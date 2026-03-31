Hasičský Titanic. Budova stanice je ve strašném stavu. Aby nespadla, drží ji trámy

Hasičská stanice bývá na západ od hranic České republiky často vnímaná jako výkladní skříň města. Ostatně i mnoho sborů dobrovolných hasičů kolem Hradce se rádo pochlubí novým a udržovaným zázemím. Zato hradečtí profesionálové se za svou centrální stanici musí spíš stydět.
Techniku mají na úrovni, výjezdů k nehodám, požárům či technickým haváriím evidují stovky ročně, ale jejich základna v ulici U Přívozu je v hrozném stavu.
Hradečtí hasiči stále slouží v areálu, kde před sto lety byla jatka a koňské maštale jezdeckého oddílu jednoty Sokol.