře plánované rovněž na letošní prosinec. Kamiony jedoucí od Náchoda, Trutnova a Jičína by měly město objíždět po D11 k Sedlicím, kde odbočí na D35 na Opatovice a dále na východ.

„Počítáme, že kamiony pojedou přes spojku Sedlice – Opatovice. Uvidíme však, jak se to projeví v praxi. Dopravní důsledky se někdy dají předvídat, jindy je to obtížnější. Záleží to na firmách, které kamiony posílají podle vlastních potřeb. Třeba mezi Hradcem a Náchodem je to někdy naprosto neprůjezdné, a jindy tam projedete, ani nevíte jak. Je těžké říci, čím to je. Každopádně nákladní doprava se přesunula ze železnice na silnice, stačí na nich malá oprava a tvoří se obrovské kolony. Očekáváme, že otevření nových úseků tomu uleví. Je to zatím malá část, ale bude to přínosné,“ míní Novotný.

Právě na dopravcích a řidičích kamionů bude záviset, jak k novým trasám přistoupí. Podle Aleše Dohnala ze směru od Náchoda a Jičína možnost objet město od křižovatky u ČKD po čtyřproudé státní silnici do Kuklen a po D11 k Opatovicím mnozí volí už dnes.

„Částečně to tak funguje, avšak po dálnici to bude pro řidiče kamionů ještě pohodlnější i časově výhodnější. Obzvláště pokud by byli motivovaní tím, že by se za průjezd okolo Hradce neplatilo,“ navrhl řešení Dohnal.

Ten by šel v opatřeních omezujících průjezd Hradcem ještě dále: „Zásadní je, aby následovala řada opatření, která budou dopravu usměrňovat, aby nesměřovala tam, kde ji nechceme.“

„Do Hradce by měl být na části Gočárova okruhu od Pardubic zakázán vjezd kamionů, kromě těch které zásobují hradecké firmy, například Petrof na Brněnské třídě. Zákazové značky tam lze umístit, když se nabídne alternativa, což je právě dálnice. Dobrým příkladem je Střelecká ulice, na niž po otevření dálnice D11 už kamiony nemohou a doprava je tam ve srovnání s úsekem okruhu u nemocnice poměrně klidná,“ řekl Dohnal.

Hejtman varuje před přehnaným očekáváním

Optimismus zatím nesdílí krajský hejtman Martin Červíček (ODS). Podle něj se chování dopravců výrazněji změní až s dalšími úseky dálnic.

„Týká se to D11 a D35, která propojí Hradec s Jičínem a která bude pokračovat od Opatovic na Moravu. V tuto chvíli však nejsou dostavěné. První etapa z Opatovic do Časů samozřejmě přinese zlepšení, ale ještě to nebude dostavěná dálnice na Moravu. Bavíme se tedy o střednědobém horizontu, kdy by doprava mohla být odkloněna mimo Hradec Králové zásadnějším způsobem,“ řekl Červíček.

„Každý nový úsek je pro dopravce a řidiče zajímavý, ale je otázka, zda jejich zvyky opravdu zásadně změní. Avšak dává nám to naději, že dálnice budou pokračovat dál, a tudíž i dopravci budou přemýšlet o změnách tras z hlediska ekonomičnosti. Jakákoli dálnice je totiž pro ně výhodnější. Nechci však vytvářet přehnaná očekávání,“ sdělil Červíček.

V současnosti obyvatelé Hradce vliv tranzitní dopravy kvůli opravám na silničním okruhu u nemocnice či omezením souvisejícím se stavbou protihlukové stěny na výpadovce na Pardubice pociťují zvlášť silně. Přispěla k tomu i nedávná tragická nehoda v Koutníkově ulici, kdy řidič kamionu ignoroval semafory a srazil se s osobním autem.