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OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh

Ladislav Pošmura
  16:22
Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek vzniklo za pět sezon od roku 2020. Cyklisty čeká pohodová projížďka krásnou přírodou, kde nechybí stromy, malebné zátoky, kempy, kiosky a pláže.
Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Na nový cyklookruh okolo Rozkoše vyrazili cyklisté všech věkových kategorií. Otevření cyklostezky okolo přehrady si nenechaly ujít stovky cyklistů na kolech... Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Otevření cyklostezky kolem Rozkoše pojali někteří cyklosté opravdu slavnostně. Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Vodní nádrž Rozkoš u České Skalice. Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice.

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Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...

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