Cyklista byl asi opilý, šněroval si to třemi pruhy silnice ku Broumovu

Cyklista kličkoval po silnici druhé třídy v sobotu krátce po osmé večer. Zachytila ho kamera v osobním autě, které sjíždělo přes Broumovské stěny z Pasou za ním. Na záběrech je vidět, jak se cyklista motá nejen ve svém pruhu, ale přejíždí i do dvou dalších v protisměru.

Jen velmi těsně ho minulo auto, jehož řidič si v protisměru nadjel kvůli zatáčce do stoupacího pruhu.

„To je dobrej blázen! To dělá schválně. Anebo je zdrogovaný nebo ožralý,“ glosoval situaci spolujezdec, který video zveřejnil na svém facebookovém profilu.

„Netroufnu si ho předjet. Co když mi vjede do cesty? Navíc tady je dvojitá čára,“ rozhodla se řidička raději vyčkat.



Jiný šofér jedoucí za nimi však nevydržel a krátce před odbočkou na Jetřichov s troubením předjel auto před sebou i cyklistu, který v tu chvíli raději odbočil vpravo na turistické parkoviště.

Na sociálních sítích se pak ozval další řidič, že téhož cyklistu potkali už o deset kilometrů dřív v Bezděkově, kde byl s kolem v příkopě a potom v protisměru mířil k Polici nad Metují. Cyklistův známý se pak za něj dokonce odmlouval, že se mu to opravdu nepovedlo.

Záběry z videa okomentoval dopravní policista. Podle něj cyklista pochybil v tom, že nepřizpůsobil svou jízdu svým schopnostem či zdravotnímu stavu, ohrožoval jiné a nedodržoval pravidla ohledně jízdy vpravo.

„I cyklista je řidič, má tedy stejné povinnosti jako řidič motorového vozidla. Je patrné, že se neřídil pravidly silničního provozu a došlo minimálně k několika porušením zákona o provozu na pozemních komunikacích. Hrozila by mu pokuta příkazem na místě do 2 tisíc korun. O řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látce můžeme jen spekulovat, prokázáno to nebylo,“ uvedl vedoucí oboru služby dopravní policie na hradeckém krajském ředitelství Petr Dušek.

Pokud by se u cyklisty prokázalo řízení pod vlivem alkoholu, hrozila by mu pokuta do 20 tisíc.



Problematicky se podle policisty zachoval i řidič v černém voze, který předjížděl přes plnou dvojitou podélnou čáru. Za takový přestupek by hrozila řidiči černého auta pokuta ve správním řízení 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na 6 měsíců až rok.

Několik debatérů na sítích však kritizovalo, že posádka nevolala k podroušenému cyklistovi policii, protože se něco mohlo stát i dalším lidem na cestě.

Totéž tvrdí i policie. „Z mého pohledu se velmi nevhodně zachovala osádka vozidla pořizujícího videozáznam, vhodné by bylo určitě ihned informovat operačního důstojníka na lince 158 a uchránit tak ostatní účastníky silničního provozu a bezpečnost a plynulost silničního provozu jako celek. Operační důstojník by na místo okamžitě vyslal nejbližší hlídku,“ říká Petr Dušek.