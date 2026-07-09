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Růžové místo k setkání. V Hradci otevřelo centrum pro ženy s rakovinou

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  15:54
Na Gočárově třídě v Hradci Králové se otevřelo sedmé Bellis Centrum v...

Na Gočárově třídě v Hradci Králové se otevřelo sedmé Bellis Centrum v republice. (22. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Bellis Centrum v Hradci Králové bude pomáhat pacientkám s rakovinou prsu. (22....
Bellis Centrum v Hradci Králové bude pomáhat pacientkám s rakovinou prsu. (22....
Bellis Centrum v Hradci Králové bude pomáhat pacientkám s rakovinou prsu. (22....
Růžovou pásku hradeckého Bellis Centra přestřihla (druhá zleva) primátorka...
7 fotografií
Centrum pomoci ženám s rakovinou prsu Bellis otevřelo novou pobočku v Hradci Králové. Ženám s tímto onemocněním nabízí bezpečný a přátelský prostor pro sdílení informací a další pomoc.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada lékařů a sester z Fakultní nemocnice Hradec Králové, která s pacientskými organizacemi spolupracuje v komplexním onkologickém centru.

„V době sociálních sítí máme kontakt s lidmi z celého světa, osobní kontakt je však nenahraditelný. Jsem rád, že i v Hradci Králové máme přesně takové místo i pro naše pacientky,“ pochvaloval si Milan Vošmik, přednosta Kliniky onkologie a radioterapie.

Bellis Centrum

Pacientská organizace sídlí od června v Hradci Králové na adrese Gočárova třída 1207. Bez objednání je otevřeno každé úterý od 13:00 do 18:00. Na jindy je třeba se domluvit a objednat.

Zdravotní péče není to jediné, co pacientkám pomáhá.

„Druhou stranou komplexního přístupu je psychická pomoc. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že jakmile se u pacienta objeví onkologické onemocnění, zasáhne celou rodinu. Veškeré aktivity vítáme,“ řekl přednosta Milan Vošmik.

Centrum nejčastěji navštěvují ženy po sdělení diagnózy nebo s podezřením na chorobu.

„Přicházejí ženy, které se dostaly do období remise a všechno na ně takříkajíc padne. Může přijít i zdravá žena, nejčastěji pacientky vodí svoje blízké, rodinu, kamarádky, kolegyně z práce. Nejdůležitější pro nás je, aby každá v centru našla to, co právě potřebuje – ať už je to jen sdílení pocitů, nebo rozhovor s někým, kdo stejnou cestou nebo onemocněním prošel,“ uvedla manažerka projektu Nikol Pazderová.

Na Gočárově třídě v Hradci Králové se otevřelo sedmé Bellis Centrum v republice. (22. června 2026)
Bellis Centrum v Hradci Králové bude pomáhat pacientkám s rakovinou prsu. (22. června 2026)
Bellis Centrum v Hradci Králové bude pomáhat pacientkám s rakovinou prsu. (22. června 2026)
Bellis Centrum v Hradci Králové bude pomáhat pacientkám s rakovinou prsu. (22. června 2026)
7 fotografií

Centrum podpory pomáhá pacientkám najít odpovědi i přes balíček naděje, jehož hlavní součástí je kniha Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu.

Je psána lidsky, s humorem a nadhledem a obsahuje zkušenosti pacientek i doporučení odborníků. Druhý díl, který vyšel loni, se zaměřuje na čas po léčbě.

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Letos vyjde rozšířené a aktualizované vydání prvního dílu a kniha pro metastatické pacientky. Centrum podpory se soustředí také na prevenci.

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