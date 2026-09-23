Prověřování trvalo od listopadu, nyní policejní komisař zahájil trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže. Viní ho z chovu zvířat v nevhodných podmínkách.
„Obviněnému klademe za vinu, že od června do listopadu roku 2025 jako chovatel registrovaného hospodářství a zároveň jako osoba odpovědná za chov zvířat na daném hospodářství choval nejméně devět kusů skotu a sedm ovcí v podmínkách neodpovídající běžným standardům,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Muž podle policie zvířatům nezajistil přístup ke kvalitnímu krmivu a napájecí vodě, neměla ani možnost ulehnout do suchého a čistého prostředí.
„Zvířata byla nucena žít a pohybovat se ve vysokých vrstvách hnoje, močůvce a rozbahněném terénu, tedy v prostorách silně znečištěných výkaly. Krom toho jejich výběhy a ustájovací prostory obsahovaly velké množství nebezpečných překážek a předmětů. Zvířata byla vystavena stresu, zdravotnímu strádání, riziku onemocnění, dehydratace a možnému poranění, přičemž si byl obviněný uvedeného stavu vědom,“ popsala.
Muž z chovu měl finanční prospěch, jako zemědělský podnikatel čerpal dotace.
Na případ se přišlo v listopadu. Tehdy policisté během prověřování provedli soudem schválenou domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků. Přítomni byli veterinární inspektoři Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, klinický veterinář a pracovníci odboru životního prostřední Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
Protože zjistili velmi závažné nedostatky v chovu, na místě rozhodli o odebrání zvířat a umístění do předběžné náhradní péče, kde jsou doposud.
Muži hrozí trest 6 měsíců až čtyři roky vězení nebo zákaz činnosti.