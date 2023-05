Nový cirkus v Trutnově sází opět na Australany, domácí soubory ukáží novinky

V posledních letech se přehlídka zaměřovala na australské soubory a ani letos to nebude jinak.

„S australskou scénou máme dlouhodobě blízké vztahy, často k nám jezdí tvořit svoje představení. A je to právě Austrálie, která patří v novém cirkusu k absolutní špičce,“ uvedl zakladatel festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík.

Soubor Highwire Entertainment, který vznikl v roce 2006, přiveze energické ženské představení The Defiant.

„Přestože v sobě nese trochu postapokalyptický nádech, má humor a stojí na vynikajících akrobatických výkonech podtržených úžasnou živou hudbou,“ naznačil Kasík. The Defiant je oslavou vzpoury, zuřivosti, přátelství i radosti.

Do Trutnova se vrátí část souboru Gravity and Other Myths, který v roce 2017 uchvátil Uffo kusem Backbone a o dva roky později uvedl další prvotřídní inscenaci A Simply Space. Dva ze členů Gravity and Other Myths tentokrát ve světové premiéře představí show Sissy, která se náročnou akrobacií snaží nalézt odpověď na otázku, co dnes vlastně znamená „být chlap“. Premiéra je ve středu od 20:30, repríza představení ve čtvrtek.

Akrobaté Dylan Phillips a Jordan Hart jsou už dva týdny v Trutnově a v Uffu zkouší. „Nikde jinde v Evropě se toto představení v nejbližší době hrát nebude,“ upozornil Libor Kasík.

Na festivalu Uffo představí zásadní novinku. Na konci roku otevřou v Trutnově první evropskou školu australského nového cirkusu.

„Bude pro děti i dospělé profesionály, celoročně budou v Trutnově působit dva lektoři z Austrálie. Naším cílem je, aby se Česká republika stala jedním ze světových lídrů v novém cirkusu,“ prozradil ředitel Uffa.

Mezi tancem a cirkusem

Cirkusovou show plnou humoru, hravosti a radosti přiveze izraelské uskupení Bomba Cirkus, slovenskou scénu budou reprezentovat performeři Cirkuskus s interaktivním představením pro nejmenší.

Cirk-UFF tradičně bývá přehlídkou toho nejlepšího z tuzemské scény. Festival zahájí ve středu v 17:30 nejznámější český soubor Cirk La Putyka představením Senses, ve kterém opět spojil síly s finským režisérem Maksimem Komarovem. Inscenace hravě přeskakuje mezi tancem a cirkusem, nabídne nejrůznější styly a žánry cirkusového umění od vzdušné akrobacie přes skoky na teeterboardu až po žonglování, tanec či pantomimu.

„Senses potěší skvělou režií, nápady a především radostí a zapálením všech zúčastněných,“ napsal o poslední inscenaci La Putyky kritik Tomáš Šťástka.

Novinkou Nespoutaní, která měla na jaře premiéru, se pochlubí další tradiční účastník trutnovské přehlídky Losers Cirque Company. Akrobatická koláž pojednává o překonávání strachu, prolamování bariér a hledání vnitřní svobody. Loseři na festivalu budou mít dvě představení. Kus nazvaný Žena, růže, píseň, kost ukazuje sílu žen. Je mixem nonverbálního divadla, tance, akrobacie a gymnastiky.

Do Trutnova zamíří také další přední české soubory. Squadra Sua uvede inscenaci Přecházení, Holektiv si připravil premiéru venkovní verze představení Mass. K, jež odkazuje na intenzivní začlenění masek do našich životů v době covidové pandemie. Na manipulaci s kovovou tyčí je založená meditativní performance Elišky Brtnické. Před Uffem a v ulicích budou moci návštěvníci pozorovat chůdařskou show souboru Sacra Circus.