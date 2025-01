Hradečtí zaplatí za teplo měsíčně o stovku víc, v Jičíně konečně ušetří

Poslední roky provázela energetická krize s vyšponovanými cenami za elektřinu a plyn, které se už přece jen mírnily. Dotýká se to i cen za dodávky tepla a teplé vody.

Podle Teplárenského sdružení ČR činila v roce 2024 průměrná cena tepla ze zemního plynu kolem 1 200 korun za gigajoule (GJ) a letos zlevní o tři až deset procent. Cena dálkového tepla z uhlí byla asi 1 000 Kč/GJ a letos stoupne o tři až deset procent. Ve výsledku však teplo z uhlí vyjde levněji. Rodinné rozpočty v kraji nyní patrně tolik neutrpí, většímu zdražování totiž čelily loni.

Hradecké domácnosti před rokem začaly platit meziročně za teplo zhruba o 30 procent víc. Od letošního ledna Elektrárny Opatovice (EOP) sice zvyšují cenu dálkového tepla o 5,8 procenta, přesto zůstane jedna z nejnižších v republice.

„Nově bude cena na nejvyšší úrovni činit 868,45 Kč/GJ, což odpovídá zvýšení do 100 korun za měsíc pro čtyřčlennou domácnost. Tato změna zohledňuje rostoucí provozní náklady,“ uvedla mluvčí EOP Hana Počtová.

Opatovická elektrárna dodává teplo do 63 tisíc domácností na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Spadá pod Energetický a průmyslový holding, jehož majoritním akcionářem je Daniel Křetínský.

Podobné zvýšení o sedm procent čeká 24 tisíc hradeckých domácností, které odebírají teplo od Tepelného hospodářství Hradec Králové. Městský podnik je totiž závislý na dodávkách opatovické elektrárny.

19. ledna 2023

„Našim odběratelům budeme od Nového roku účtovat cenu 872 Kč včetně DPH za GJ tepla, což pro typickou hradeckou domácnost odebírající 25 GJ znamená měsíční zvýšení nákladů asi o 120 korun,“ sdělil předseda představenstva Tepelného hospodářství Jiří Seidler. I po zvýšení ceny však hradečtí zákazníci dostanou teplo přibližně o pětinu levněji, než jaký bude po zvyšování cen republikový průměr kolem 1 100 Kč/GJ.

Jičínští ušetří za teplo

Příznivě se však letos vyvíjí cena tepla pro obyvatele Jičína, kterým se cena sníží o 14 procent na 896 Kč/GJ. Roční účet za vytápění a ohřev vody domácnosti při průměrné spotřebě 25 gigajoulů meziročně klesne přibližně o 3 800 korun asi na 22 400 korun.

„Cena dálkového tepla v Jičíně bude pod průměrem cen z plynových i uhelných kotelen. Cena na letošek v Jičíně je nižší než roku 2022, kdy činila 941 Kč/GJ, a roku 2023, kdy se projevila energetická krize a cena dosáhla 1447 Kč/GJ,“ poznamenal mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. V letech 2018 až 2021 se přitom městské firmě s několika kotelnami dařilo držet cenu na pouhých 548 Kč/GJ.

Změny cen v kraji HRADEC KRÁLOVÉ Teplo (za 1GJ)

2024 820,62/Opatovice, 815/Tepelné hospodářství HK

2025 868,45/Opatovice, 872/Tepelné hospodářství HK Voda (za 1m3)

2024 146,73

2025 151,97 JIĆÍN Teplo (za 1GJ)

2024 1047

2025 896 Voda (za 1m3)

2024 106,34

2025 106,34 NÁCHOD Teplo (za 1GJ)

2024 1018

2025 1005 Voda (za 1m3)

2024 109,98

2025 109,98 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Teplo (za 1GJ)

2024 929,6

2025 929,6 Voda (za 1m3)

2024 86,39

2025 91 TRUTNOV Teplo (za 1GJ)

2024 952

2025 976,6 Voda (za 1m3)

2024 109,7

2025 120,67 Ceny jsou v Kč se započtením DPH.

Nejvyšší ceně za teplo v kraji se znovu nevyhnou obyvatelé Náchoda. Společnost innogy tu před pěti lety za sto milionů zmodernizovala teplárnu z uhelné na plynovou. Po dva roky mírně zlevnila, pak roku 2023 cena dosáhla 1 562 Kč/GJ. Loni nastalo snížení o třetinu, které firma drží i pro letošek v částce 1 005 Kč/GJ.

Trutnovští letos zaplatí za teplo z elektrárny v Poříčí 976,6 Kč/GJ, navýšení oproti loňsku je o 2,6 procent.

Vodu zdraží v Trutnově

Průměrná cena vodného a stočného v České republice se předloni dostala na 115 korun za metr krychlový dodané a odkanalizované vody. Údaje o loňsku zatím nejsou k dispozici.

Vodárny v Jičíně a Náchodě, které jsou v majetku obcí a tradičně udržují nižší cenovou hladinu, ponechávají cenu vodného a stočného na loňské úrovni 106, respektive necelých 110 Kč/m3.

Naproti tomu si za vodu oproti loňsku připlatí o 10 procent víc v Trutnově a okolí. Vodovody a kanalizace Trutnov, které dodávají vodu 35 tisícům lidí, zdraží na 120,67 Kč/m3. Při průměrné spotřebě 90 litrů na osobu a den zaplatí letos tříčlenná rodina na Trutnovsku za vodu zhruba 11 890 korun, tedy asi o 1 080 korun více než loni.

O 5,4 procenta jde nahoru i cena vody v Rychnově nad Kněžnou, a to na 91 Kč/m3. Od roku 2021 Rychnov provozuje vodovody a kanalizace prostřednictvím vlastní společnosti.

