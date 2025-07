Na Výrovce Petr Bárta v minulosti už čtyři roky působil. Plánuje investice do nové kuchyně, změnu vytápění i úpravy interiérů. Novinkou od letošní zimní sezony bude půjčovna skialpů.

Zatímco Brádlerovy boudy patří mezi nejstarší krkonošské boudy, Výrovka postavená v nadmořské výšce přes 1 300 metrů těsně před listopadovou revolucí naopak mezi nejmladší.

„Je to zajímavý kontrast. Brádlerky jsou stará bouda, která vyžaduje tradiční přístup. Výrovka je jedna z nejmladších bud, hodí se k ní moderní prvky v interiéru i moderní kuchyně. Je to velká výzva. Jdu do toho s kamarádem, který je pro mě dostatečnou zárukou kvality,“ říká Petr Bárta.

Do Krkonoš přišel v roce 1999, začínal na Patejdlově boudě jako domovník, později dělal provozního na Medvědí boudě a čtyři roky šéfoval právě Výrovce.

Brádlerovy boudy má Bárta od Klubu českých turistů (KČT) pronajaté od roku 2007. Specializují se tu na školy v přírodě, skialpové kurzy a dětské tábory, jezdí sem vojáci a složky integrovaného záchranného systému. Na rozdíl od Výrovky jsou na poměrně odlehlém místě a masy turistů se jim vyhýbají.

Výrovka má potenciál

To bouda nad Pecí pod Sněžkou, kterou od září Bárta převezme, naopak leží na jedné z nejfrekventovanějších turistických křižovatek. Lidé na Výrovku přicházejí z Pece, Špindlerova Mlýna i Strážného.

Chata Výrovka Nachází na křižovatce turistických cest v sedle mezi Zadní Planinou a Luční horou 2,5 kilometru jihozápadně od Luční boudy. První přístřešek v nadmořské výšce 1 356 metrů nazvaný honosně Hotel Výrovka postavila už v 18. století rodina Steinerů. V roce 1927 lyžařský odbor Svazu československých důstojníků vystavěl roubený horský hotel Výrovka, ve stejném stylu byla také vojenská výcviková základna neboli Havlova bouda, kterou realizovalo ministerstvo národní obrany. Havlova bouda byla s Výrovkou propojená chodbou. V roce 1938 byla na Výrovce založena četnická stanice. Havlova bouda vyhořela v roce 1946, o necelý rok později i sousední hotel Výrovka. Na jeho místě vznikla provizorní útulna pro turisty. Současná budova Výrovky pochází z let 1988 až 1990. Ubytovací kapacita je 50 lůžek, chata je otevřená celoročně.

„Výrovka určitě není architektonickou perlou Krkonoš, ale díky místu, kde stojí, má obrovský potenciál,“ poznamenává Bárta, jenž uspěl ve výběrovém řízení KČT.

Výrovku bude mít pronajatou na deset let. O provoz se bude starat sedm až deset pracovníků, personál už má boudař podle svých slov zajištěný.

„Nájemní smlouva je připravená, v nejbližší době dojde k jejímu podpisu,“ potvrzuje Zbyněk Báča, jenž má v KČT na starosti horské chaty.

Právě problémy s personálem byly jedním z důvodů, proč se Michaela Šťastná rozhodla po třinácti letech skončit.

„V každé práci jsou negativní i pozitivní zkušenosti. A to vás formuje dál. Ale je to už několikátá sezona, kdy máme opravdu problém s tím, najít lidi na práci. Hlavně najít takové lidi na práci, kteří nemají na ničem závislost,“ sdělila Českému rozhlasu Šťastná.

Vztah k nejvyšším horám si rodilá Pražačka začala budovat už ve druhé třídě, kdy se školou absolvovala lyžařský kurz na Moravské boudě. Pracovat začala nejprve na Medvědí boudě, na Výrovku přišla v roce 2011.

Od 5. září začínají

Výrovka se zavře v polovině srpna, začátkem září si ji nový provozovatel převezme od KČT, provoz chce spustit 5. září. V té době už budou kuchaři vařit v nové kuchyni.

Petr Bárta bude ve spolupráci s KČT investovat do změny topení. Výrovku dnes totiž vyhřívají nehospodárné elektrokotle.

„Jsou tam komíny, stávající elektrokotle bychom chtěli doplnit ekologickým palivem. Na Brádlerových boudách topím peletami, líbilo by se mi to i na Výrovce. V září necháme udělat energetický audit,“ plánuje.

Novinkou pro letošní zimní sezonu bude půjčovna skialpinistického vybavení, která se osvědčila na Brádlerových boudách. Stejně tak chce Bárta přes zimu obnovit provoz víc než deset metrů vysoké ledové stěny. Po zimě boudař plánuje výraznější úpravy interiérů.

V nejbližších dnech spustí Výrovka nové internetové stránky. „S novým nájemcem přichází svěží vítr a nové nápady. Myslím si, že se Výrovka hodně posune,“ domnívá se Zbyněk Báča.

KČT vlastní po celé republice čtrnáct horských chat. V Královéhradeckém kraji také Raisovu chatu na Zvičině, Jiráskovu chatu na Dobrošově, chatu Prachov v Českém ráji, Brádlerovy boudy, Voseckou boudu a chatu Pod Studničnou.

Výrovka se ze všech objektů KČT nachází v nejvyšší nadmořské výšce. Provoz má svá specifika. „Na to vám nestačí být obyčejný hospodský, ale už musíte umět něco víc. Ve výběrovém řízení jsme proto zohledňovali, jaké uchazeči mají zkušenosti s provozem zařízení v takovéto nadmořské výšce. Opravdu to není sranda. Když odtává sníh, tak musíte v polovině kopce překládat věci na rolbu a tahat to nahoru,“ vysvětluje Báča.