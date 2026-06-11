Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Autor: ,
  17:15
Areál Archeoparku pravěku Všestary na Královéhradecku opouští za pomoci techniky jedenáctimetrový člun. Manipulace s replikou pravěkého plavidla vydlabaného z jednoho kusu dřeva vyžaduje maximální opatrnost. V sobotu 20. června totiž z řecké Alexandrupole vypluje přes Egejské moře na trasu dlouhou asi 450 kilometrů. Do Řecka přepraví člun v následujících dnech kamion.

Trasa povede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Cílem bude přístav Volos. Rozhodující pro zdárný průběh expedice Monoxylon bude počasí, řekl dnes organizátor expedice Radomír Tichý.

„Zvolil jsem trasu plavby, kde je největší pravděpodobnost, že bude foukat zadní nebo zadoboční vítr. Kéž by to tak bylo. Pokud se předpoklad naplní, v kombinaci s plachtou nám to významně pomůže k překonání poměrně dlouhých úseků. Některé mají bez možnosti mezipřistání okolo 90 kilometrů. Když nám počasí nepomůže, může se posádka dostat na kraj možností a sil,“ řekl Radomír Tichý.

Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)
Archeolog Radomír Tichý pořádá již pátou expedici Monoxylon, zkoumá podmínky neolitické migrace v Egejském moři. (11. června 2026)
V Archeoparku pravěku ve Všestarech nakládali dlabaný člun pro pátou expedici Monoxylon. (11. června 2026)
V Archeoparku pravěku ve Všestarech nakládali dlabaný člun pro pátou expedici Monoxylon. (11. června 2026)
V Archeoparku pravěku ve Všestarech nakládali dlabaný člun pro pátou expedici Monoxylon. (11. června 2026)
24 fotografií

Právě zapojení plachty po většinu plavby bude hlavní novinkou letošní expedice. Zatímco dříve plavci zapojovali plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice bude mít v záloze plachtu ze lnu.

„Chceme přispět k poznání zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Cílem je také proniknout do námořnického umění té doby,“ uvedl Tichý.

Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka

Doufá, že experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře. „Myslíme si, že tato trasa z Malé Asie do Řecka byla aktuální a my to chceme prověřit. Když sedí archeolog u stolu, trasy migrace maluje do mapy tak trochu, jak ho napadne,“ řekl Tichý.

Také podle Davida Chaloupského, dalšího člena expedice, bude počasí klíčové.

„Na druhou stranu, když bude vítr příliš silný, bude zvedat vlny, které mohou představovat pro tento druh plavidla problém. Načasování tak bude velmi důležité, počítáme s tím, že na vhodné počasí si budeme muset počkat. Dali jsme si proto dva tři dny rezervu. Doufejme, že to bude stačit,“ řekl Chaloupský. Dodal, že neolitičtí mořeplavci měli tu výhodu, že čas byl na jejich straně.

2. září 2025

V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, naváže na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři. K plavbě účastníci použijí stejný člun jako v roce 2023, posádka bude čítat 22 členů včetně kormidelníka.

Předlohou plavidla je osm tisíc let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.

Expediční člun bude mít opět doprovodné plavidlo. Na plavbu bude mít expedice 12 až 14 dnů. Trasa expedice bude mít nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou archeologické lokality z období raného neolitu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší

Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...

Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v...

Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...

KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?

Vrchol Sněžky (13. srpna 2025).

Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...

Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska

Premium
Jan prodává jahody za 80 Kč/kg první den u směnárny nejblíž hranici (9. června...

Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...

OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně

Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8....

Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku...

Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)

Areál Archeoparku pravěku Všestary na Královéhradecku opouští za pomoci techniky jedenáctimetrový člun. Manipulace s replikou pravěkého plavidla vydlabaného z jednoho kusu dřeva vyžaduje maximální...

11. června 2026  17:15

OBRAZEM: Mrholí i leje, ale rozlučka Megadeth dostala publikum do varu

Fanoušci kapely Electric Callboy na hradeckém letišti (10. června 2026)

Padesát tisíc diváků v Hradci Králové hltá festival Rock for People, který v úterý odpoledne začal na letišti. Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360 a spolu s fanoušky zatím...

11. června 2026  16:11

Muž chtěl prodat sbírku řezeb z nelegální slonoviny, padlo kvůli ní deset zvířat

Královéhradečtí celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny ze sbírky,...

Královéhradečtí celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny. Dva celé kly a deset umělecky vyřezávaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Viník již dostal od okresního...

11. června 2026  11:37

Audit našel chyby. Kraj dal čas na nápravu, ale ředitel školy rezignoval

Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský zahajuje České...

Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský rezignoval poté, co krajský audit ve škole odhalil řadu nedostatků. Pochobradský měl na jejich odstranění čas do srpna, nakonec podle...

11. června 2026  10:45

GLOSA: Gorillaz navzdory dešti proslunili Rock for People, Megadeth vyučovali metal

Premium
Kapela Gorillaz na koncertě na festivalu Rock for People (10. června 2026,...

Středa letošního ročníku Rock for People byla ve znamení loučení – pozvolné sbohem dává thrash metalová skupina Megadeth – cesty do Indie a dalších exotických končin za doprovodu barevného a hravého...

11. června 2026  10:39

Operace Predátor. Zadržený muž na sítích oslovil stovky dívek, nejmladší bylo sedm

ilustrační snímek

Ze sexuálních útoků na sociálních sítích policie podezírá padesátiletého muže. Hlavně na Instagramu podle kriminalistů oslovil stovky nezletilých dívek z celé republiky, s nimiž pak dál komunikoval....

10. června 2026  16:48

Navzdory dešti. Na Rock for People míří tisíce fanoušků, udeří Gorillaz

Začátek Rock for People provázelo deštivé počasí. (10. června 2026)

V Hradci Králové v deštivém dopoledni začal pětidenní maraton Rock for People. Při večírku pro nedočkavé v Parku 360 už v úterý vystoupila kapela Morčata na útěku, následovat bude dalších více než...

10. června 2026  15:48

Musíme se připravit na další pandemii. V Hradci staví kliniku infekčních nemocí

Plánovaný pavilon pro infekční a kožní kliniku

V Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Budova za víc než miliardu korun má být jedním z klíčových center v boji s budoucími pandemiemi, postará se i o pacienty, kteří si z...

10. června 2026  13:03

Basketbalový Hradec hlásí odchody. Končí cizinci, kouč Stamenkovič by ale měl zůstat

Kareem Brewton z Hradce Králové

Účast v nejvyšší soutěži zachránili na poslední chvíli v baráži se Zlínem. A na to, aby v příštím ročníku dopadli lépe, budou dávat dohromady prakticky nový tým. V kabině basketbalistů Hradce Králové...

10. června 2026  8:44

Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska

Premium
Jan prodává jahody za 80 Kč/kg první den u směnárny nejblíž hranici (9. června...

Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...

10. června 2026  7:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?

Vrchol Sněžky (13. srpna 2025).

Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...

vydáno 10. června 2026

Snahu o pochopení si zaslouží i brutální vrazi, říká oceněný kriminalista

Premium
Kriminalista Michal Hynek má na kontě osmdesát uzavřených vražd, zvítězil v...

Kapitán Michal Hynek vyslýchal desítky vrahů. V prvních třech měsících loňského roku se svým týmem objasnil hned čtyři vraždy včetně ubodání dvou prodavaček, které v Hradci Králové zabil teprve...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.