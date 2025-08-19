Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

Autor: ,
  12:08aktualizováno  12:49
České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající servisní haly a přilehlý objekt bývalého skladu přestaví na druhou opravárenskou halu. Stavba potrvá do ledna 2027.

V současné hale pro opravy osobních vozů stavbaři z firem OHLA ŽS a GJW Praha postaví montážní kanál, rozšíří prohlížecí lávky přes celou halu a vybudují novou kolej dlouhou 27 metrů. Hala dostane jeřáb s nosností 20 tun a nové dílenské zázemí. Dosavadní sklad řeziva, z něhož zůstanou jen nosné sloupy, dělníci přebudují na opravárenskou halu se dvěma kolejemi o délce 48 metrů a jeřábem s nosností 25 tun.

Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
5 fotografií

„Úpravou projde skoro půl kilometru kolejiště a vybudují se i nové pozemní komunikace a zpevněné plochy. Zaměstnanci získají lepší zázemí,“ uvedly České dráhy.

Depo v Hradci Králové je podle Českých drah důležitou opravárenskou základnou firmy. Téměř 100 zaměstnanců se zde stará o více než 130 lokomotiv, vozů a jednotek, které jezdí na dálkových linkách i regionálních spojích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Nejmodernější flotila regionálních vlaků

Pořízení vlaků RegioFox a RegioPanter vyplývá z desetiletého kontraktu Královéhradeckého kraje s Českými drahami z roku 2021 na zajištění dotované železniční dopravy v regionu.

Celková investice Českých drah do 33 souprav RegioFox a sedmi jednotek RegioPanter je přes čtyři miliardy korun, obnovou projde 70 procent vlaků v kraji. Vlaky RegioPanter již v kraji od loňského roku jezdí. Z 33 jednotek RegioFox jich jezdí 17, zbytek dorazí do kraje letos a v roce 2026.

Opraví celé vlakové soupravy. Dráhy prodlouží servisní halu v České Třebové

„Po dokončení rozsáhlé modernizace vozidlového parku bude Královéhradecký kraj disponovat jednou z nejmodernějších flotil regionálních vlaků v celé republice. Moderní vlaky přitom potřebují odpovídající moderní servisní zázemí. Právě takové během následujícího roku a půl vyroste v depu v Hradci Králové,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Do budoucna České dráhy plánují v hradeckém depu další investice. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah pro servis Michala Krause se chystá rekonstrukce myčky vlaků a výstavba haly pro odstraňování graffiti.

České dráhy plánují do roku 2031 v Česku investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Hodlají vybudovat čtyři nové haly údržby a dalších šest hal chtějí rozšířit a modernizovat. Miliardy korun investují také do myček, kolejí pro čištění souprav a do moderních technologií.

Nyní České dráhy budují nové opravárenské objekty v Chebu a v Havlíčkově Brodě, rekonstrukci a prodloužení opravárenských hal dělají v České Třebové a Olomouci. „V Brně stavíme nový podúrovňový soustruh pro údržbu vlakových dvojkolí,“ sdělil Michal Kraus.

V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva...

15. srpna 2025  19:26

Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...

15. srpna 2025  19:21

