Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čekání na Václava pozvalo Chýlkovou i Sokola, budou hry velké i komorní

Autor:
  16:55
Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové | foto: Regiony

Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...
Robert Jašków a Michael Vykus v komedii Malé chytré lži
21 fotografií
Podzimní přehlídka Čekání na Václava sevřená státotvornými daty 28. září až 28. října v Klicperově divadle v Hradci Králové nabídne patnáct představení a dva koncerty. Chybět nebudou držitel Ceny Thálie Petr Panzenberger, Ivana Chýlková, Ondřej Sokol, Martin Finger ani bývalý dlouholetý člen hradeckého souboru Jan Sklenář.

Přehlídka předznamená už 142. sezonu proslulé hradecké činohry. I letos se drží osvědčené dramaturgie sázející na herecké i režisérské osobnosti.

„Čekání na Václava je pro nás každý rok příležitostí přivézt do Hradce inscenace a osobnosti, za kterými by naši diváci jinak museli cestovat po celé republice. Letošní program spojuje velké činoherní scény s komorními projekty, známé herecké tváře s výraznými autorskými inscenacemi. A mám radost také z návratů osobností, které mají ke Klicperovu divadlu a hradeckému publiku blízký vztah,“ říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus.
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus.
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus.
21 fotografií

Komorní festival zahájí 28. září orchestr Swing Melody s programem Osvobozené divadlo v písních V+W+J a 30. září přiveze ostravská Komorní scéna Aréna do Besedy inscenaci Kamarádky.

Dále se představí Divadlo Kalich s komedií Malé chytré lži, v níž hrají Petra Špalková či Robert Jašków, Činoherní studio z Ústí nad Labem s komedií Sluha dvou pánů či A studio Rubín s inscenací asfalt asfalt asfalt.

„Jedním z výrazných komorních titulů letošního ročníku bude 7. října Perníkář ostravského Studia G. Monodrama založené na skutečném příběhu Romana z Havířova a stojící na hereckém výkonu Petra Panzenbergera, který za tuto roli získal Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře,“ říká PR manažer činohry Martin Sedláček.

Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Ve druhé části festivalu dojde na Indigo Company s komedií Víkend ve výtahu a na Činoherní klub s Radostným výletem v režii Ondřeje Sokola, který se v inscenaci také představí s Martinem Fingerem či Lucií Žáčkovou.

„Studio Beseda bude týž večer patřit Janu Sklenářovi a inscenaci Valčík náhody. Pro hradecké publikum jde o návrat dobře známé tváře – herec byl téměř dvě desetiletí členem souboru Klicperova divadla,“ uvádí Sedláček. Strhující herecký koncert Kláry Oltové a Jana Sklenáře v působivě minimalistické režii Michala Vajdičky původně vznikl v Divadle v Dlouhé, nyní ji Jan Sklenář uvádí ve své produkci.

Pražské Divadlo v Řeznické přijede s komorní inscenací Ex, v níž se představí populární Zuzana Zlatohlávková, olomoucké Divadlo na cucky uvede autorskou inscenací BLAHObytí, která s humorem a nadhledem zkoumá, proč se trápíme i ve společnosti, v níž se nám zdánlivě daří dobře.

Chybět nebude ani populární projekt LiStOVáNí s Matkovou patrolou a Historkami z Tinderu 2. Druhým koncertem bude společné vystoupení královéhradeckého JH Big Bandu a Mladého týnišťského big bandu.

Městská divadla pražská přivezou komorní inscenaci Zpráva o stavu manželství, partnerský dialog rozehrají Beáta Kaňoková a Petr Konáš.

Poslední dva večery Čekání na Václava budou patřit výrazným činohrám: Divadlo F. X. Šaldy Liberec uvede dramatizaci románu Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta s Václavem Helšusem a v režii uměleckého šéfa Klicperova divadla Pavla Kheka.

RECENZE: Ivana Chýlková si Petra Uhlíka vybrala skvěle

Přehlídku uzavře Divadlo Ungelt inscenací Švýcarsko, v komorním příběhu inspirovaném americkou spisovatelkou Patricií Highsmithovou se potkají Ivana Chýlková a Petr Uhlík.

Veřejný předprodej začal 26. srpna, stejně jako prodej vstupenek na představení v září a říjnu. Jedno představení je vyprodané, na některá zbývá málo vstupenek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně....

Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...

Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.

Vishingovému útoku podlehla a 46 milionů korun podvodníkům v červenci poslala ekonomicko-organizační náměstkyně ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové. Policii se dosud podařilo vrátit městu ze...

Obří shelf cloud se převalil krajem, setmělo se i zabouřilo. Lidé úkaz fotili

Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)

Fotogenické mračno přinesla studená fronta, která v pondělí postupovala republikou na severovýchod. Takzvaný shelf cloud na čele fronty zachytil v Hradci Králové teenager, jenž se věnuje „lovu...

