Ignorovaly se důkazy, řekl ÚS a vrátil spor Colloredů o lesy u Třebechovic na začátek

  15:21aktualizováno  15:57
Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Okresní soud v Hradci Králové se tak musí znovu zabývat restitučním sporem o lesy u Třebechovic pod Orebem. Jeho rodina lesní pozemky původně získala v restitucích, město Třebechovice pod Orebem je ale vysoudilo zpět.
Obecné soudy budou podle nálezu opět zkoumat naplnění podmínek restituce, a to komplexně, bez přepjatého formalismu a při respektování smyslu a účelu restituční úpravy.

„Současně jsou povinny vypořádat se se všemi relevantními důkazy obsaženými ve spise, zejména nesmí pomíjet ty důkazy, které svědčí ve prospěch restitučního nároku,“ stojí v nálezu Ústavního soudu (ÚS) soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.

Zvolili temnou cestu, reaguje rodina na výrok, že Opočno zůstane státu

Ve sporu jde podle dostupných informací o 50 hektarů lesů, které nyní náleží městu Třebechovice pod Orebem. Poslední držitel Josef Colloredo-Mansfeld o majetek přišel konfiskací ve prospěch Německé říše a po druhé světové válce už se do jeho rukou nevrátil.

Podle starosty Třebechovic Romana Drašnara (Nestraníci) město bude o les dál usilovat.

„Je to nekonečný příběh. Pro mě jako laika je nepochopitelné, že Ústavní soud nějak rozhodne a pak ten samý soud rozhodne úplně jinak – nerozumím tomu. Právní zástupce Třebechovic je skálopevně přesvědčen, že město na to má nárok, jsme jedna z mála obcí, která se k tomu hlásí. Máme v tom už nějaké peníze, hospodařili jsme s tím lesem, tak jak se má,“ řekl starosta Drašnar.

Nárok na vydání uplatňuje vnuk posledního majitele Leonhard Josef Colloredo-Mansfeld. Před pěti lety ÚS poprvé vyhověl jeho stížnosti. Nařídil soudům, aby se důkladněji zabývaly postoji jeho děda Josefa za druhé světové války, teprve pak prý lze zodpovědně rozhodnout. Ani poté však soudy restituci neschválily.

Podle nové ústavní stížnosti chybně posoudily jádro sporu, tedy to, zda Josef Colloredo-Mansfeld po válce spadal do kategorie „státně nespolehlivých osob“. Podle stížnosti existují rozpory mezi skutkovými závěry a provedeným dokazováním, což potvrdili i ústavní soudci, kteří dnešním nálezem podruhé vrátili spor na začátek.

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na začátku 20. století
Druhá trasa prochází druhým patrem zámku – místo dosavadních tří místností jich zámek v Opočně zpřístupní celkem dvacet.
V prvním patře zámku Opočno jsou velkolepé sbírky z afrických cest Josefa II. Colloredo-Mannsfelda.
Druhé patro zámku v Opočně sloužilo léta jako depozitář, nově tam vede prohlídková trasa. (22. dubna 2022)
18 fotografií

„Při hodnocení událostí, které se odehrály v období druhé světové války a bezprostředně po ní, je namístě postupovat s co největší obezřetností a citlivostí k dobovým souvislostem,“ uvedl ÚS v nálezu.

Ani samotné vyplnění dotazníku ke zjištění německé národní příslušnosti, takzvaného Fragebogen, jehož obsah se navíc nedochoval, nelze bez dalšího posoudit jako provinění vůči československému státu. Řada důkazů naopak svědčí ve prospěch Josefa Colloredo-Mansfelda.

„Všechno je to obsaženo v soudním spise, ale civilní soudy to z nějakého důvodu ignorovaly,“ řekl Kühn.

Část mobiliáře zámku Opočno získal rod, památkáři se obrátili na Ústavní soud

Colloredo-Mansfeldové usilovali po roce 1989 také o navrácení zámku Opočno na Rychnovsku, avšak nakonec neúspěšně. Vysoudili jen část zámeckého mobiliáře, který podle soudních rozhodnutí patřil jinému členu rodiny, a tedy nesdílel osud zámku. V restitucích získali také lesy a nemovitosti v okolí Opočna, Deštného v Orlických horách a Dobříše na Příbramsku.

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Návštěvníky až lituji, říká Kinský coby průvodce zámkem. Synovi svěří lesy

Premium
Majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a průvodce pořadem...

