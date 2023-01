V Hradci zdražuje teplo o 5 procent, v Náchodě dokonce o 100 procent

Energetickou krizi prohloubila válka na Ukrajině. Zásadně vzrostly ceny plynu a elektřiny. Domácnosti se tento rok sice dočkaly jejich zastropování vládou, ale stále je čekají nebývale vysoké výdaje za vytápění. Nárůst se promítá i do nových cen za dodávky tepla a teplé vody.

Nejlépe na tom budou obyvatelé Hradce Králové, jimž teplo zdraží sotva o 5 procent, nejhůře v Náchodě, kde se cena meziročně zvýšila o 101 procento.

Tepelné hospodářství Hradec Králové stanovilo cenu za gigajoule (GJ) 640,13 korun se započtením daně. Pro 24 tisíc hradeckých domácností se tak rýsuje, že se jim při průměrné roční spotřebě 25 GJ zvýší cena o 60 korun měsíčně.

„Nárůst ceny o 4,8 procenta vzniká u našeho dodavatele, společnosti Elektrárny Opatovice, která do něj promítá zvýšené výrobní náklady jen ve velmi symbolické výši. Také naší společnosti samozřejmě v důsledku inflace vzrostly náklady, ale jejich nárůst jsme schopni pokrýt provozními úsporami a díky dlouhodobě dobrému hospodaření,“ říká předseda představenstva městského podniku Jiří Seidler.

Ještě příznivější cenu budou mít na Hradecku domácnosti, které odebírají teplo přímo od Elektráren Opatovice (EOP). Firma pro další rok určila cenu tepla na 627,20 Kč/GJ. Vyrábí z uhlí, jehož cena rostla, mírné zvýšení ceny pro zákazníky vysvětluje rozhodnutím celé skupiny EPH (Energetický a průmyslový holding), že v době všeobecného zdražování podpoří domácnosti.

Domácnostem napojeným na soustavu společnosti ČEZ Teplárenská v Trutnově-Poříčí zdraží teplo o 20 procent na 779 Kč/GJ. Cena tepla ze zdroje ČEZ ve Dvoře Králové vzroste o 31 procent na 886,6 Kč/GJ. Měsíční nárůst pro domácnost tak bude v Trutnově činit asi 270 korun a ve Dvoře Králové 438 korun. Důvodem je podle firmy především růst cen paliv, materiálů, oprav a emisních povolenek.

Změny cen v kraji Hradec Králové Teplo (za 1 GJ)

2022 598,50/Opatovice, 610,82/Tepelné hospodářství HK

2023 627,2/Opatovice, 640,13/Tepelné hospodářství HK Voda (za 1 m3)

2022 105,44

2023 127,88

Jičín Teplo (za 1 GJ)

2022 941

2023 1447 Voda (za 1 m3)

2022 86,21

2023 94,96

Náchod Teplo (za 1 GJ)

2022 777 (od 1.1.2022) / 1053 (od 1.7. 2022)

2023 1562 Voda (za 1 m3)

2022 88,77

2023 101

Rychnov nad Kněžnou Teplo (za 1 GJ)

2022 699,60

2023 913 Voda (za 1 m3)

2022 77,47

2023 79,51

Trutnov Teplo (za 1 GJ)

2022 649

2023 779 Voda (za 1 m3)

2022 89,43

2023 102,85

Ceny jsou se započtením DPH.

Zdroj v Poříčí teplo vyrábí z hnědého uhlí a biomasy, ve Dvoře Králové z hnědého uhlí a mimo topnou sezonu i ze zemního plynu.

Kvůli růstu cen uhlí a zemního plynu zdražuje teplo o 30 procent městská společnost v Rychnově nad Kněžnou, a to na 913 Kč/GJ. Citelné zvýšení čeká domácnosti napojené na městskou teplárnu v Jičíně, která vyrábí z plynu, ta zdražila o 53 procent na 1447 Kč/GJ. Mezi lety 2018 a 2021 přitom jičínský podnik dokázal držet cenu na příznivých 548 Kč/GJ.

Nejdražší teplo budou mít tradičně obyvatelé Náchoda, kde společnost innogy před třemi lety za sto milionů zmodernizovala teplárnu z uhelné na plynovou. V letech 2020 a 2021 přechodně mírně zlevnila, loni však kvůli vysokým nákupním cenám zemního plynu už šla cena nahoru. Zdražení nastalo v lednu, pak další od července. Vysokých nákladů za plyn se firma nezbaví ani letos, proto bude dodávat teplo za 1562 Kč/GJ.

„Jako zodpovědný dodavatel energií nakupujeme zemní plyn pro výrobu tepla zčásti dopředu a jen zčásti dokupujeme v průběhu roku. V případě, že nákupní ceny plynu v roce 2023 klesnou pod vládnou stanovený cenový strop, jsme připraveni nižší náklady zohlednit v průběhu roku a konečnou cenu tepla snížit pro všechny naše zákazníky,“ podotýká Pavel Grochál z innogy Česká republika.

Voda dražší o inflaci

Vodárny ve všech pěti největších městech kraje, v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem, ohlásily zdražení vodného a stočného.

Zdůvodňují ho zejména zdražením energií, materiálů, chemie a prací. Tříčlenná domácnost si za rok za vodu připlatí od 200 korun na Rychnovsku po 2210 korun na Hradecku.