Příhraniční úsek D11 z Královce do Polska začne sloužit řidičům v listopadu

Stavba křižovatky u budované D11 u Královce na Trutnovsku (26. srpna 2026)

Tříkilometrový úsek dálnice D11 mezi Královcem a polskou Lubawkou se řidičům otevře 27. listopadu. Ve středu to po kontrolním dni potvrdili ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD) a Radek...

ONLINE: Zbrojovka - Hradec Kr., domácí chtějí v dohrávce získat třetí výhru v řadě

Sledujeme online
Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu.

Vyhráli dvě ligová utkání v řadě, navázat na to fotbalisté Zbrojovky Brno chtějí ve středeční dohrávce 4. kola Chance Ligy proti Hradci Králové. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

2. září 2026  17:30

Čekání na Václava pozvalo Chýlkovou i Sokola, budou hry velké i komorní

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové

Podzimní přehlídka Čekání na Václava sevřená státotvornými daty 28. září až 28. října v Klicperově divadle v Hradci Králové nabídne patnáct představení a dva koncerty. Chybět nebudou držitel Ceny...

2. září 2026  16:55

Ruinu kostela v Rudníku obehnalo lešení, bez statického zajištění by spadl

Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku

Torzo kostela z konce 18. století v podkrkonošském Rudníku obehnalo lešení a začaly práce na statickém zajištění památky. Mají zastavit chátrání a také přispět k tomu, aby se do nejstaršího...

2. září 2026  9:22

Řidičům se otevřela část okruhu v Hradci, další opravy trvají do podzimu

Na hradeckém Gočárově okruhu skončila část oprav, firmy dokončily i práce na...

V Hradci Králové v úterý skončila některá dopravní omezení. Nejdůležitější zprávou je, že auta se po více než sedmi týdnech vrátila na Malšovický nadjezd. Opravy druhého silničního okruhu však...

1. září 2026  17:16

Obří shelf cloud se převalil krajem, setmělo se i zabouřilo. Lidé úkaz fotili

Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)

Fotogenické mračno přinesla studená fronta, která v pondělí postupovala republikou na severovýchod. Takzvaný shelf cloud na čele fronty zachytil v Hradci Králové teenager, jenž se věnuje „lovu...

1. září 2026  16:04

Děti z hradecké Malšovy Lhoty se vrátily do své školy, otevření brzdil spor

Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1....

Školáci se v úterý vrátili do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Předchozí dva školní roky museli dojíždět do jiných škol, nejprve kvůli přestavbě a pak kvůli sporu...

1. září 2026  11:44

Tetín otvírá nový úřad. Kvůli rekonstrukci se obec dostala do problémů, pomohl kraj

Nově otevřený obecní úřad s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem v...

Přestavěnou budovu obecního úřadu s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem dnes otevřel Tetín na Jičínsku. Projekt za 25 milionů korun provázely velké problémy. Víska se 160 obyvateli ho...

31. srpna 2026  17:05

Mrzutý návrat do české reality. Pro Hradecké skončil zápas v páté minutě

Rozhodčí se už v páté minutě zápasu Liberec - Hradec Králové vytasil s červenou...

Návrat fotbalistů Hradce Králové z Evropy do ligové reality po dlouhých třech týdnech proběhl nejhůře, jak mohl. Dá se říct, že skončil po pěti minutách hry. Na konci právě té páté totiž František...

31. srpna 2026  12:09

Mrtvá ryba přede dveřmi. Místní spekulují o výhrůžce, nález řeší policie

Mrtvá ryba před bytovým domem ve Svobodných Dvorech (27. srpna 2026)

Nález mrtvé ryby před vchodem bytového domu ve Svobodných Dvorech na okraji Hradce Králové znepokojil jeho obyvatele. Fotku mršiny zveřejnili na sociálních sítích a spekulují, že by mohlo jít o...

31. srpna 2026  11:34

Liberec - Hradec Kr. 2:0, hosté hráli dlouho v deseti. Severočeši jsou teď v lize druzí

Sestřih zápasu
Liberecký útočník Lukáš Mašek slaví vstřelený gól s Vasilem Kušejem.

Bojovný výkon jim upřít nelze, ale fotbalisté Hradce Králové jen těžko mohli v šestém kole Chance Ligy pomýšlet na bodový zisk z Liberce, když se už v šesté minutě nechal vyloučit stoper Čech....

30. srpna 2026  14:40,  aktualizováno  17:37

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Obří park už získává tvar. U Cidliny v Jičíně vyroste i sáňkovací kopec

Na dvanácti hektarech v jičínském Novém Městě vzniká odpočinková zóna za 153...

Ještě nedávno tu byla louka. Dvanáctihektarová plocha v Jičíně u břehů řeky Cidliny se však proměnila ve velké staveniště. Ve zdejší části Nové Město vzniká jeden z největších veřejných parků ve...

30. srpna 2026  7:34

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně....

Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...

29. srpna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.