Dvůr Králové se ve sporu o čištění splašků dovolá k Nejvyššímu soudu

Krajský soudu v Hradci Králové ve vleklé kauze v lednu rozhodl, že město soukromému majiteli čističky odpadních vod (ČOV) firmě Evorado Import za čištění splašků mezi lety 2005 a 2013 doplatí 7,7 milionu korun. Radnice verdikt přijala s úlevou, podle revizního posudku hrozilo, že bude muset zaplatit až 80 milionů.

„Jsme rádi, že celá kauza, která se táhne již řadu let, snad konečně dospěla ke svému konci,“ reagoval na konci ledna dvorský starosta Jan Jarolím (ANO) na verdikt.

Přesto za tři měsíce koaliční zastupitelé schválili, že město se ještě dovolá k Nejvyššímu soudu. Doplatek téměř osm milionů už město na účet firmy poslalo. Podle místostarosty Jana Helbicha (ANO) dovolání nemíří k částce, o které hradecký soud rozhodl, nýbrž k procesním záležitostem.

„Nemůžeme se dovolávat proti věcným záležitostem ve spojitosti se znaleckými posudky, dovolání směřuje na právní otázky tak, jak je vyhodnotil krajský soud. Chceme získat ochranu do budoucna. Na přání právní zástupkyně města k tomu nemůžu nic podrobnějšího sdělit,“ řekl místostarosta Jan Helbich.

Dodal, že radnice ještě nemá konečnou podobu dovolání. „Jako zastupitelé jsme se rozhodli, že ho podáme a pověřili jsme tím naší právní zástupkyni,“ zmínil.

Krajský soud v lednu rozhodl o zálohách do konce roku 2013. Shodou okolností tehdy vydal Okresní soud v Trutnově rozsudek, kterým stanovil cenu za čištění až do roku 2017. Výše záloh od roku 2014 dosud nebyla předmětem žádných soudních sporů a město s majitelem čističky o ceně vyjednává.

Evorado Import dlouhodobě požaduje víc než 15,2 milionu korun bez započtení DPH ročně. Není tedy vyloučené, že pokud se město s firmou nedohodne, mohou následovat další soudní tahanice.

Rada obrátila den před schůzí, opozice chtěla víc času

Ještě 24 hodin před mimořádným zastupitelstvem v půli května radnice neměla v úmyslu dovolání podávat. Ve středu zasedla městská rada a podle místostarosty Helbicha na základě podkladů od právníka rozhodla jinak. Hodinu před čtvrteční schůzí zastupitelům do elektronické pošty dorazila zpráva se změněným usnesením. Třináct z nich zvedlo ruku pro, opozice se zdržela.

„Dovolání má svá pro a proti. Argumenty pro jeho podání jsou poměrně rozumné, ale mrzí mě, že změnu usnesení, kterou navrhla rada, jsme se dozvěděli chvíli před zasedáním zastupitelstva. Písemný rozsudek město dostalo v dubnu, teď máme polovinu května. Právní kancelář si myšlenky mohla srovnat dřív, abychom i my měli nějaký čas si to rozmyslet,“ namítla opoziční zastupitelka Veronika Tomková (TOP 09).

Jako velmi nezvyklou hodnotí bleskovou změnu usnesení bývalý místostarosta Jan Bém z opoziční ODS.

„Krajský soud nějak rozhodl a uzavřel to. Měli bychom být rádi, že od tohoto problému máme pokoj, protože je to únavné a zdlouhavé. Nepamatuji si, že by někdy v minulosti bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo k tak závažnému bodu a rada den předtím rozhodla opačně. Jsem zvyklý na vše možné, ale toto je nestandardní,“ uvedl Bém.

Místostarosta Jan Helbich tvrdí, že nebylo možné postupovat jinak, protože dovolání lze podat nejpozději do 1. června. „Čas nám nedovoluje vleklejší schvalovací proces,“ vysvětlil.

Dvorskou čistírnu postavenou v roce 1993 koupilo Evorado Import od krachující textilky Tiba v roce 2005. Nový vlastník pověřil provozem firmu WWTP DKNL, která začala městu účtovat zálohy podle vlastní kalkulace. S jejich výší radnice nesouhlasila, výši záloh tehdy stanovil vodoprávní úřad.

Spor se vyhrotil v únoru 2012, kdy provozovatel přerušil čištění a splašky nekontrolovaně vypouštěl 56 hodin do Labe. Celá věc se nejprve dostala k okresnímu soudu a později ke krajskému, který letos v lednu rozhodl.

Od roku 2012 čističku provozuje firma Litave. S bývalým provozovatelem WWTP DKNL se město dodnes soudí, předmětem sporu je také výše záloh za čištění.