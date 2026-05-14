Hradec chce rozdat zákazníkům obchůdků víc virtuální měny, dá i na kroužky

  10:15
Ušetřit nejen při nákupu v lokálních provozovnách, ale nově i za dětské kroužky mohou Hradečané, kteří se zapojí do 2. ročníku projektu Corrency. Pokračování město spustí v létě. Zákazníci, kteří se zapojí, mohou ušetřit až polovinu při nákupu u drobných obchodníků, ale třeba i při placení v barbershopu nebo za lekce kytary.
S úbytkem zákazníků bojují třeba obchody na Benešově třídě. | foto: Martin Veselý, MAFRA

O loňský pilotní díl mělo zájem 2 079 lidí. Radní nyní doporučili zastupitelům schválení smlouvy dokonce na dalších pět let. Do dvou letošních projektů Hradec přispěje registrovaným lidem dohromady 3,6 milionu korun.

První opakuje podporu lokálních obchodníků, druhý je určen pro děti do 18 let. Obchodníci se mohou registrovat od 15. července, zápis zákazníků včetně možnosti využívat correnty proběhne od 7. září. V obou případech budou registrace i možnost uplatnění correntů ukončeny 20. června příštího roku.

Virtuální peněženka podpoří živnostníky, polovinu útraty zatáhne město

„Podpora lokální ekonomiky je známá. Nově ale podporujeme i volnočasové aktivity dětí. Je zaměřená na kroužky sportovní, jazykové, umělecké, ale i také na příměstské tábory. Máme odezvy na předchozí ročník, a tak víme, že v Hradci projekt fungoval značně nadstandardně. Obchodníci jej hodnotili známkou 1,2 a občané 1,4, více než 96 procent lidí si přálo jeho opakování,“ řekl náměstek primátorky pro rozvoj a investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Loni obyvatelé města v Corrency učinili 2 887 transakcí a utratili tak kolem 71 procent z přidělených 1,8 milionu korun. Ve srovnání s jinými městy jsou to nadprůměrná čísla. Běžně se při spuštění podobných projektů daří uplatnit okolo 60 procent městem vložené částky. V Hradci nejvíc frčely correnty za zdravou výživu, potraviny, obuv, potřeby pro děti nebo kosmetiku.

„Výsledky prvního ročníku nás přesvědčily, že má smysl v projektu pokračovat,“ zdůraznil náměstek primátorky.

