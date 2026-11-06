Událost vyvolala rozruch na Pražském mostě i náplavce. Vyjeli tam dnes kolem 14:00 policisté, hasiči s čluny i zdravotničtí záchranáři.
„Došlo k pádu člověka do Labe. Na místě byli záchranáři. Podařilo se ho vytáhnout z vody, byl v péči zdravotníků, kteří ho převezli do nemocnice. Okolnosti zjišťujeme. Důvod, proč spadl do vody, zatím neznáme,“ řekla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
„Zasahovali jsme u osoby po pádu z mostu. Šlo o mladistvého muže. Bez viditelného poranění jsme ho s podchlazením transportovali do fakultní nemocnice,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Závěr záchranné akce zachytil fotograf iDNES.cz. „Někdo tam prý klukovi zachránil život. Když jsem se u mostu zastavil, na náplavce se zrovna jeden chlapec oblékal. Od lidí na místě jsem pak slyšel, že to údajně byla mladická nerozvážnost,“ popsal. Vše trvalo asi čtvrt hodiny.