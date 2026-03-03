Další hradeckou cyklověž postaví nováček v oboru, výdej stroje zabere 20 sekund

Petr Záleský
  16:30
V listopadu uplynuly čtyři roky, kdy z Hradce Králové v tichosti zmizela druhá a poslední parkovací věž pro kola. Ostudu chce město, které v roce 2013 mělo vůbec první samoobslužný biketower v Evropě, napravit letos. Jak bude nové dílo vypadat a postup stavby zatím zná jen pár lidí.
Pracovníci bourají cyklověž u hotelu Černigov v Hradci Králové (15. listopadu 2019)

V Česku dosud staví parkovací věže pro kola jen společnost Systematica. Realizovala jich 23 a ty dvě hradecké připomínají pouze fotografie. Teď však zaběhlou firmu přebil podnikatel Václav Břeň z Homyle, ve sloganu jeho firmy stojí „Ze dřeva, betonu a oceli postavíme cokoli“.

Netají se tím, že stavba cyklověže pro něj bude novinkou, ale ubezpečuje, že úkol zvládne.

Budovat bude na parkovišti mezi koupalištěm Flošna a fotbalovou arénou metodou design and build, věž tedy navrhne a nakonec i postaví. Podnikatel tendr vyhrál díky ceně.

Před rokem skončila první soutěž velmi rozpačitě. Do výběrového řízení se hlásila pouze firma Systematica, město si připravilo 24 milionů korun s nadějí, že nabídnutá cena bude ještě nižší, jenže přišel návrh znějící na 32 milionů korun. Když Hradec ve druhém tendru upravil podmínky, přihlásili se zájemci dva. Nakonec vyhrál Václav Břeň s nabídkou 22,42 milionu korun.

Podobu díla i zvolenou technologii zatím zná jen hrstka. Václav Břeň říká, že nic netají, jen nejprve čeká na schválení projektu městem.

„Ještě nemám odsouhlasený návrh od města, proto nechci pouštět žádný vzhled nebo vizualizaci. Rád to ale pak se souhlasem města udělám. Nyní čekáme na případné připomínky,“ řekl stavebník. Podle něj projekt nabízí osm vstupů pro kola a je tedy osmkrát rychlejší než dosud realizované věže s jedním vstupem.

„Technologie cyklověže, kterou dodáme, je v republice od roku 2020. Není to tak, že přijdeme a všechno navrhneme od samotného začátku. Technologii jsem jen vzal, použil a přidal další věci. Jsme kritizováni pro nezkušenost, ale konkurence přece také nějak začínala a první věž přesto postavila,“ podotkl.

Obslouží až 12 zákazníků najednou

Podle indicií se zdá pravděpodobné, že u koupaliště Flošna by měl vzniknout systém ParkBike od společnosti Vapos sídlící v Nové Pace. Je složen ze čtyř až dvanácti modulů a s variabilní kapacitou od 56 až po 168 zaparkovaných kol.

Výrobce garantuje, že parkování i výdej stroje zabere 20 sekund, obslouží až 12 zákazníků najednou a je vhodný pro všechny typy kol. Na výběr je neomezený design věží, které mohou spolu tvořit obrazce.

„Jde mi o to udělat tu něco architektonicky zajímavého. Uvidíme, jak se domluvíme s architekty města. Každopádně se na spolupráci těším,“ řekl Břeň.

Hradec zrušil zakázku na cyklověž u stadionu, s firmou však bude jednat

Město zatím smlouvu nepodepsalo. Věž má stát v ochranném pásmu městské památkové rezervace, a proto se čeká především na posvěcení od odboru památkové péče.

„Budeme jednat s památkáři, jestli je koncept z hlediska městské struktury realizovatelný. Dodavatel je odpovědný, aby připravil návrh, který projde po odborech města a především odborem památkové péče. V případě ochranného pásma památkové zóny je její stanovisko závazné a pokud přijde s konceptem, který povolitelný není, nemůže splnit předmět zakázky,“ vysvětlil Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje. Doplnil, že o žádných překážkách zatím neví.

Nová konkurence

Hradec v prvním tendru odmítl nabídku společnosti Systematica na věž za 32 milionů. Město žádalo kapacitu 120 kol, vybavení kamerami i vlastním fotovoltaickým systémem.

Na novou konkurenci je zvědavý i zakladatel firmy Systematica Rudolf Bernart. „Hlavně se nechám překvapit, jaké parametry věž nabídne. Kvůli nástupu elektra se totiž kola prodlužují a my už víme, že náš stávající výrobek přestává stačit. Ve vývoji jsme však pokročili, abychom vyhověli i velkým elektrokolům,“ říká.

Vysvětlil také cenovku 32 milionů korun v prvním tendru. „My jsme opravdu nedali takovou cenu pro to, že jsme na trhu jediní, jak jsem se také dozvěděl. Nebyly však známé přípojné elektrické body či kde se napojí kanalizace. Stálo tam také, že celý archeologický průzkum bychom platili my, kdybychom při stavbě narazili na kostru. Proto jsme si do ceny promítli dostatečnou rezervu. Jsme schopni záložní elektropřípojku realizovat za 25 tisíc korun, ale také jsme ji už dělali za 550 tisíc korun a v Hradci by to mohly být i miliony.“

Další věže budou u nádraží

Město věří, že vítěz soutěže do Hradce Králové vrátí modernější cyklodům, na který se v roce 2013 k hotelu Černigov jezdili dívat zástupci mnoha měst.

„Uchazeč tvoří systémem desing and build, kdy stavbu sám navrhne a pak může realizovat řešení, které bude v souladu se všemi předpisy. První zakázka přinesla jen jednoho uchazeče, který byl však velice drahý a přišlo nám neefektivní vynaložit tolik peněz. Zkusili jsme tedy jednoduchou věc a zastropovali nejvyšší přípustnou cenu. Možná překvapivě byly podány dvě nabídky, oba uchazeči splnili podmínky, které město vypsalo, a jsme rádi, že místo jedné velice drahé máme dvě pod předpokládanou hodnotou,“ řekl Lukáš Řádek.

Parkovací věž pro kola u nádraží v Hradci Králové stála do roku 2019.

Nemyslí si však, že vítězného zhotovitele znevýhodňuje nezkušenost s realizací cyklověží: „Hlavně je vázaný smlouvou, která je velice přísná.“

Když město v roce 2019 přišlo o věž u Černigova, tehdejší vedení radnice se předhánělo v nápadech, kde by mohly brzy vyrůst náhrady. Jenže u vědecké knihovny, u zimního stadionu, u Aldisu nebo ve fakultní nemocnici to v dohledné době určitě nebude.

Kromě na parkovišti u koupaliště se další začne budovat u příležitosti obří modernizace železničního uzlu Hradec Králové a investorem bude Správa železnic (SŽ). Dvě cyklověže navrhuje za Českou poštou u jižního průčelí výpravní budovy, kde bude i rezerva pro umístění případné třetí. Další by mohla být ve Sladkovského ulici.

Vstoupit do diskuse