„Nárůst ceny vodného a stočného není nikdy populární zpráva, ale stále tato cena patří k těm nejnižším v celé republice,“ vysvětlil v místním zpravodaji starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Podle něj hraje roli nárůst vstupů a také investice do obnovy vodovodní a kanalizační sítě, kam Rychnov vložil za třináct let téměř 345 milionů korun se započtením daně.

Nejdražší vodu budou mít znovu obyvatelé Hradce Králové. Cena stoupne o 3,57 procenta na 151,97 Kč/m3. Průměrná domácnost za rok zaplatí asi o 516 korun více.

Podle ředitele VAK Hradec Králové Jiřího Šolce se do ceny promítl nárůst nájemného infrastruktury o 5,23 procenta a navýšení mezd zaměstnanců o 5,5 procenta. Hradecké vodárny v okrese zásobují pitnou vodou 173 tisíc lidí.

Ceny za vodu v Hradci jsou v republikovém srovnání dlouhodobě vysoké. Městy a obcemi vlastněný VAK Hradec Králové je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí a zabývá se investicemi do tohoto majetku. Provoz sítí, jakož i fakturaci klientům, zajišťuje společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Provoz vodáren má KHP pronajatý od října 2005 na 30 let. Ceny vody schvaluje VAK Hradec Králové.

Poplatky za odpady nestoupají

Vyvážení popelnic zdražila hradecká a trutnovská radnice už loni zhruba o třetinu, Náchod dokonce násobně. Nyní poplatek nenavyšují.

Radnice v Náchodě stanovila už v roce 2019 roční poplatek na 900 korun, většina obyvatel však díky slevě za včasnou platbu hradila jen 450 korun. Loni město tuto slevu škrtlo, protože za likvidaci odpadů doplácelo kolem 15 milionů. A takto to zůstane i letos, pouze šedesátníci a starší platí 650 korun.

V Hradci zůstává roční poplatek 800 korun za dospělého. V Trutnově a Rychnově se platí 696 korun. Nejnižší poplatek 612 korun drží v Jičíně.

Platby za psy zůstaly stejné, činí od 1 000 do 1 500 korun za psa v bytě a od 300 do 500 korun za psa v domku.

Nemění se ani jízdné v MHD. Po odkladech už během loňska zvedl hradecký Dopravní podnik cenu jízdenky z 20 na 25 korun a tato částka zůstává. V Trutnově se jezdí za 12 korun, v Jičíně za sedm korun. Rychnov a Náchod sdílí tarif Iredo, kdy cesta městem vyjde na 16 korun.

Podle informací z radnic zásadněji neporoste meziročně nájemné v obecních bytech. Město Jičín zvedlo nájmy o pětinu v půli roku 2024, základní nájemné činí 73 Kč/m2, ve výběrových řízeních začínají ceny od 90 Kč/m2.

V Hradci Králové se pohybují jeho ceny od 65 do 180 korun za čtverečný metr, postupně však město narovnává starší smlouvy a novější. V Rychnově nad Kněžnou nájemné ve starších bytech sahá od 34 do 60 Kč/m2, v nových je cena 143 Kč/m2. Trutnovská radnice drží cenu nájmů od poloviny roku 2023 v průměru na částce 84,19 Kč/m2. V Náchodě se průměrně nájemné v obecních bytech pohybuje od 120 do 150 Kč/m2 ,výběrová řízení začínají na 120 korunách za metr plochy.

Daň z nemovitosti majitelům tolik neporoste

Daň z nemovitosti v okresních městech zůstane pro fyzické osoby zhruba v původní úrovni. Poté, co loni vešel v platnost „konsolidační balíček“ a daň se zvedla až o 80 procent, některá města přece jen upravila místní koeficient, aby se majitelům zejména obytných budov daň dál nezvyšovala, ale aby města vybrala podobnou částku do svých rozpočtů jako dříve.

Například v Jičíně v loňském rozpočtu města činila položka příjmu z daně z nemovitosti 23,6 milionu korun. V rozpočtu na rok 2025 tu počítají s 25 miliony „Daně jsou spravovány finančním úřadem. Samospráva města Jičín může ovlivnit výnos z daně z nemovitosti jen koeficientem, který v Jičíně neměníme. Město nemá vliv na propočet daně, to už je záležitost státu,“ vysvětlil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Výše daně z nemovitých věcí by měla letos zůstat na stejné úrovni jako loni i v Hradci Králové. U staveb určených k bydlení se speciální koeficient podle velikosti obce zvedl na 4,5 v centrální části Hradce a 3,5 pro okrajové části. Místní koeficient u domů a bytů kvůli tomu město snížilo za 3 na 1,3.

„Změny mohou nastat jen v případech, kdy budou jednotlivé nemovité věci zařazeny do jiné skupiny nemovitostí,“ sdělila mluvčí Hradce Králové Kateřina Rohlíčková.

V Náchodě platí základní koeficient 2,5. Zastupitelé odhlasovali pro obytné budovy nižší místní koeficient 0,7, zároveň pro náchodský katastr bude platit základní koeficient 1. V katastru Náchoda tak daň zůstane stejná, v okolních katastrech mírně vzroste. S podobnou kompenzací počítají také v Trutnově a Rychnově nad Kněžnou.

Daň z nemovitosti musí dle zákona platit každý občan, který vlastní jakoukoliv nemovitou věc. Její výše se vypočítává z několika položek, kterými jsou metry čtvereční dané nemovitosti, sazby daně, speciálního koeficientu podle velikosti obce, jehož rozsah upravuje zákon, a místního koeficientu, který si obec může určit sama.