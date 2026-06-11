Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Trasa povede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Cílem bude přístav Volos. Rozhodující pro zdárný průběh expedice Monoxylon bude počasí, řekl dnes organizátor expedice Radomír Tichý.
„Zvolil jsem trasu plavby, kde je největší pravděpodobnost, že bude foukat zadní nebo zadoboční vítr. Kéž by to tak bylo. Pokud se předpoklad naplní, v kombinaci s plachtou nám to významně pomůže k překonání poměrně dlouhých úseků. Některé mají bez možnosti mezipřistání okolo 90 kilometrů. Když nám počasí nepomůže, může se posádka dostat na kraj možností a sil,“ řekl Radomír Tichý.
Právě zapojení plachty po většinu plavby bude hlavní novinkou letošní expedice. Zatímco dříve plavci zapojovali plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice bude mít v záloze plachtu ze lnu.
„Chceme přispět k poznání zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Cílem je také proniknout do námořnického umění té doby,“ uvedl Tichý.
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Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka
Doufá, že experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře. „Myslíme si, že tato trasa z Malé Asie do Řecka byla aktuální a my to chceme prověřit. Když sedí archeolog u stolu, trasy migrace maluje do mapy tak trochu, jak ho napadne,“ řekl Tichý.
Také podle Davida Chaloupského, dalšího člena expedice, bude počasí klíčové.
„Na druhou stranu, když bude vítr příliš silný, bude zvedat vlny, které mohou představovat pro tento druh plavidla problém. Načasování tak bude velmi důležité, počítáme s tím, že na vhodné počasí si budeme muset počkat. Dali jsme si proto dva tři dny rezervu. Doufejme, že to bude stačit,“ řekl Chaloupský. Dodal, že neolitičtí mořeplavci měli tu výhodu, že čas byl na jejich straně.
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2. září 2025
V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, naváže na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři. K plavbě účastníci použijí stejný člun jako v roce 2023, posádka bude čítat 22 členů včetně kormidelníka.
Předlohou plavidla je osm tisíc let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.
Expediční člun bude mít opět doprovodné plavidlo. Na plavbu bude mít expedice 12 až 14 dnů. Trasa expedice bude mít nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou archeologické lokality z období raného neolitu.