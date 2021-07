Pro chlapce uštknutého hadem spěchal vrtulník, další letěl pro antisérum

„Na tísňovou linku bylo oznámeno kousnutí nezletilého chlapce neznámým hadem. Po základním ošetření byl chlapec při vědomí a ve stabilizovaném stavu ho vrtulník transportoval na jednotku intenzivní péče na dětské klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,“ uvedl Vladimír Švába, vedoucí operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Chlapci, kterému ještě nebylo ani deset let, kousl had podle informací serveru iDNES.cz do ruky. Šlo mu o život a pro antisérum letěl vrtulník do Prahy. Disponuje jím tamní Všeobecná fakultní nemocnice.

„Začal jevit známky oběhového selhávání, proto musel dostat antisérum. Nyní je ve stabilizovaném stavu,“ potvrdil lékařský náměstek královéhradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

„U uštknutí se obvykle postupuje konzervativně, antihadí sérum se podává jen v případě, že pacient vykazuje známky šoku,“ vysvětlil. Podle něj se obvykle podává zmijí antisérum, protože v Česku je zmije obecná jediný jedovatý had.

„Pokud nejste chovatelem hadů, kteří vědí přesně, co je uštklo, tak v české přírodě nic jiného než zmije nehrozí,“ dodal Tušl.

Ránu nezaškrcovat, jed nevysávat

Dříve se doporučovalo končetinu po hadím uštknutí zaškrtit, nebo dokonce vysát z rány jed. To ale podle záchranářů příliš nefunguje. Důležité je obstarat včasnou lékařskou pomoc.

„Jsou to spíše babské rady. Jde o to, v jaké fázi dokážete událost podchytit. Většinou už je to v takové fázi, že ten jed už vstoupil do krevního řečiště a nemáte šanci odsáváním jed z těla dostat. Podvázat to v tu chvíli také nedokážeme tak dobře, abychom zabránili jedu v oběhu,“ myslí si vedoucí operátor záchranářů Vladimír Švába.

„Je potřeba okamžitě kontaktovat záchrannou službu nebo navštívit nejbližší dětské oddělení, ideální je tu končetinu lehce chladit,“ uvedl zkušený záchranář.