Trestu za popálení dětí se učitelka možná vyhne, policie navrhla stíhání zastavit

Případ dvou popálených dívek při chemickém pokusu na kroužku v základní škole v Hradci Králové nemusí doputovat až k soudu. Kriminalisté obvinili osmapadesátiletou učitelku, ale protože splnila podmínky podle trestního řádu, vyšetřovatel navrhl stíhání podmíněně zastavit. Ženě hrozí až čtyřletý trest.
ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Obě děti se zranily při pokusu s takzvanými Faraonovými hady loni 20. listopadu. Při zájmovém kroužku jej učitelka prováděla na několika stanovištích, ale protože na jednom k chemické reakci nedošlo, žena se jej snažila zopakovat. Dívky tehdy skončily s popáleninami v nemocnicích.

Policisté začali případ prověřovat s podezřením na přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V březnu ji obvinili, v dubnu vyšetřování ukončili.

„Celý spisový materiál byl předán na Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podmínečné zastavení trestního stíhání,“ řekl mluvčí hradecké policie Martin Stránský.

Vysvětlil, že žena naplnila podmínky pro podmíněné zastavení stíhání podle paragrafu 307 Trestního řádu. V něm se uvádí, že obviněný se musí k přečinu doznat a nahradit škodu nebo s poškozeným uzavřít dohodu. Státní zástupce buď zastavení odsouhlasí a pak se obviněnému stanovuje i zkušební doba, anebo případ pošle k soudu.

Kriminalisté provedli řadu výslechů a nechali zpracovat odborné vyjádření směřující ke zjištění příčin, průběhu a následků události, konal se i vyšetřovací pokus.

„V daném případě žena nedodržela podmínky a návod výrobce hořlavé kapaliny, kdy při dolévání jedné z látek došlo k explozivnímu hoření, s následným výstřikem látky z hrdla lahve, která potřísnila blízko stojící dvě nezletilé dívky, kterým byly způsobeny těžké popáleniny,“ zdůvodnil dříve mluvčí policie.

V místnosti v době kroužku bylo 14 dětí a dva dospělí. Patrně došlo k vznícení použitého lihu. Požár popálil i učitelku, kterou zdravotníci ošetřili na místě. Jednu z žákyň transportoval vrtulník na popáleninové centrum do Prahy, druhou do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podle CNN Prima News plamen děti popálil v obličeji a na horní části těla.

Na místo byli přivoláni i hasiči, při jejich příjezdu už byl požár uhašený. Pomoc poskytli i policejní interventi.