Rád se nechá unést publikem a při vyprávění zabíhá z odbočky do odbočky. František Kinský připouští, že prohlídky Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku s ním nikdy netrvají pod dvě hodiny....

Sloup s Madonou už zase obhlížejí čápi, náhradní se jim nelíbí. Město zakročilo

V Broumově na Mírovém náměstí se po necelém roce objevili čápi. (13. dubna 2026)

Čápi se letos opět vrátili na Mírové náměstí v Broumově, kde loni nezkušený pár postavil hnízdo přímo na barokním sloupu s Madonou. Třebaže tehdy město vztyčilo náhradní podložku, ptáci nové bydliště...

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Ignorovaly se důkazy, řekl ÚS a vrátil spor Colloredů o lesy u Třebechovic na začátek

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na...

Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Okresní soud v Hradci Králové se tak musí znovu zabývat restitučním sporem o lesy u Třebechovic pod Orebem. Jeho...

15. dubna 2026  15:21,  aktualizováno  15:57

Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)

Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhují operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení...

15. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  13:51

Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Poslanec Denis Doksanský (ANO) bude muset s největší pravděpodobností nedobrovolně opustit post v představenstvu hokejového klubu Mountfield HK. V únoru už dobrovolně rezignoval na místo v komisi...

15. dubna 2026  10:21

V Náchodě přistaví pavilon interny a onkologie, nemocnici čeká přesun oddělení

Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice

Pacienti Oblastní nemocnice Náchod se musejí kvůli výstavbě nového pavilonu pro internu a onkologii připravit na další dočasné změny v areálu. Kvůli demolici pavilonů D a E se přesune onkologie,...

14. dubna 2026  16:13

Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

Krajský soud v Hradci Králové

Královéhradecký krajský soud znovu rozhodl v případu zneužívaných sourozenců. Loni v červnu po vrácení případu Vrchním soudem v Praze do Hradce Králové zmírnil tresty matce a babičce, které podle...

14. dubna 2026  14:56

Zproštění neplatí. Soud znovu projedná řidiče, který najel do lidí a jednoho zabil

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové vrátil k novému projednání případ vážné dopravní nehody v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, při níž zemřel devětačtyřicetiletý dělník a další tři lidé...

14. dubna 2026  12:02

Rezidenti chtějí parkovat. Hradec může jít s regulací za Gočárův okruh

Nedostačující parkoviště u polikliniky na Slezském Předměstí v Hradci Králové...

Už letos by Hradec Králové mohl představit jednotný parkovací systém, jenž ochrání rezidenty. Hotová je analytická studie, v příštím roce by se změny mohly projevit. Konkrétní opatření navrhne...

14. dubna 2026  10:58

Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

Práci ve zdravotnictví si většina lidí automaticky spojuje s péčí o pacienty, tedy s lékaři, sestrami a specialisty v ordinacích. Ovšem páteří každé zdařilé operace jsou lidé, kteří se na zajištění...

14. dubna 2026  9:02

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

13. dubna 2026  15:41

Sloup s Madonou už zase obhlížejí čápi, náhradní se jim nelíbí. Město zakročilo

V Broumově na Mírovém náměstí se po necelém roce objevili čápi. (13. dubna 2026)

Čápi se letos opět vrátili na Mírové náměstí v Broumově, kde loni nezkušený pár postavil hnízdo přímo na barokním sloupu s Madonou. Třebaže tehdy město vztyčilo náhradní podložku, ptáci nové bydliště...

13. dubna 2026  13:40,  aktualizováno  15:09

Zběsilou jízdou způsobil tragickou nehodu tří aut, viní řidiče. Měl téměř dvě promile

Při nehodě tří aut u Rozběřic se zranilo pět lidí. (22. června 2025)

Kriminalisté začali stíhat jednačtyřicetiletého řidiče v případu tragické dopravní nehody z loňského června na silnici I/35 u Rozběřic na Královéhradecku. Podle policie řídil opilý a zavinil, že se...

13. dubna 2026  12:03

Návštěvníky až lituji, říká Kinský coby průvodce zámkem. Synovi svěří lesy

Premium
Majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a průvodce pořadem...

Rád se nechá unést publikem a při vyprávění zabíhá z odbočky do odbočky. František Kinský připouští, že prohlídky Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku s ním nikdy netrvají pod dvě hodiny....

12. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.