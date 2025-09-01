Šetřit stovky korun lze velmi jednoduše, ale za několika podmínek. Zákazník musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v Hradci Králové, nesmí dlužit městu a do telefonu si z webu stáhne aplikaci.
Obchodníci se mohou registrovat, jestliže podnikají na území města. Zapojit se mohou malé nebo střední podniky, neziskovky i příspěvkové organizace či spolky. Další podnikatelé se mohou registrovat až do 31. října přes webové stránky hk.corrency.cz.
Virtuální peněženka podpoří živnostníky, polovinu útraty zatáhne město
Zatímco například v Chotěboři, Aši, Ostravě anebo v Praze již projekt Corrency znají, pro Hradec je to naprostá novinka.
„V tomto pilotním projektu získá prvních 1 800 zaregistrovaných občanů příspěvek tisíc korun ve formě elektronických correntů. Občané díky nim mohou ušetřit až 50 procent při nákupu zboží či služeb,“ popsal náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).
Z jeho slov je zřejmé, že město letos do projektu ze svého vloží 1,8 milionu korun. Radnice první ročník vyhodnotí, a až poté se rozhodne, zda zůstane u pilotního dílu, anebo bude v podpoře pokračovat dál.
Přispěje Hradec i na kroužky?
Tento mezikrok již má za sebou například Praha 14, která službu rozšířila a nově spustila registraci provozovatelů různých kroužků.
„Projekt velmi pozitivně hodnotili jak občané, tak provozovatelé. Sto procent dotázaných by uvítalo jeho opakování a doporučilo účast v projektu známým. Z pohledu provozovatelů by si opakování projektu přálo 85,7 procenta dotázaných,“ uvedla mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
„Celý systém je digitální, jednoduchý a bez zbytečné administrativy. Občanům přináší úsporu, podnikatelům větší zájem ze strany zákazníků. Udrží stálé zákazníky, kteří se k nim rádi vracejí, a zároveň přivede nové, kteří by si jich jinak třeba nevšimli. Funguje to prakticky a oboustranně výhodně,“ doplnil hradecký náměstek primátorky.
Podpora je vyloučena pro zahraniční řetězce, supermarkety nebo internetové obchodníky. Spíš jde o pozvednutí provozoven, které se již roky potýkají například s vylidňováním centra nebo některých částí. Hradec prozatím míří jen na podporu kamenných provozoven, v jiných městech už ale šli ještě dál.
Například Chotěboř rozjela registraci do projektu na podporu kroužků a táborů pro děti do 17 let. Pro 500 dětí je připraveno půl milionu korun. Praha 1 pak spustila projekt výhradně na podporu dvou lékáren Nemocnice Na Františku, díky němuž první dva tisíce obyvatel získají digitální příspěvek tisíc korun.
„Je to výstřel od boku“
Když město projekt rozjíždělo, připomínky měli i někteří obchodníci. Ptali se například, podle jakého klíče se budou vybírat podporované provozovny. Kritika neutichla, ale nyní zní spíš od opozičních politiků.
„Město by mělo spíš řešit to, aby se v centru dalo zaparkovat, třeba na 15 minut zdarma. Tady se jen rozdávají peníze, je to výstřel od boku,“ upozornil zastupitel Denis Doksanský (ANO).
S kritikou Lukáš Řádek nesouhlasí: „Corrency je praktický nástroj, který umožňuje efektivně a přehledně podpořit jak obyvatele města, tak místní podnikatele. Město tedy cíleně vrací prostředky do lokální ekonomiky. Je to jednoduchý impuls pro místní ekonomiku. Chceme, aby lidé více nakupovali u podnikatelů, které znají a kteří působí přímo v Hradci.“
Za projektem Corrency stojí známý podnikatel Petr Stuchlík, který svého času v dresu hnutí ANO kandidoval na primátora Prahy. V rozhovoru pro iDNES.cz řekl:
„Corrency běží v obci typicky jen po omezenou dobu, zpravidla to nebývá celý rok. Navíc podporuje pouze ty podnikatele, jejichž služby lidé skutečně využívají. Část výnosu se obci vrátí i v rozpočtovém určení daní. A také motivuje podnikatele k danění v dané obci a občany k přihlášení k trvalému pobytu, což je pro obce také velmi důležité.“