Dům přestavěli načerno. Sousedům zazdili okna, druhým ubourali základy

Nynější majitelé objekt pořídili před dvěma lety a vloni se pustili do radikální přestavby. Jenže k tomu nemají patřičná povolení a výzvy policie ani rozhodnutí stavebního úřadu nerespektují. Největší zásahy dělníci prováděli v zadní části domu, kde je titěrný vnitroblok. Mezi blízkými zdmi se hluk bouracích prací ještě násobil a sousedé si stěžovali také na prach.

„Říkali jsme si: Dobře, rekonstrukce je potřeba, ale musí to mít nějaký řád. Napsala jsem na stavební úřad stížnost, aby jim nařídil kvůli prašnosti zaplachtovat objekt a o víkendech omezit práce. Stavební úřad zprvu nereagoval a pak odepsal, že je to v kompetenci hygieny. Od ní mám vyjádření, že je to věc stavebního úřadu. Pak se dlouho nedělo nic,“ popsala loňské peripetie sousedka Hana Žďárská.