Nekonečná pře o úklid listí z městských stromů. Manželé za něj chtějí 140 tisíc ročně

Tomáš Hejtmánek
  15:21
Spor o úklid listí na soukromé zahradě v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku ani po osmi letech nebere konce. Případ se po zrušení předchozích rozsudků nyní točí kolem možnosti finanční náhrady. Manželé Popkovi žádají od města 140 tisíc korun ročně, aby si sami zajistili úklid spadaného listí z městských javorů na jejich zahradě. Varianta, že by listí uklízeli pracovníci města, naráží na obavy z dalších střetů.
Původní rozsudky okresního a krajského soudu v Hradci Králové nařídily městu pravidelně zahradu Popkových uklízet. Předloni je však zrušil Nejvyšší soud ČR s tím, že nelze uložit počet úklidů za rok, ale je třeba zkoumat objem shrabaného listí.

Okresní soud v Hradci Králové poté žalobu Popkových zamítl, ale odvolací krajský soud dnes dopoledne konstatoval, že soud nižší instance špatně pochopil rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Senát by se měl věnovat tomu, jaké množství spadaného listí je přiměřené a co už je extrémní stav.

„Město se musí smířit s tím, že listí je tam moc a že s tím něco dělat musí. Otázka je, jak se k tomu postaví. Nejlepší by bylo, kdybyste se dohodli, jinak tu budeme ještě dlouho a nakonec stejně dojdeme k tomu, že město bude muset uklízet, nebo platit,“ varovala předsedkyně senátu Alena Bačinová.

Jak má úklid vypadat?

Město se s manželi Popkovými zatím neshodlo na tom, jak má úklid vypadat. Radnice argumentuje tím, že požadavky manželů na kvalitu úklidu jsou příliš přísné. V začátcích úklidu měly obě strany takové spory, že se manželé obrátili dokonce na exekutora.

Soud nařídil radnici uklízet listí v soukromé zahradě, padá z městské aleje

„Jsme schopní odvážet listí každý týden, když nám ho připravíte na kupu. Minulý výkon rozhodnutí narazil na postoj žalobců, kteří trvali na sběru každého lístečku. Neustále docházelo k problémům. Chodit mezi japonskou zahradou a vybírat každou nažku, každý lísteček, to není v našich silách,“ řekl u soudu starosta Vladan Kárník (Nezávislí pro Chlumec).

Žalobci, tedy Popkovi, však u soudu odmítli, že by lpěli na každém spadlém listu. Problémy podle nich byly jen při prvních úklidech, poté se situace uklidnila. Město však s odklízením přestalo předloni, když rozsudek zrušil Nejvyšší soud ČR.

„Problém jsou nažky, ze kterých pak vyklíčí malé javory. Byli jsme domluvení, že je uklidí a oni nás v tom nechali,“ připomněla Blanka Popková (dříve Benešová). Město to vysvětlilo povinností chovat se jako řádný hospodář a šetřit finance. To však soud odmítl. V rámci zachování dobrých vztahů se mělo podle něj v úklidu pokračovat.

Obdobně město seká trávníky častěji, než mu to ukládá zákon. „Tady jde ale o soukromou zahradu. Kdybychom ji bez platného rozhodnutí soudu uklízeli dál, obrátili by se na nás i další vlastníci. Pak bychom museli uklízet všem,“ namítá starosta.

Co je přiměřené?

Soud upozornil, že požadavky manželů by se měly snížit. Nelze chtít, aby radnice nechala zahradu zcela vyčistit. Chlumec by však měl zajistit, aby množství spadaného listí a nažek odpovídalo běžnému stavu, k němuž ve městě obvykle dochází. Co to však konkrétně znamená, na tom by se obě strany měly dohodnout, jinak by takovou míru musel určit soud.

„Zahrada tam vznikla teprve poté, co tam byly stromy. Žalobci si tam udělali bazén, kam listí dopadá, ani japonská zahrada není u nás obvyklá. Pokud žalovaný zapomene vyčistit okap, je třeba se přes to přenést. Nejde o stoprocentní úklid, ale o úklid na přiměřenou míru,“ upozornila přísedící soudkyně Martina Nyplová.

Žalobci však tvrdí, že stoprocentní úklid nepožadují. Už dříve prý svá očekávání zmírnili. Problémy se podle Oldřicha Popka táhnou už téměř 15 let. Tehdy měl žádat město o ořezání stromů, které zasahovaly nad jejich zahradu. Přesto si manželé před 10 lety pod stromy postavili bazén a provedli další úpravy zahrady.

„My jsme předpokládali, že město bude řádně plnit své povinnosti a o stromy se bude starat. Malý spad listí bychom neřešili,“ tvrdí Popek. Další z variant je podle stěžovatelů pokácení stromů a nahrazení menší výsadbou.

Náhrada 140 tisíc ročně

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí naznačil, že pokud se strany nedohodnou, řešením by mohla být finanční kompenzace. Manželé si proto nechali úklidové práce nacenit a po městu požadují roční kompenzaci 140 tisíc korun, případně jednorázovou částku 2,4 milionu korun.

S tím město nesouhlasí. Manželé náklady vyčíslili výpočtem, který počítá s 80 hodinami úklidu ročně ve třech lidech. Na hodinu práce přitom počítají 1 600 korun. Dalších 15 700 korun má stát odvoz odpadu. Soud se snažil obvyklé ceny údržby zahrad zjistit, avšak došel k podobné částce.

„Nepoptávali jsme úklid celé zahrady, jak oponuje město, ale pouze posbírání listí, jeho odvoz a likvidaci. Počítáme s dobou 17 let, což je odhadovaná životnost stromů,“ vysvětluje advokát manželů Lukáš Rothanzl.

Na trhu lze však podle zjištění redakce iDNES.cz najít výrazně levnější nabídky. Například jedna hradecká společnost nabízí úklid listí za cenu 500 korun za hodinu práce, plus zhruba 300 korun za dopravu do Chlumce nad Cidlinou. Město navíc nabízí, že odvoz listí z lokality zajistí samo.

„S manželkou jsme to uklízeli čtyři hodiny, aby to bylo uklizené, ale ne do puntíku. Když tam byli pracovníci města, tak to ve čtyřech lidech měli hotové za hodinu až hodinu a půl,“ doplňuje Oldřich Popek.

Vedení města bude ve středu s manželi jednat o možném smírném řešení, jak navrhl soud. Pokud by se dobrali výsledku, mohli by o něm hned odpoledne rozhodnout zastupitelé. Starosta však ve výrazný pokrok nevěří.

