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Česnek do samosběru nevydržel. Z pole ho zloděj odvezl 200 kilo, vjel tam autem

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  15:18
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.

Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku. | foto: Policie ČR

Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
5 fotografií
Z pole v Kratonohách na Královéhradecku zmizelo před týdnem přes noc 200 kilogramů česneku. Farmáři vyčíslili škodu na 40 tisíc korun. Policisté hledají svědky, kteří viděli podezřelý pohyb lidí či aut v místě.

Neznámý pachatel sklidil část úrody v době od úterý 23. června do středečního dopoledne 24. června. Tehdy zbývaly dva dny do samosběru, který zemědělci předem vyhlásili.

„Ani u nás není každý den zalitý sluncem. V sobotu nám část úrody poničily kroupy. Přes noc nám někdo z pole ukradl velkou část česneku. Česnek, za kterým jsou měsíce práce, péče a času. Mrzí nás to, protože za každou vypěstovanou zeleninou je kus našeho úsilí. Je to smutné, ale nevzdáváme se a pokračujeme dál,“ napsali minulý týden na facebookový profil zástupci farmy HOKI v Kratonohách.

Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.
5 fotografií

Z volně přístupného pole zmizelo 40 kilogramů odrůdy Bjetín, 100 kilogramů odrůdy Havel a 60 kilogramů odrůdy Vekan. Policie už případ vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

„Policisté žádají případné svědky, kteří si v uvedené době všimli podezřelého pohybu osob či vozidel v okolí pole, aby informace předali na linku 158,“ žádá mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Pachateli hrozí trest vězení až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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