Růžové místo k setkání. V Hradci otevřelo centrum pro ženy s rakovinou

Slavnostního otevření se zúčastnila řada lékařů a sester z Fakultní nemocnice Hradec Králové, která s pacientskými organizacemi spolupracuje v komplexním onkologickém centru.
„V době sociálních sítí máme kontakt s lidmi z celého světa, osobní kontakt je však nenahraditelný. Jsem rád, že i v Hradci Králové máme přesně takové místo i pro naše pacientky,“ pochvaloval si Milan Vošmik, přednosta Kliniky onkologie a radioterapie.
Bellis Centrum
Pacientská organizace sídlí od června v Hradci Králové na adrese Gočárova třída 1207. Bez objednání je otevřeno každé úterý od 13:00 do 18:00. Na jindy je třeba se domluvit a objednat.
Zdravotní péče není to jediné, co pacientkám pomáhá.
„Druhou stranou komplexního přístupu je psychická pomoc. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že jakmile se u pacienta objeví onkologické onemocnění, zasáhne celou rodinu. Veškeré aktivity vítáme,“ řekl přednosta Milan Vošmik.
Centrum nejčastěji navštěvují ženy po sdělení diagnózy nebo s podezřením na chorobu.
„Přicházejí ženy, které se dostaly do období remise a všechno na ně takříkajíc padne. Může přijít i zdravá žena, nejčastěji pacientky vodí svoje blízké, rodinu, kamarádky, kolegyně z práce. Nejdůležitější pro nás je, aby každá v centru našla to, co právě potřebuje – ať už je to jen sdílení pocitů, nebo rozhovor s někým, kdo stejnou cestou nebo onemocněním prošel,“ uvedla manažerka projektu Nikol Pazderová.
Centrum podpory pomáhá pacientkám najít odpovědi i přes balíček naděje, jehož hlavní součástí je kniha Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu.
Je psána lidsky, s humorem a nadhledem a obsahuje zkušenosti pacientek i doporučení odborníků. Druhý díl, který vyšel loni, se zaměřuje na čas po léčbě.
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Letos vyjde rozšířené a aktualizované vydání prvního dílu a kniha pro metastatické pacientky. Centrum podpory se soustředí také na prevenci.