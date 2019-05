Psychiatr přijde za pacientem domů, centrum vzniká v Trutnově a Hradci

Místo, kde stával kulturní dům Na Nivách v Trutnově, se proměnilo ve staveniště. Firma tu buduje centrum duševního zdraví, které bude provozovat Regionální institut ambulantních a psychosociálních služeb (RIAPS).

Novostavba roste hned vedle hlavního sídla institutu, budovy propojí nadzemní koridor. Hotovo má být příští rok.

Centrum zkombinuje zdravotní a sociální služby, z větší části je bude poskytovat v terénu. Pracovat v něm bude tým odborníků. „Péče je hodně intenzivní, podílí se na ní psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry a sestry pro domácí péči a také sociální pracovníci,“ vysvětlila ředitelka RIAPS Zuzana Kozáková.

Cílem je pacienty udržovat v takovém stavu, aby se předešlo jejich pobytu v psychiatrických zařízeních nebo se alespoň zkrátila jeho doba.

„Předpokládáme i postupný návrat těch, pro které se psychiatrická nemocnice stala nuceným domovem, protože v terénu neexistovaly služby, které by je dokázaly dostatečně podpořit,“ sdělila ředitelka.

Podle ní je výhodou, že RIAPS už má s propojováním práce zdravotníků a sociálních pracovníků zkušenosti. Centrum s výtahem a bezbariérovým vstupem, kde vzniknou také prostory pro krizové a ambulantní služby, bude hotové příští rok v létě. S hlavní budovou RIAPS jej propojí nadzemní koridor.

Naplno by se mělo rozjet od ledna 2021. Devadesát procent více než pětapadesátimilionového rozpočtu zaplatí dotace z Evropské unie.

Budovu bývalého kulturního centra Královéhradecký kraj koupil od města Trutnova za téměř čtyři miliony korun, demolice začala loni na podzim.

RIAPS nyní kromě psychiatrických a psychologických ambulancí na Trutnovsku provozuje kontaktní centrum pro uživatele návykových látek, rodinnou poradnu, stacionář pro duševně nemocné a také nízkoprahové centrum pro děti a mládež.

Průlom v reformě psychiatrie, tvrdí ministr

Centra duševního zdraví jsou novým prvkem v péči o pacienty s duševním onemocněním. Prvních pět pracovišť zahájilo provoz loni na podzim v Brně, Přerově, Havlíčkově Brodě a v Praze.

„Je to zásadní průlom v reformě psychiatrie. Zaměstnanci centra začnou dojíždět za svými klienty do jejich domácího prostředí a pomáhat jim začlenit se do běžného života, například i při jednání s úřady, školou či při hledání zaměstnání. Cílem je, aby pacienti díky této podpoře nemuseli být hospitalizováni a mohli při léčbě pobývat doma a fungovat maximálně samostatně,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Další centrum se v červnu otevře v Hradci Králové ve zrekonstruovaných prostorách organizace Péče o duševní zdraví na Kavčím plácku. Původně mělo zahájit činnost už tento měsíc, ale rozjetí centra se kvůli rekolaudaci objektu zdrželo.

Centrum už získalo zdravotní sestry, psychologa i psychiatra

„Personálně jsme už připraveni, přijali jsme sedm pracovníků, především zdravotních sester, dále psychologa a psychiatra. Měli jsme z toho největší strach, ale nakonec to šlo dobře,“ uvedl ředitel Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar.

Podle něj bude poptávka po službách centra velká. „Už teď máme klienty, u kterých si říkáme, že kdybychom už bývali měli zaměstnané zdravotníky, mohli bychom jim nabídnout úplně jinou péči než teď,“ říká Hejzlar.

Centra pro lidi s vážnou duševní nemocí mají postupně vzniknout v každém regionu, plán ministerstva zdravotnictví počítá do roku 2021 s vybudováním 30 pracovišť po celé republice.

Trutnovské centrum vzniká v sousedství téměř dokončeného střediska volného času za bezmála 200 milionů korun. Na letošní rok Trutnov naplánoval také opravu přilehlého parkoviště za téměř 12 milionů, které bude sloužit pro parkování návštěvníků obou objektů. Celý prostor se tak dočká výrazné modernizace. Městská rada už vypsala veřejnou soutěže na dodavatele.

„Parkoviště by mělo být hotové před zahájením provozu střediska volného času, tedy v průběhu září,“ poznamenala mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.