Z okresních měst nejvyšší cena vody bude v roce 2023 opět v Hradci Králové a okolí, kde vzroste o 21,3 procenta na 127,88 koruny za krychlový metr dodané a odvedené vody. Zásadní dopad na peněženky to však mít nebude.

„Například pro čtyřčlennou domácnost v rodinném domě vzrostou měsíční výdaje za vodné a stočné v průměru o 56,60 korun na osobu,“ popisuje ředitel hradeckých Vodovodů a kanalizací Jiří Šolc.

Ceny za vodu v Hradci jsou v republikovém srovnání dlouhodobě vysoké. Městy a obcemi vlastněný VAK Hradec Králové je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí a zabývá se investicemi do tohoto majetku. Provoz sítí, jakož i fakturací klientům, zajišťuje společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Provoz vodáren má KHP pronajatý od října 2005 na 30 let. Ceny vody schvaluje VAK Hradec Králové.

Ve Dvoře Králové nad Labem letos voda zdraží o 9,2 procenta na 105,76 Kč/m3, v Trutnově o 15 procent na 102,85 Kč/m3, v Náchodě o 13,5 procenta na 100,76 Kč/m3 a na Jičínsku o 10 procent na 94,96 Kč/m3.

Nejméně zdražil vodu Rychnov

Nejmenší zdražení bude v Rychnově nad Kněžnou, a to o 2,6 procenta na 79,51 Kč/m3. Bude tak nadále hluboko pod celostátním průměrem, který loni činil 97,53 Kč/m3.

„Do cen jsme promítli pouze růst mezd a zdražení chemikálií pro úpravu a čištění vod. Elektřinu pro rok 2023 máme zafixovanou na výhodné ceně,“ říká starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Podle něj ceny vodného a stočného odrážejí ekonomicky oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku.

Od roku 2021 Rychnov provozuje vodovody a kanalizace prostřednictvím vlastní společnosti, dříve to zajišťovala firma Aqua Servis, kterou z 66 procent vlastní rakouská Energie AG Bohemia a ze zbylých 34 procent obce, města a svazky obcí z Rychnovska. Město nyní rekonstruuje čistírnu odpadních vod za 91 milionů korun, a to bez dotací, takže na cenu stočného to mít vliv nebude. Mezi lety 2011 a 2021 město do vodárenských sítí investovalo přes 200 milionů korun.

Za odpad města víc nechtějí

Za vyvážení popelnic radnice v Hradci Králové ponechává dosavadní roční poplatek – 600 korun za dospělého. V Trutnově se dál platí 540 korun, v Rychnově 750 korun. V Náchodě již řadu let stojí roční odvoz 900 korun, avšak při zaplacení do konce února radnice slevuje na 450 korun.

Jičín od letoška zvedl platbu za odvoz odpadu z 552 na 612 korun. „Navýšení poplatku představuje náklady 5 korun měsíčně na osobu, takže není výrazné,“ říká mluvčí radnice Jan Jireš.

Další poplatky v okresních městech se v novém roce nemění. Platby za psy zůstaly stejné, činí od 1000 do 1200 korun za psa v bytě a od 200 do 500 korun za psa v domku.

Nemění se daň z nemovitosti ani jízdné v MHD. V Hradci Králové sice v předchozím prosinci tehdejší vedení města ohlásilo zdražení jízdného, ale po kritice od toho rychle couvlo. Současná pětikoalice se rozhodne až podle analýzy hospodaření dopravního podniku. Jednotlivá základní jízdenka papírová zatím stojí 20 korun, placená čipovou městskou kartou 14 korun.

Sportování bude stát víc

Hradec od ledna až o 20 procent zvedá vstupné do plaveckého areálu na Eliščině nábřeží i do wellness studia Flošna.

„Plavecký areál je energeticky náročný na provoz, energie tvoří 32 procent celkových nákladů. Letos očekáváme zvýšení cen elektrické energie, vodného a stočného, a to přibližně o 18 procent. Zvýšení nákladů musíme nějak kompenzovat, proto jsme přistoupili k úpravě ceníku vstupného,“ vysvětluje Jaroslava Bernhardová, ředitelka společnosti Správa nemovitostí Hradec Králové.

Jedna hodina plavání v bazénu pro dospělého místo dosavadních 80 vyjde na 95 korun. Hodinový vstup do aquacentra s vodními atrakcemi a zároveň do bazénu bude stát 160 místo dřívějších 140 korun. Zvýší se i celodenní vstupné do obou areálů, sleva na rodinné vstupné ve výši 10 procent však zůstává.

Podobné je to v Náchodě, kde vstupné pro dospělého do městského bazénu stouplo z 60 na 70 korun za hodinu. Za veřejné bruslení na zimním stadionu dospělý zaplatí místo 50 nově 70 korun.

V Trutnově stálo dříve vstupné do krytého bazénu 60 korun na hodinu pro dospělé, od ledna vyjde na 80 korun.

O mírných úpravách ceníku pro krytý bazén uvažuje i radnice v Rychnově nad Kněžnou, ale dosud nerozhodla. Jičín ponechal v lednu vstupné na svá sportoviště v současné výši, ale kvůli rostoucím cenám energií o nich ještě bude jednat, podobně se může změnit i vstupné do kulturních zařízení.