Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Cyklostezka se v prosinci stala hlavním důvodem, proč opoziční zastupitelé odmítli hlasovat pro rozpočet Častolovic na rok 2026. Jejich hlasy jsou potřeba. Koalice totiž přišla o těsnou většinu 8 ku 7 kvůli dlouhodobé nemoci místostarosty a městys dodnes funguje v provizoriu, což ztěžuje veřejný život.
Opoziční zastupitelé kritizují stavbu cyklostezky směrem na sousední Libel ze tří důvodů – kromě vysoké ceny poukazují na částečnou zbytečnost, ale také netransparentní schvalování. O suverénně největší investici městyse posledních let rozhodla loni v létě pouze rada města. Starosta pak podepsal smlouvu se zhotovitelem, přestože o zařazení investice do rozpočtu nehlasovalo zastupitelstvo. Fakticky tak pro zakázku neměl financování.
„Za posledních 12 let je to poměrně obvyklá praxe. Pan starosta si zakázky připravuje sám a nám o nich řekne až v poslední chvíli, kdy je potřeba je odmávnout. Zřejmě počítali s tím, že to později schválí. V té době byl ještě místostarosta zdravý a nepředpokládali, že bude problém,“ upozornil opoziční zastupitel Lukáš Faltys (Prosperita pro městys).
Starosta Zdeněk Praus (ANO) tvrdí, že častolovická radnice si nechala zpracovat právní posudek, že může rozhodovat o částkách až 50 milionů korun. Radní o zakázce rozhodovali loni v létě poté, co jim Státní fond dopravní infrastruktury potvrdil dotaci 85 procent uznatelných nákladů. Dalších 3,8 milionu přispěl kraj.
„Každá obec má směrnice jinak udělané. My jsme vysoutěžili samotnou stezku za 49 milionů, takže rada tu kompetenci měla,“ uvedl Praus.
Podobně „operativně“ rozhodují radní i v dalších městech, například v Náchodě. Tamní starosta Jan Birke (nestr., dříve SOCDEM) však upozornil, že investice musí být vždy kryté rozpočtem.
„Rozhodování v radě je mnohem rychlejší, protože se schází častěji. Ale peníze v rozpočtu na to musí potvrdit zastupitelé. Nemůžete uzavírat zakázku bez financí,“ sdělil na dotaz iDNES.cz.
„Vůbec to neprošlo zastupitelstvem a teprve po půl roce na to chce schválit peníze. Eurovia už staví, přitom ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky. Starosta tvrdí, že mu je majitelé přislíbili. Ale takto se chová řádný hospodář?“ ptá se další opoziční zastupitelka Veronika Bartošová (ODS, za Prosperitu pro městys).
Faktické schválení peněz zastupiteli nemá cyklostezka dodnes. Podle starosty Prause v rozpočtu na rok 2025 byla částka 17 milionů na pozemní komunikace. Opozice však namítla, že mělo jít o infrastrukturu v lokalitě U Mandlu. Když opoziční zastupitelé v prosinci odmítli zvednout ruce pro rozpočet, městys přijal pravidla rozpočtového provizoria, v nichž se píše, že může realizovat závazky vyplývající z uzavřených smluv.
„Nechápu, proč ten rozpočet blokují, protože cyklostezka už se stejně staví. Provizorium nám to umožňuje. Už jsme ho v podobném znění schválili v minulosti. Navíc stezka se projektuje osm let a byla předmětem jednání několikrát,“ odmítl argumenty opozice Zdeněk Praus. Upozornil také, že městys nedávno prošel auditem hospodaření za rok 2025, který neshledal žádná pochybení.
Příliš drahý projekt
Ještě více zaráží náklady na 1,4 kilometru dlouhou cestu. Častolovice za ni zaplatí 41,9 milionu korun bez daně. Pro srovnání, Stěžery u Hradce Králové aktuálně zahajují stavbu kilometrového úseku stezky za 7,6 milionů bez DPH.
Vysoké náklady si vyžádají hlavně dva náročné prvky – most přes řeku Bělou a odtěžení kopce před odbočkou na Synkov-Slemeno. Jen samotný most nad zhruba 9 metrů širokým tokem má přijít asi na 13 milionů korun. Opozici se to zdá moc. Nedaleký Rychnov nad Kněžnou nedávno osadil novou lávku na Pelclově nábřeží za pouhých 1,8 milionu bez daně. Má sice asi poloviční šířku, avšak na délku měří prakticky stejně.
„Je to vyprojektováno honosně, neekonomicky a neúsporně. Původně nám tvrdili, že bude cena kolem 30 milionů. Prodražuje to také přesun opěrné zdi za částku kolem 15 milionů korun,“ upozornil Lukáš Faltys na odtěžení kopce před odbočkou na Synkov-Slemeno.
Stávající silnice tam vede v zářezu. Stavbaři musejí vybourat opěrnou zeď, odtěžit nejméně 12 metrů široký kus kopce a vystavět novou oporu. Teprve pak tam zbudují stezku.
Jenže podle Faltyse je právě tato část již dnes zbytečná. Tisíce kamionů, které tudy míří do průmyslové zóny u automobilky v Kvasinách, budou již brzy jezdit po novém obchvatu Častolovic, který právě buduje Královéhradecký kraj. Na silnici se bude napojovat o kus dál odbočkou na Synkov-Slemeno. Radním, který má krajskou investici na starosti je shodou okolností starosta Praus.
„Situace se změnila. Od kruhového objezdu do Častolovic bude jezdit jen minimum aut,“ řekl Faltys.
„Takhle se o tom bavit nemůžeme. Nebudeme licitovat o tom, jestli tam projede tisíc aut nebo 10 tisíc aut. I v Hradci jsou cyklostezky uvnitř města,“ odmítl argumenty Zdeněk Praus.
Zaseknutá obec
Kvůli neshodám a neschválenému rozpočtu je nyní městys Častolovice paralyzovaný. Úřad odmítl financovat místní spolky. Vedení obce z toho viní opozici. Ta naopak tvrdí, že jde o mstu starosty na občanech.
Když opoziční zastupitelka Veronika Bartošová na posledním zasedání chtěla podmínky rozpočtového provizoria upravit, koalice o bodu odmítla hlasovat. Přitom předsedkyně finančního výboru Šárka Fajglová (KSČM, za ANO) je předsedkyní místního spolku žen, na který paralýza přímo dopadá.
„My jsme o tom nemohli hlasovat. Nechceme dělat něco protiprávního, aby z toho nehrozil postih. Dotazujeme se na další postup ministerstev vnitra a financí,“ vysvětlila Fajglová.
Podle úředníků je však postup plně v kompetenci obecních zastupitelů. Redakci iDNES.cz to potvrdili úředníci Královéhradeckého kraje i ministerstva financí.
„Konkrétní nastavení pravidel (provizoria) je plně v kompetenci každé obce a zákon neobsahuje žádné omezení, které by v tomto období znemožňovalo vyplácení příspěvků spolkům. Obec tedy může spolkům poskytnout příspěvek v loňské i jiné výši, pokud to schválená pravidla provizoria dovolují, přičemž zastupitelstvo má dokonce možnost tato pravidla v průběhu provizoria upravit,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Jedinou podmínkou je podle něj řádné zveřejnění pravidel na internetu.
V textu jsme opravili nepřesně uvedenou hodnotu díla.