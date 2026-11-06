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Chlapec spadl z mostu do ledového Labe, kvůli podchlazení skončil v nemocnici

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  17:25aktualizováno  18:37
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Do Labe v centru Hradce Králové dnes odpoledne spadl z mostu mladík. Ze studené řeky se ho podařilo vytáhnout. Záchranáři ho převezli do fakultní nemocnice kvůli podchlazení. Okolnosti zjišťuje policie.

KRIMI

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Událost vyvolala rozruch na Pražském mostě i náplavce. Vyjeli tam dnes kolem 14:00 policisté, hasiči s čluny i zdravotničtí záchranáři.

„Došlo k pádu člověka do Labe. Na místě byli záchranáři. Podařilo se ho vytáhnout z vody, byl v péči zdravotníků, kteří ho převezli do nemocnice. Okolnosti zjišťujeme. Důvod, proč spadl do vody, zatím neznáme,“ řekla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Z Pražského mostu v Hradci Králové spadl do Labe nezletilý chlapec. (6. listopadu 2026)
Z Pražského mostu v Hradci Králové spadl do Labe nezletilý chlapec. (6. listopadu 2026)
Z Pražského mostu v Hradci Králové spadl do Labe nezletilý chlapec. (6. listopadu 2026)
Z Pražského mostu v Hradci Králové spadl do Labe nezletilý chlapec. (6. listopadu 2026)
8 fotografií

„Zasahovali jsme u osoby po pádu z mostu. Šlo o mladistvého muže. Bez viditelného poranění jsme ho s podchlazením transportovali do fakultní nemocnice,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Závěr záchranné akce zachytil fotograf iDNES.cz. „Někdo tam prý klukovi zachránil život. Když jsem se u mostu zastavil, na náplavce se zrovna jeden chlapec oblékal. Od lidí na místě jsem pak slyšel, že to údajně byla mladická nerozvážnost,“ popsal. Vše trvalo asi čtvrt hodiny.

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