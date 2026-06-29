Česnek do samosběru nevydržel. Z pole ho zloděj odvezl 200 kilo, vjel tam autem

Neznámý pachatel sklidil část úrody v době od úterý 23. června do středečního dopoledne 24. června. Tehdy zbývaly dva dny do samosběru, který zemědělci předem vyhlásili.
„Ani u nás není každý den zalitý sluncem. V sobotu nám část úrody poničily kroupy. Přes noc nám někdo z pole ukradl velkou část česneku. Česnek, za kterým jsou měsíce práce, péče a času. Mrzí nás to, protože za každou vypěstovanou zeleninou je kus našeho úsilí. Je to smutné, ale nevzdáváme se a pokračujeme dál,“ napsali minulý týden na facebookový profil zástupci farmy HOKI v Kratonohách.
Z volně přístupného pole zmizelo 40 kilogramů odrůdy Bjetín, 100 kilogramů odrůdy Havel a 60 kilogramů odrůdy Vekan. Policie už případ vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
„Policisté žádají případné svědky, kteří si v uvedené době všimli podezřelého pohybu osob či vozidel v okolí pole, aby informace předali na linku 158,“ žádá mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Pachateli hrozí trest vězení až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
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