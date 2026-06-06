náhledy
Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek vzniklo za pět sezon od roku 2020. Cyklisty čeká pohodová projížďka krásnou přírodou, kde nechybí stromy, malebné laguny, kempy, kiosky a pláže.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na nový cyklookruh okolo Rozkoše vyrazili cyklisté všech věkových kategorií.
Autor: Ladislav Pošmura
Otevření cyklostezky okolo přehrady si nenechaly ujít stovky cyklistů na kolech i koloběžkách. V dalších dnech už bude provoz na trase výrazně klidnější.
Autor: Ladislav Pošmura
Stezka je variantou k rušným silnicím a táhne řadu cyklistů i inline bruslařů. Někde jde dál od vody podle toho, jak se dařily výkupy pozemků. Jinde šlapete hned u břehu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Otevření cyklostezky kolem Rozkoše pojali v sobotu někteří cyklisté opravdu slavnostně.
Autor: Ladislav Pošmura
Cyklookruh je dílem spolku, jejž rozjely Česká Skalice, Jaroměř a Náchod. Postupně se přidaly menší obce v trase, ale třeba i vzdálenější Vysokov.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Turisté si okolo Rozkoše mohou užít spoustu zábavy. Narazíte tu na vodní skútry, paddleboardy, šlapadla či windsurfy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vzniklo 13 kilometrů nových vozovek, starší cesty prošly opravou. Kvůli požadavkům ochranářů je někde použit místo asfaltu beton, který se tolik nerozpaluje a pro živočichy bude příhodnější.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Stavělo se sedm úseků. V roce 2020 se budoval úsek mezi Provodovem a Šerčí, v roce 2021 úsek z České Skalice do Klen, v roce 2022 část z Provodova do Šonova. Pak to vypadalo, že další peníze na dostavbu nebudou, ale loni se stavební firmy rozmáchly po celé západní polovině nádrže, došlo na pět kilometrů od České Skalice do Spyty a pak i k hlavní hrázi.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Velkou položkou byla oprava povrchu silnice na hrázi, která spolkla přes třetinu nákladů za cyklookruh.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Součástí okruhu je i turistické zázemí, stojany na kola, servisní stanice, nabíječky pro elektrokola, altány a odpočinková místa. Obce si slibují další rozvoj území, turistiky i drobného podnikání. Cesta bude bezpečnější pro pěší i cyklisty, některým pomůže při dojíždění do práce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Opalovačka na travnaté pláži během vyjížďky na kole není u Rozkoše problém. Z břehu přehrady je vidět na Orlické hory a místy lze v dáli zahlédnout i Krkonoše.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Obecní hostinec v Provodově-Šonově je jedna ze zastávek, kde se dá najíst a dlouho posedět.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Okruh kolem Rozkoše patří do vznikající Kladské stezky. Ta chce navázat na oblíbenou Labskou cyklostezku a propojí Jaroměř, Náchod a polskou Kudowu Zdrój. Celkem bude mít 60 kilometrů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Labská stezka s Kladskou se propojily už v Jaroměři, hotov je totiž úsek od Jaroměře po Rychnovek. Podle svazku obcí se také v dohledné době rýsuje napojení Náchoda k cyklookruhu kolem Rozkoše a v přípravách jsou další etapy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Naším cílem je postupně vytvořit bezpečnou a kvalitní síť cyklistických tras, která propojí celý region,“ uvedla starostka České Skalice a předsedkyně DSO Kladská stezka Zuzana Jungwirthová (Pro město).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Cyklostezka vede opravdu pestrou krajinou. Cyklista projede obcemi, po poli, podchodem a především okolo přehrady a krásnou přírodou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Kladská stezka je příkladem toho, že koordinovaná spolupráce měst a obcí může přinést konkrétní výsledek, který má výrazný přesah za hranice jejich regionu,“ uvedla starostka Zuzana Jungwirthová.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Cyklostezka vede většinou po rovině, do lehkého kopce si šlápnete jen výjimečně.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Těší mě, že díky evropským fondům vzniká souvislá a bezpečná síť cyklostezek, která odkloní cyklisty z frekventovaných silnic a zvýší atraktivitu pohybu na kole,“ řekl Jakub Řezníček, ředitel Centra pro regionální rozvoj (CRR) Hradec Králové.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Cílem skoro dvacetikilometrového okruhu může být například areál autokempu na Rozkoši s mnoha kiosky a vyžitím pro děti.
Autor: Ladislav Pošmura