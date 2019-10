Vébrovka u Trutnova táhla kdysi výletníky. Teď se tu pěstovalo konopí

Ještě před pěti lety se na chatě Vébrovka v trutnovské části Voletiny konal charitativní festival a děti ze škol a dětských domovů sem dlouhé roky jezdily na pobyty.

Nejoblíbenější prvorepubliková výletní restaurace je však v posledních letech vesměs opuštěná, chátrá a hrozí jí podobný osud jako některým krkonošským boudám.

Má přitom za sebou slavnou minulost. Ve své době to byl v okolí Trutnova zdaleka nejznámější podnik tohoto typu, který přitahoval měšťany jako magnet. Největší slávu zažila za první republiky, restaurace zde sloužila ještě v 60. letech.

„Byla to velice populární chata, z Trutnova sem doslova proudily davy lidí. Venkovní terasa se stolky byla v létě obležená návštěvníky,“ připomíná ředitel trutnovského Muzea Podkrkonoší Vlastimil Málek.

Výletní chatu s restaurací nechal nad Voletinami v roce 1923 postavit Vinzenz Weber. Zřídil zde taneční parket s boudou pro výčep piva a o tři roky později areál rozšířil o taneční sál.

Micky Mouse na fasádě už za první republiky

„Místo bylo populární i díky tomu, že těsně pod Vébrovkou, kde byla dřevěná kaple svaté Anny a studánka, vedly dvě křížové cesty, jedna z Voletin, druhá z Nových Dvorů. Bylo to jediné místo, kde se ještě těsně po válce mohli němečtí věřící shromažďovat,“ poznamenává historik muzea Ondřej Vašata.

Zajímavé je, že už za první republiky byla na fasádě Vébrovky nakreslená postavička Micky Mouse. Podle historiků se také spekuluje, že podél cesty v okolí chaty byl na začátku 20. století objeven poklad keltských mincí.

Ještě v roce 1949 byla restaurace otevřená celoročně, oblíbené byly odpolední taneční čaje. Chodili sem také lidé z nižších sociálních vrstev, především dělníci.

Odborářské chaty v Krkonoších Vébrovku zastínily

„Jakmile se po roce 1948 změnily poměry a začaly být populární odborářské rekreace v Krkonoších, restaurace ve Voletinách přestala být atraktivní. Byl to pozvolný začátek jejího konce,“ naznačuje Vašata.

V 60. letech areál spravoval okresní výbor Československého svazu mládeže, zkraje 70. let chatu převzala Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov a restauraci definitivně zavřela.

Opuštěná budova chátrala a stala se cílem vandalů. V roce 1977 humoristický časopis Dikobraz dokonce otiskl snímek ukazující zdevastované stavení.

Po několika neúspěšných pokusech Vébrovku prodat ji nakonec za spíš symbolickou cenu získalo Zemědělské stavební družstvo Pardubice, udělalo z ní školicí středisko a na začátku 80. let investovalo do celkové rekonstrukce. Nebýt toho, Vébrovka dnes už možná nestojí.

Tisíc dětí ročně ze škol i domovů jezdilo na zdejší pobyty

Po sametové revoluci chata opět změnila majitele, v roce 1999 ji od Agrostavu koupila Asociace dětských domovů a vrátila do ní život. Začaly sem jezdit děti z celé republiky.

„Pořádali jsme tam projektové pobyty, což je směsice základů sportu, kultury, ekologie, environmentální výchovy a civilní obrany. Jezdily k nám školy a mezi ně se integrovaly děti z dětských domovů. Každý rok se na Vébrovce vystřídalo zhruba tisíc dětí,“ popisuje Jiří Oudes, předseda rady Institutu zážitkové pedagogiky, který se v roce 2011 stal nástupnickou organizací asociace.

Mezi lety 2002 a 2014 se na Vébrovce každý rok v listopadu konal charitativní festival, jehož výtěžek organizátoři věnovali na spolufinancování pobytů dětí z dětských domovů. Asociace se však kvůli nevýhodnému úvěru dostala do platební neschopnosti a chata skončila v insolvenci.

Charitativní festival si musel hledat místo jinde

V roce 2014 ji získal Miroslav Vít, pobyty i festival skončily. Od té doby je nemovitost na prodej.

„Přijel a řekl nám, že se máme okamžitě odstěhovat. Nakonec jsme tam mohli za úplatu 200 tisíc korun ještě tři měsíce zůstat a v listopadu 2014 se uskutečnil poslední ročník Webrovkafestu. Dostali jsme nabídku chatu za 4,5 milionu koupit, ale to jsme si nemohli dovolit,“ říká Oudes.

Institut i festival našly nové působiště, v roce 2015 se přesunuly do areálu chaty Klučanka v Dědově nedaleko Teplic nad Metují.

„Samozřejmě nás to mrzelo, strávili jsme na Vébrovce 13 let. Na druhou stranu se nám díky tomu otevřely větší možnosti, protože areál Klučanky je větší a dají se tam udělat dvě scény. Při vší smůle to pro festival znamenalo posun,“ tvrdí organizátor Webrovkafestu Vojtěch Lábus.

Bezdomovci, zásah policie a plné náklaďáky konopí

Od doby, kdy institut chatu opustil, neměla žádnou náplň.

Podobně jako v 70. letech se stala cílem nezvaných hostů. „Byl to průchoďák, mohl tam vlézt kdokoli. Přespávali zde i bezdomovci,“ upozorňuje Vojtěch Lábus.

Objevení obří pěstírny konopí na začátku října jen dokresluje úpadek Vébrovky. Policisté v několika místnostech napočítali více než 1700 rostlin. Na místě zadrželi i trojici pěstitelů, jeden z nich měl objekt v pronájmu.

„Na odvoz veškerého technického zařízení, vybavení, chemikálií, svítidel, vzduchotechniky, sušičky a sklizených rostlin museli policisté použít dva velké nákladní automobily,“ prozradila policejní mluvčí Eva Prachařová. Dvěma mužům a jedné ženě hrozí osm až dvanáct let vězení.

Jak dopadnou Richtrovy boudy?

Nejznámějším uzavřeným zařízením pro turisty na Trutnovsku jsou dnes Richtrovy boudy nad Pecí pod Sněžkou. Ministerstvo školství loni v zimě ukončilo jejich provoz, oficiálně kvůli ekonomické situaci, i přesto, že pobyty byly zamluveny téměř na celou sezonu. Stát dodnes nerozhodl, co s komplexem dvou objektů se 109 lůžky bude.

Několik let byla zavřena také Lysečinská bouda mezi Malou Úpou a Horními Albeřicemi, znovuotevření se dočkala na přelomu loňského a letošního roku.

V závěru prosince se také otevře nová Petrova bouda na svazích Dívčích kamenů v Krkonoších. Vyrostla na zbytcích původní budovy z roku 1887, která před osmi lety vyhořela.

Začátkem října zasáhla policie proti pěstírně konopí uvnitř chaty:

