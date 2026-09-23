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Zvířata se brodila v hnoji a močůvce, chovatel čerpal dotace. Stíhá ho policie

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  11:45

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Chovatel držel zvířata v nevhodných podmínkách, hrozí mu vězení. | foto: Policie ČR

Zemědělec z Trutnovska čelí obvinění, že hrubě zanedbal péči o svůj skot a ovce. Zvířata měla pod sebou velkou vrstvu hnoje i močůvky, brodila se v bahně, neměla dost kvalitního krmení ani vody. Loni na podzim veterináři hospodářská zvířata majiteli odebrali, nyní policie ukončila prověřování.

Prověřování trvalo od listopadu, nyní policejní komisař zahájil trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže. Viní ho z chovu zvířat v nevhodných podmínkách.

„Obviněnému klademe za vinu, že od června do listopadu roku 2025 jako chovatel registrovaného hospodářství a zároveň jako osoba odpovědná za chov zvířat na daném hospodářství choval nejméně devět kusů skotu a sedm ovcí v podmínkách neodpovídající běžným standardům,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Chovatel držel zvířata v nevhodných podmínkách, hrozí mu vězení.

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Muž podle policie zvířatům nezajistil přístup ke kvalitnímu krmivu a napájecí vodě, neměla ani možnost ulehnout do suchého a čistého prostředí.

„Zvířata byla nucena žít a pohybovat se ve vysokých vrstvách hnoje, močůvce a rozbahněném terénu, tedy v prostorách silně znečištěných výkaly. Krom toho jejich výběhy a ustájovací prostory obsahovaly velké množství nebezpečných překážek a předmětů. Zvířata byla vystavena stresu, zdravotnímu strádání, riziku onemocnění, dehydratace a možnému poranění, přičemž si byl obviněný uvedeného stavu vědom,“ popsala.

Muž z chovu měl finanční prospěch, jako zemědělský podnikatel čerpal dotace.

Na případ se přišlo v listopadu. Tehdy policisté během prověřování provedli soudem schválenou domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků. Přítomni byli veterinární inspektoři Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, klinický veterinář a pracovníci odboru životního prostřední Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Protože zjistili velmi závažné nedostatky v chovu, na místě rozhodli o odebrání zvířat a umístění do předběžné náhradní péče, kde jsou doposud.

Muži hrozí trest 6 měsíců až čtyři roky vězení nebo zákaz činnosti.

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