Po soudech a opravách má Dvůr Králové moderní čističku, ušetří díky solárům

V plánu je totiž fotovoltaická elektrárna a rekonstrukce administrativní budovy, do níž by se do dvou let měli nastěhovat pracovníci Městských vodovodů a kanalizací (MěVaK) Dvůr Králové.

Stavaři původní čtyři linky čistírny zredukovali na dvě, nové jsou technologie čerpání a hrubého předčištění odpadních vod i dispečerské stanoviště. Rekonstrukce začala v říjnu 2022.

„Došlo ke kompletní rekonstrukci, ve vstupní čerpací stanici jsou namísto původních šnekových čerpadel ponorná,“ řekl David Dohnal, jednatel Stavební hutě Slatiňany, která zakázku s dalšími firmami realizovala. Nová jsou výkonná dmychadla i řídicí systém a rozvody.

MěVaK, které stoprocentně vlastní město, koupily čistírnu od společnosti Evorado Import v roce 2019 za 120 milionů korun. Tehdejší majitel ČOV, jenž kvůli výši záloh za čištění splašků vedl s městem několik soudních sporů, investoval do technologií minimálně.

„Čistička byla postavena mezi lety 1987 a 1989. Po 35 letech bylo zařízení na hranici morální životnosti, do oprav jsme museli ročně investovat statisíce. Dalším důvodem pro modernizaci bylo i to, že čistička nárazově neplnila limity fosforu a dusíku,“ vysvětlil jednatel milionů VaK Dvůr Králové Petr Mrázek.

Plánujeme zateplení a výměnu oken

Společnost na rekonstrukci získala dotaci 18 milionů korun z Evropské unie, zbytek nákladů zaplatila z úvěru a vlastních zdrojů. „K modernizaci bylo nutné přistoupit i kvůli novému vodnímu zákonu a emisním limitům, stanoveným Povodím Labe a ministerstvem životního prostředí. Jde o fosfor a dusík, historicky na to čistírna nebyla stavěná,“ poznamenal dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).

Původní kapacita pro 80 tisíc obyvatel se díky modernizaci a snížení linek na polovinu snížila na asi 12 tisíc. Došlo tak i ke snížení spotřeby energie o 40 procent. Další úsporu energií má zajistit stavba fotovoltaické elektrárny. Kromě toho MěVaK počítá s rekonstrukcí stávající administrativní budovy u vjezdu do ČOV, kde je nový dispečink, většina budovy je však prázdná.

„Plánujeme zateplení a výměnu oken. Chceme na to získat dotační peníze,“ řekl Mrázek. Po opravě by se sem měli nastěhovat pracovníci MěVaK z bývalého areálu jatek, kde společnost sídlí. Zároveň se počítá s výstavbou kontaktního centra pro veřejnost.

MěVaK čeká ještě modernizace koncovky, kde se zpracovává kal vznikající při čištění splašků. „Je sice v solidní kondici, ale čekáme, kam se bude posouvat legislativa. Předpokládám, že se do modernizace kalové koncovky pustíme během pěti až osmi let,“ doplnil jednatel společnosti.

Nekonečné soudní spory

Původním majitelem čističky byla textilní společnost Tiba. Od krachující firmy ji v roce 2005 koupila společnost Evorado Import. Když okolní města získávala na modernizaci vodohospodářské infrastruktury stovky milionů korun z Evropské unie, Dvůr Králové čističku nevlastnil a nemohl do ní investovat.

Město s Evoradem Import i s provozovatelem ČOV firmou Litave řešilo vleklé spory o výši záloh za čištění splašků. V roce 2020 krajský soud rozhodl, že radnice musí majiteli za roky 2005 až 2013 doplatit 7,7 milionu korun. V roce 2012 čistička kvůli sporům vypouštěla splašky 56 hodin přímo do Labe.

Dvůr Králové chtěl problémy řešit stavbou nové ČOV, v roce 2014 měl na projekt s rozpočtem 200 milionů přislíbenu dotaci 140 milionů korun. K realizaci nikdy nedošlo. O rok později Evorado Import nabídlo radnici prodej čističky za 300 milionů korun.

Obě strany se dohodly až v roce 2019. Čističku koupila společnost MěVaK za téměř třetinovou částku, vzala si kvůli tomu stomilionový úvěr. Dalších 38 milionů město doplatilo za čištění splašků od roku 2014.