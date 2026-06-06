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OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
OBRAZEM: Stíhačky, akrobaté i ukázka bitvy. Hradecké nebe patřilo letadlům
Desetitisíce diváků přilákal o víkendu 34. ročník Aviatické pouti, která se poprvé konala na letišti v Hradci Králové. Lidé v sobotu i v neděli prakticky zaplnili prostor kolem přistávací dráhy,...
OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh
Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...
Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky
Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely...
„Mučil družku, chtěl ji i upálit. Po nocích se střílelo.“ Obec na Trutnovsku obchází strach
Kriminalisté vyšetřují závažný incident mezi mužem a ženou, kvůli němuž zasahovali v obci na Trutnovsku. Jednoho člověka zadrželi a obvinili, je ve vazbě. Podle zdroje iDNES.cz jde o vymahače, který...
Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky
Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely...
Majitelé plní hrad pohádkami. Děti čeká lehce výchovná Dentalína i Bordelinda
Zvenku se od ostatních památek příliš neliší, při vstupu je rozdíl patrný okamžitě. Hrad a zámek Staré Hrady na Jičínsku obydlely stovky pohádkových postav: čarodějové, lesní skřítci, draci, vodníci,...
OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh
Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...
Festival Landscape oživí opomíjená zákoutí, v centru Hradce vyrostla květinová oáza
Mezinárodní festival krajinářské architektury a umění ve veřejném prostoru Landscape se poprvé představuje v Hradci Králové. Až do září promění ulice, parky, opomíjená místa i kulturní instituce v...
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Najdete ho u Krpálků i na Hradě, pískovec z Podkrkonoší spojuje nejen památky
Pražský hrad, hospitál Kuks, lázně Běloves nebo Dómský pahorek s katedrálou sv. Štěpána v Litoměřicích. Stovky kilometrů vzdálená místa spojuje materiál, s nímž restaurátoři pracují: pískovec z...
„Mučil družku, chtěl ji i upálit. Po nocích se střílelo.“ Obec na Trutnovsku obchází strach
Kriminalisté vyšetřují závažný incident mezi mužem a ženou, kvůli němuž zasahovali v obci na Trutnovsku. Jednoho člověka zadrželi a obvinili, je ve vazbě. Podle zdroje iDNES.cz jde o vymahače, který...
Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Jako první řemeslný výrobek v Česku
Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům...
Klusáčka titul hradeckých dorostenců nadchl: Kluci udělali neuvěřitelný pokrok
Co prožívá trenér, který toho má ve fotbale tolik za sebou, ale až na prahu šedesátky se dočká mistrovského titulu? Byť „jen“ v dorostenecké soutěži, kterou však vyhraje poté, co tým před sezonou...
Opilci zakázali jízdu, hned byl zase za volantem. Neuměl chodit ani mluvit
Opilý šofér v Jaroměři na Náchodsku se odmítal vzdát volantu. Policisté mu v noci u benzinky zakázali další jízdu, protože nadýchal přes dvě promile alkoholu, o deset minut později ho však přistihli,...
Prodej rodinného domu, 94 m2, Nová Paka…
Nová Paka - Vrchovina, okres Jičín
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Pokochejte se záběry letových ukázek letounů z Aviatické pouti. Byla to krása
Aviatická pouť 2026 představila divákům řadu pozoruhodných letounů. Nechyběly proudové stroje, vrtulníky, akrobacie, ale třeba ani Blériot Jana Kašpara či legendy druhé světové války. Právě...
Lámání kamene i most. Kilometr Labské cyklostezky vyjde na 67 milionů
Labská cyklostezka v Podkrkonoší se dočká prodloužení. Mezi Dolní Olešnicí a Chotěvicemi začala stavba úseku dlouhého 1,1 kilometru za 67 milionů korun. Spojí místní části Vestřev a Debrné, stane se...