Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

V současné hale pro opravy osobních vozů stavbaři z firem OHLA ŽS a GJW Praha postaví montážní kanál, rozšíří prohlížecí lávky přes celou halu a vybudují novou kolej dlouhou 27 metrů. Hala dostane jeřáb s nosností 20 tun a nové dílenské zázemí. Dosavadní sklad řeziva, z něhož zůstanou jen nosné sloupy, dělníci přebudují na opravárenskou halu se dvěma kolejemi o délce 48 metrů a jeřábem s nosností 25 tun.
„Úpravou projde skoro půl kilometru kolejiště a vybudují se i nové pozemní komunikace a zpevněné plochy. Zaměstnanci získají lepší zázemí,“ uvedly České dráhy.
Depo v Hradci Králové je podle Českých drah důležitou opravárenskou základnou firmy. Téměř 100 zaměstnanců se zde stará o více než 130 lokomotiv, vozů a jednotek, které jezdí na dálkových linkách i regionálních spojích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Nejmodernější flotila regionálních vlaků
Pořízení vlaků RegioFox a RegioPanter vyplývá z desetiletého kontraktu Královéhradeckého kraje s Českými drahami z roku 2021 na zajištění dotované železniční dopravy v regionu.
Celková investice Českých drah do 33 souprav RegioFox a sedmi jednotek RegioPanter je přes čtyři miliardy korun, obnovou projde 70 procent vlaků v kraji. Vlaky RegioPanter již v kraji od loňského roku jezdí. Z 33 jednotek RegioFox jich jezdí 17, zbytek dorazí do kraje letos a v roce 2026.
„Po dokončení rozsáhlé modernizace vozidlového parku bude Královéhradecký kraj disponovat jednou z nejmodernějších flotil regionálních vlaků v celé republice. Moderní vlaky přitom potřebují odpovídající moderní servisní zázemí. Právě takové během následujícího roku a půl vyroste v depu v Hradci Králové,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Do budoucna České dráhy plánují v hradeckém depu další investice. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah pro servis Michala Krause se chystá rekonstrukce myčky vlaků a výstavba haly pro odstraňování graffiti.
České dráhy plánují do roku 2031 v Česku investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Hodlají vybudovat čtyři nové haly údržby a dalších šest hal chtějí rozšířit a modernizovat. Miliardy korun investují také do myček, kolejí pro čištění souprav a do moderních technologií.
Nyní České dráhy budují nové opravárenské objekty v Chebu a v Havlíčkově Brodě, rekonstrukci a prodloužení opravárenských hal dělají v České Třebové a Olomouci. „V Brně stavíme nový podúrovňový soustruh pro údržbu vlakových dvojkolí,“ sdělil Michal Kraus.