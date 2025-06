Hlavní informací je, že po celý den nebude možné u stadionu a v jeho okolí zaparkovat. Návštěvníci koncertu mohou auta nechat na velkém zpoplatněném záchytném parkovišti Green Parking s pořadatelskou službou, které vznikne v ulici Akademika Bedrny za Kauflandem.

Za sto korun lze parkovat také u kampusu Univerzity Hradec Králové.

Od Kauflandu bude k Malšovické aréně a zpět jezdit kyvadlová doprava. Od příjezdových silnic - hlavně z dálnice - bude Green Parking značen šipkami, na které lze už nyní narazit i v hradeckých ulicích.

Intervaly kyvadlové dopravy budou minimálně patnáctiminutové nebo dle potřeby, a to od 12.45 a do 20 hodin. „Ve špičce počítejte s výrazně posílenou kyvadlovou dopravou, neměli byste tedy na zastávce strávit více času, než bude nezbytné,“ vzkázali pořadatelé.

Posílena bude i městská hromadná doprava, konkrétně autobusové linky 7, 11 a 17.

Před koupalištěm Flošna budou zřízena také krátkodobá parkovací místa K+R pro taxislužby.

Po skončení koncertu se kyvadlovou dopravou dostanete zase zpět na záchytné parkoviště. Autobusy pojedou až do půlnoci.

„Okolní ulice budou po skončení koncertu kvůli bezpečnému odchodu návštěvníků uzavřeny policií. Prosíme, abyste nejezdili do okolí arény, pokud to nebude nezbytně nutné, a následovali pokyny organizátorů a Policie ČR. S vaší pomocí to zvládneme,“ ubezpečili pořadatelé.

Chinaski: Hradecká aréna je nádherná

Chinaski, jedna z nejpopulárnějších českých kapel s frontmanem Michalem Malátným, k třicátému výročí od založení slibuje největší koncert v historii kapely. Na stadion dorazí přes 20 tisíc návštěvníků.

Třicet let od vydání prvního alba uběhlo na konci loňského roku. Po vyprodaných pražských O 2 arenách se hlavní oslavy přesouvají do regionů, v Hradci bude jeden ze dvou vrcholů.

Loni Malšovická aréna s ikonickým osvětlením stadionu hostila důležité reprezentační fotbalové zápasy, ale hudební vystoupení ještě ne. Chinaski odehrají symbolicky více než 30 největších hitů. V repertoáru mají i písně, na které se na koncertech roky nedostalo.

„Koncert je pro mě symbolickým návratem domů. Hradec Králové a jeho okolí je pro mě domov. Právě v tomhle regionu jsme před desítkami let odehráli naše první koncerty. Tehdy nás ještě nikdo neznal a hráli jsme třeba jenom pro pár lidí. Tentokrát ale budeme hrát pro desítky tisíc, až se mi tomu nechce věřit. Nová hradecká aréna je nádherná a navíc to pro nás bude s nadsázkou koncert na domácím hřišti, tak se na to moc těšíme,“ říká frontman Chinaski Michal Malátný.

Program bude odpoledne i před stadionem, kde dostanou příležitost vystoupit místní kapely. Od 13 hodin zahrají Jasmin, Malone, Adovany, Electraa Vegaa a Mr. Moss.

Brány arény se otevřou v 17 hodin. Předskokanem bude hudebnice Tereza Balonová, koncert kapely Chinaski začne před osmou.

Vstupenku pro dospělého na stání koupíte za 950 korun, stejně jako do rodinného sektoru, kde děti mají lístek za 290 korun. VIP vstupenka stojí 1990 korun.

Další koncert budou mít Chinaski 14. června na brněnském Velodromu.