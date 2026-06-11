Celníci objevili slonovinu, když se zabývali trestní věcí pod krycím názvem Dumbo.
„Trestní prověřování ukázalo, že muž dovezl slonovinu do České republiky v průběhu 90. let minulého století. V té době legálně pracoval na africkém kontinentu, konkrétně v Jihoafrické republice a později v Nigérii. Protiprávní jednání vygradovalo až v roce 2024, kdy se pokusil celou sbírku prodat s vidinou milionového zisku,“ sdělila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová.
Na případu spolupracovali také vědci. Do prověřování se vedle Celní správy ČR zapojila Česká inspekce životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Odbornou expertizu zajištěných předmětů vypracovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, konkrétně Centrum enviromentálních forenzních věd.
„Odborné vyjádření odhalilo krutou skutečnost, kterou si výroba těchto suvenýrů vyžádala. Kvůli zajištěným předmětům bylo prokazatelně zabito nejméně deset jedinců chráněného slona afrického. Odborníci navíc nevylučují, že reálný počet usmrcených zvířat je až dvanáct těchto majestátních zvířat. Přesnější číslo by dokázala určit pouze hloubková analýza DNA,“ řekla mluvčí.
|
Pes Avatar míří do Konga, má být postrachem pašeráků. Vyčenichá slonovinu i munici
Varovala před podobným obchodováním s nelegálními komoditami. „Mezinárodní obchod se slonovinou podléhá nejpřísnější globální regulaci a v České republice je systematicky potírán. Nelegální prodej ohrožených druhů živočichů se nevyplácí a pachatelům hrozí trestní stíhání se všemi jeho důsledky, jako jsou například trest odnětí svobody a konfiskace majetku,“ uvedla.
Zoo ve Dvoře Králové pálila rohovinu nosorožců (září 2017)
|
19. září 2017