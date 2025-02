Hradec zrušil zakázku na cyklověž u stadionu, s firmou však bude jednat

Město si na budování cyklodomu s kapacitou 120 kol vybaveného kamerami i vlastním fotovoltaickým systémem připravilo 24 milionů s nadějí, že nabídnutá cena bude ještě nižší. Přišel však návrh znějící na 32 milionů korun.

„Výběrové řízení jsme se přitom snažili vypsat tak, abychom minimalizovali riziko, že se přihlásí jen jeden zhotovitel, přestože není tajemství, že v České republice podobná zařízení nabízí pouze jedna společnost,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic.

„Obvyklá a pro mě nepochopitelná praxe v jiných městech je, že se této firmě zadá projektová dokumentace a pak se vypíše jakési výběrko, které vyhraje právě ona. My jsme soutěž vypsali systémem Design and Build, aby navrhnout své řešení mohl jakýkoli subjekt. Přesto se nám přihlásila jen jedna společnost. Její nabídková cena významně překročila naše očekávání až do té míry, že by nebylo odpovědné tento projekt přijmout, a tak jsme zakázku zrušili,“ uvedl Řádek.

Sdělil, že firmě Systematica nabídl dialog: „Dává nám smysl ještě diskutovat se zástupci firmy, aby nám zdůvodnili, proč je cena významně vyšší než nedávno dokončený projekt v Nymburce, který stál 24 milionů a součástí byla i demolice. Nevíme, co se přihodilo, že pro Hradec je tato nabídka tak vysoká.“

Podnikatel nižší cenu nevyloučil

Firma diskusi vítá. Její spolumajitel Rudolf Bernart nevyloučil nižší cenu, jestliže dostane pro zpřesnění ceny více informací nebo bude moct udělat sondy podloží. „Jsou to rozdíly v řádech milionů korun. Tak trochu jsme počítali s tím, že cena může někoho vystrašit,“ řekl.

Cyklověž u hradeckého nádraží vydržela jen šest let do roku 2019:

18. února 2013

Cyklověž měla být jednou z nejvýznamnějších multifunkcí, které u stadionu budou přibývat.

„Intenzivně řešíme například podchod pod Gočárovým okruhem, prostor u řeky pro pořádání kulturních akcí, odpadové hospodářství anebo architektonické osvětlení samotné arény, které by mělo být hotové do konce letošního roku. Zabýváme se i atletickým tunelem ve východní tribuně,“ vyjmenovala primátorka Pavla Springerová (HDK).