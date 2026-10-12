Incident se stal ve středu 7. října večer, policie o něm informovala až nyní.
„Podle dosud zjištěných skutečností předcházel útoku konflikt mezi dvěma muži, kteří se navzájem znali. Vyhrocená situace následně vyústila v útok kuchyňským nožem, při kterém utrpěl osmatřicetiletý muž bodné poranění v oblasti břicha. Poškozený utrpěl velmi závažná poranění vnitřních orgánů spojená s masivní krevní ztrátou a bezprostředním ohrožením života,“ uvedla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
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Pobodaný muž přežil jen díky pohotovému zásahu chlumeckých policistů, kteří mu dali první pomoc. Pak se ho ujali zdravotničtí záchranáři, vrtulník jej přepravil do hradecké fakultní nemocnice, kde je muž dosud.
Obviněný muž byl už několikrát soudně trestán, ale jednalo se o méně závažnou trestnou činnost nesouvisející s obdobnými násilnými skutky.
Za zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu hrozí muži trest 10 až 18 let vězení. Případ i nadále vyšetřují krajští kriminalisté.