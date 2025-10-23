Cyklista spadl ze silnice na náplavku a zranil se, kolo hasiči lovili z řeky

Autor:
  11:45
Při pádu ze čtyřmetrové výšky se v úterý večer zranil pětapadesátiletý cyklista u Nového Města nad Metují na Náchodsku. V turisticky oblíbeném Pekelském údolí vyjel ze silnice a zřítil se podél zdi na betonovou náplavku. Nahoru ho vytáhli hasiči, záchranáři ho odvezli do náchodské nemocnice.
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje, Michal Fanta

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...
Kolo při nehodě cyklisty skončilo v řece Metuji. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...
Cyklista v Pekle u Nového Města nad Metují sjel ze silnice a spadl k řece. (21....
13 fotografií

Nehoda se stala v úterý krátce před 21:00 hodinou mezi výletní restaurací Peklo a lávkou přes Metuji. Silnice tam vede nad řekou, zalesněné údolí je přírodní rezervací.

První na místě pomáhali hasiči. Ti cyklistu naložili do vakuové matrace a vytáhli od řeky na silnici a pak dál k sanitě.

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
Kolo při nehodě cyklisty skončilo v řece Metuji. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
13 fotografií

„Zraněný muž byl při příjezdu naší posádky ošetřován kolegy z hasičského záchranného sboru. Byl celou dobu při vědomí. Po poskytnutí tepelného komfortu a ošetření naší posádkou byl pro poranění dolní končetiny a hrudníku přepraven k dalšímu vyšetření do nemocnice v Náchodě,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Nakonec hasiči z řeky vytáhli také cyklistovo kolo. Na místě zasahovala záchranářská posádka z Opočna, také profesionální hasiči z Dobrušky a jednotka dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Za vraždy dvou novorozenců dostala matka 20 let vězení, tělíčka ukryla v domě

Královéhradecký krajský soud dnes uložil 20 let vězení ženě, která zavraždila dvě novorozeňata v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se nyní třicetiletá matka závislá na drogách zbavila dětí krátce...

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Podle vyjádření znalců, kteří do čtvrtka u soudu vypovídali v kauze dvojnásobné vraždy prodavaček v hradecké prodejně Action, trpí mladistvý obžalovaný agresivním sadismem, nejzávažnějším typem...

Cyklista spadl ze silnice na náplavku a zranil se, kolo hasiči lovili z řeky

Při pádu ze čtyřmetrové výšky se v úterý večer zranil pětapadesátiletý cyklista u Nového Města nad Metují na Náchodsku. V turisticky oblíbeném Pekelském údolí vyjel ze silnice a zřítil se podél zdi...

23. října 2025  11:45

Výtvarný projekt propojí svět dětí s mentálním postižením s veřejností

Metro.cz

Ode dneška až do 29. září je na plotě hradecké školy Daneta v Nerudově ulici k vidění originální výtvarný projekt propojující svět dětí s mentálním postižením s veřejností.

22. října 2025  14:51

Zabiják ptáků je pryč, nová zastávka v Hradci má konečně výstražné prvky

Zastávka MHD v královéhradeckém Ruseku, kterou místní aktivista začátkem září polepil oranžovou páskou, už dostala oficiální výstražné prvky. Ochránci přírody ji tehdy označili za zabijáka ptáků,...

22. října 2025  14:19

Benešovka vyhlíží salámovou metodu, oprava bulváru po částech ušetří čas

Dlouhých 11 let uplynulo od dokončení první etapy revitalizace Benešovy třídy v Hradci Králové. Na pokračování největší bulvár v kraji čeká marně. Hradec si nyní nechává rozporcovat studii oprav,...

22. října 2025

Hořice bojují za osmileté gymnázium, radní zvažují utlumit i další dvě

Opozice v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se bouří proti rychlému rušení osmiletých gymnázií v Hořicích, Nové Pace a Hostinném. Rada kraje o něm chce rozhodnout už za týden. Opatření zasáhne...

21. října 2025  15:35

Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty

Královéhradecký magistrát usiluje o získání reprezentativní budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Šimkově ulici. Město objekt kdysi vlastnilo a historicky na něj drží předkupní právo....

21. října 2025  10:45

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

20. října 2025  15:36,  aktualizováno  21.10 6:39

Kolový nakladač se vzpříčil o strom, pro zraněného dělníka letěl vrtulník

V lese poblíž stavby v Nové Pace na Jičínsku se dnes ráno zranil asi třicetiletý muž, který řídil malý kolový nakladač. Stroj s korbou vepředu se zaklínil mezi stromy tak nešťastně, že zadní náprava,...

20. října 2025  13:28

Nové učebny, dílny i umělecké ateliéry. Průmyslovka připravuje velkou rekonstrukci

Metro.cz

Ve Velkém Poříčí dojde k rekonstrukci Střední průmyslové školy Otty Wichterleho za 230 milionů korun, která umožní udržení široké nabídky zdejších oborů.

20. října 2025  12:44

Umělecké „lešení“ zůstane déle, debatu o stavu Velkého náměstí rozproudilo

Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a...

20. října 2025  11:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.