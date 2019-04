Jako náplast za černé stavby může Hradec získat od firmy CTP 15 milionů

10:28 , aktualizováno 10:28

Pokud zastupitelé Hradce Králové schválí narovnání s developerskou firmou CTP, město od ní získá příspěvek 15 milionů korun. Sice ještě přesně neví, na co by peníze použilo, ale mohlo by za ně vzniknout dočasné parkoviště u nemocnice. CTP rozestavěla načerno haly na předměstí, spor trvá čtyři roky.