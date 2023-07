Soud zrušil zákaz stavět v okolí zámku, černá stavba naráží u památkářů

Když zastupitelé prosadili změnu územního plánu, která zakázala novostavby v památkově chráněném areálu zámku, zdálo se, že tím radnice přeťala snahy investora Luboše Bernáška o legalizaci černé stavby.

Bernášek původně získal stavební povolení na přestavbu objektu, avšak v průběhu prací dělníci celý dům zbourali a stavební úřad ho prohlásil za zaniklý, povolení zrušil a další práce zastavil. Město se poté změnou územního plánu snažilo zablokovat dodatečné stavební povolení.

Jenže Luboš Bernášek se obrátil na soud, a ten v červnu rozhodl, že rozhodnutí samosprávy bylo příliš přísné, a část změny územního plánu zrušil.

„Dle soudu nebylo dostatečně odůvodněno, proč podle názoru města nestačí ochrana daných pozemků z regulačního plánu městské památkové rezervace. Změna územního plánu neobstojí ani z hlediska proporcionality, kdy městem přijaté řešení je dle názoru soudu příliš invazivní a do práv navrhovatelů zasahuje v míře, kterou soud nepovažuje za přípustnou,“ citoval z odůvodnění rozsudku tajemník městského úřadu Petr Tyč.

Rada města mohla proti verdiktu do 28. června podat kasační stížnost, ale město se nakonec rozhodlo tuto možnost neuplatnit. Rozhodnutí je tak pravomocné, na webových stránkách radnice už visí upravená dokumentace.

„Vyzvali jsme zastupitele k vyjádření, protože územní plánování je věcí zastupitelstva. Zastupitelé rozhodli, že kasační stížnost nepodáme,“ potvrdil místostarosta Aleš Vrátný (ODS).

Luboš Bernášek chce nyní otevřít jednání o náhradě škody. Domnívá se totiž, že kvůli postupu města na stavbě prodělal: „Soud rozhodl, že to bylo proti právu. Najdu člověka, který se zabývá těmito věcmi, a zjistíme, co připadá v úvahu. Teď se rozmýšlím, protože je to čerstvé a chci se zachovat slušně, ne jako na zastupitelstvu, kde dvacet lidí hlasuje proti vám, a neznají podklady.“

Úředníci chtějí stavební řízení zrušit

Přestože s rozhodnutím soudu padla pro legalizaci černé stavby jedna zásadní překážka, investor ještě zdaleka nemá vyhráno. Když na místě bývalého zahradnického domku začala růst novostavba, musel požádat o nové dodatečné stavební povolení.

Torzo domu stojí v zámeckém areálu už tři roky a lhůty pro vyřízení papírů se krátí. Proto Bernášek už loni požádal o prodloužení termínů. To mu novoměstský stavební úřad zamítl a rozhodnutí potvrdil i odvolací krajský úřad.

„Žádost o prodloužení považujeme za obstrukci. Zamítli jsme ji, protože tam nebyla žádná činnost. Stavebník měl do vydání změny územního plánu dostatek času tu stavbu dodatečně povolit,“ uvedla Radka Škaldová z novoměstského stavebního úřadu.

6. července 2020

Úředníci nyní rozhodli o zastavení správního řízení. Bernášek se proti tomu opět odvolal a případ teď bude již poněkolikáté řešit krajský úřad.

I kdyby dal tentokrát Bernáškovi za pravdu, nic to nemění na tom, že investor má zamítavé stanovisko památkářů. Rodinný dům stojí nejen v městské památkové rezervaci, ale celý zámek je navíc chráněný jako národní kulturní památka. Bernášek by tak nejdřív musel přesvědčit úředníky, že novostavba nebude v areálu působit jako rušivý element.

Pomohla výměna vedení

Že už radnice nehází investorovi klacky pod nohy, je zřejmě i důsledkem výměny politického vedení města. Zatímco to minulé se snažilo stavby v areálu zmrazit, nová garnitura chce být přístupnější ke smírnému řešení patové situace. Nový starosta Milan Slavík (ODS) už se s Lubošem Bernáškem sešel a jednání označil za přátelské.

„Bavili jsme se hodně obecně. Máme určitě shodu na tom, že bychom chtěli napjaté vztahy urovnat. Protože tu má vícero aktivit, chtěli bychom se nějak domluvit, abychom mohli vedle sebe fungovat,“ sdělil Slavík.

Podle starosty je cílem rozhovorů problém jednou provždy vyřešit. Jednou z variant může být odkup nemovitosti městem, které by následně stavbu dokončilo.

„Musíme si uvědomit, že rodinný dům není jen stavba, ale i užívání. K tomu dnes patří třeba i trampolína, bazén, parkování aut. Vedle toho je ten Jurkovičův skvost (most). To je úplně špatně,“ nastínil úvahy starosta.

„Do budoucna by tam neměla být soukromá výstavba. Pokud tam má něco stát, tak opět k veřejnému užití. Nějaký domek, kde bude buď nějaká vzdělávací činnost, nebo případně něco, co by sloužilo veřejnosti,“ doplnil Aleš Vrátný.

Jednání jsou však teprve na začátku a není jasné, zda by investor na nabídku přistoupil. Ten zatím dál počítá s variantou, že dům dostaví.