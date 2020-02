Trutnov vybuduje na místě shořelé školní chaty Bažina novou dřevostavbu

Na horskou chatu Bažina s kapacitou až čtyřicet lidí jezdily každoročně desítky dětí na pobytové kurzy a lyžařské výcviky. Pronajímaly si ji také jiné školy nebo rekreanti.



Chatu u vleku Javor však v polovině prosince úplně zdevastoval požár.

Co ho způsobilo, stále není jasné. Pro řadu bývalých i současných žáků a učitelů byla chata srdeční záležitostí.

„Mám z Bažiny spoustu hezkých zážitků. Byla jsem tam dvakrát a vždycky to bylo fajn. Poprvé na ekologickém kurzu, kdy jsme chodili po horách, podruhé na lyžařském výcviku. Když jsem se dozvěděla, že shořela, neměla jsem dobrý pocit. Přišlo mi líto, že už tam nikdo nebude moct jet,“ vypráví Eliška Hlízová z 8. B, účastnice posledního lyžařského výcviku před ničivým požárem.



Základní škola ale bez chaty dlouho nezůstane, město už letos připraví projekt a podklady pro stavební řízení.



„Začínáme připravovat projektovou dokumentaci a v příštím roce chceme vybudovat zhruba stejně velký objekt. Bude to dřevostavba v podobném duchu jako vyhořelá chata, ale samozřejmě s použitím modernějších materiálů a technologií. Nevíme to ještě úplně přesně, ale měla by stát kolem deseti milionů korun,“ říká starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Budova byla pojištěná, město podle všeho z pojistky získá přibližně polovinu z předpokládaného rozpočtu. „Máme informaci, že pojišťovna se chystá plnit v docela velké míře a bude to dobrý vklad pro výstavbu nové chaty,“ dodává starosta.

Další peníze přinese veřejná sbírka. Základní škola ji vyhlásila začátkem února. Vyslyšela tak přání bývalých studentů, kteří chtěli s obnovením horské boudy pomoct.

„Po prosincovém požáru mi psala a telefonovala spousta bývalých žáků, kteří tam jezdili i v dospělosti, že chtějí přispět. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku,“ uvádí ředitel školy a zastupitel Jiří Paták (ODS).

Transparentní účet zůstane otevřený až do doby, než bude nová chata u vleku Javor stát. Škola ji potřebuje především pro lyžařské výcviky.

„Dnes je problém na horách pro tyto účely sehnat boudu. Jsou drahé a nemůžete ji provozovat ve stylu, v jakém chcete, to znamená, že tam bude celá třída,“ vysvětluje ředitel.

Chata byla před požárem v dobrém stavu

Škola Bažinu i s pomocí brigádníků průběžně opravovala a před požárem byla ve velmi dobrém stavu. Před dvěma lety prodělala velkou rekonstrukci, řemeslníci instalovali novou kuchyň, vyměnili okna a opravili horní pokoje. „V průběhu let investice dosáhly odhadem tří milionů korun,“ doplňuje Paták.

Při požáru v polovině prosince Bažina kompletně lehla popelem. Když se k hořící budově hasiči dostali, už bylo na její záchranu pozdě. V těžko přístupném terénu navíc nemohli pracovat s odpovídající technikou, hadice museli improvizovaně napojit na systém zasněžování.

Co oheň způsobilo, zatím není jasné. „Vyšetřování požáru stále není ukončeno,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Původní chata vznikla na základech staré německé boudy v 60. letech minulého století, Trutnov ji od státního podniku Stavoprojekt získal po sametové revoluci.

„Když ji město mělo převzít do svého majetku, nepanoval v zastupitelstvu jednotný názor. Po dlouhých tahanicích se nám ji nakonec podařilo získat, aby sloužila pro rekreační činnost dětí. Od té doby se jich zde v zimní sezoně vystřídaly více než dva tisíce,“ poznamenává starosta Adamec.