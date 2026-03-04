Továrna v Častolovicích hučí, stěžují si lidé. Firma slíbila technologii vyladit

Tomáš Hejtmánek
  10:36
Lidé v okolí továrny Isover v Častolovicích na Rychnovsku si stěžují na nepříjemný hluk po spuštění nové linky, která ve zkušebním provozu funguje od prosince. Firma se hluk snaží snižovat. Opatření však podle místních zatím klid nepřinesla.

Když před téměř deseti lety přišel častolovický Isover se záměrem výstavby nové linky, která by místo koksu spalovala zemní plyn, dělali si místní naděje, že hustý kouř z komínů bude brzy minulostí. Fabrika dlouhá léta patřila k největším znečišťovatelům ovzduší na Rychnovsku.

Byť se jí v minulosti podařilo snížit emise výrazně pod zákonné limity, lidé i dnes tamní kouřící komíny sledují s obavami. Ani zhruba dvoumiliardová investice do nové technologie zatím úlevu nepřinesla – naopak. Obyvatelé sousedních Čestic si stěžují na nepříjemný kolísavý hluk, který nová technologie vyluzuje.

„Teď zrovna to nehučí, včera to taky nehučelo, ale v sobotu a neděli to bylo šílené. Takové hú-hú. Přes den to trochu pohltí doprava, ale jak přijde večer, je to znát,“ říká starší žena, která bydlí v Česticích pod lesem, ale jméno sdělovat nechce.

Isover ze skupiny Saint-Gobain se zabývá výrobou minerálních izolací, na přelomu roku v Častolovicích spustil novou technologii. (19. února 2026)
Isover ze skupiny Saint-Gobain se zabývá výrobou minerálních izolací, na přelomu roku v Častolovicích spustil novou technologii. (19. února 2026)
10 fotografií

Na hluk z továrny si stěžují hlavně obyvatelé z domů u železniční trati. Od továrny je tam dělí asi kilometr. Po louce se zvuk nese přímo k jejich domům.

„Asi je to zařízení nasměrované sem. Paradoxně v pěti šesti metrech je to horší než u země. Vyjdete na balkon a dostanete facku, jak je to nepříjemné,“ popisuje Martin Choutka.

Zvuk však podle dalších stěžovatelů proniká zavřenými okny i do domů. Ve dne obtěžuje, v noci se při něm nedá spát, popisovali v diskusi na Facebooku.

„Máme nová okna a tento nepříjemný zvuk je i tak slyšet večer při puštěné televizi. Momentálně si nedokážu představit, až bude pěkně, sedět venku či si otevřít okna na větrání,“ uvedl Richard Chaloupka. Hluk lidé hlásili i z Častolovic, Zdelova nebo Kostelce nad Orlicí.

Ve zkušebním provozu ladí nastavení

Martin Choutka si stěžoval krajské hygienické stanici, která už s fabrikou problematiku řeší.

Nová technologie začala ve zkušebním provozu fungovat v prosinci. K tavení minerálních vláken používá místo koksu plyn obohacený kyslíkem. Vyvinula ji sama skupina Saint-Gobain, pod kterou častolovický závod patří.

„Součástí nové instalace je také kyslíková stanice, která v reálném čase vyrábí kyslík potřebný pro provoz tavicí technologie. Právě z ní v posledních týdnech někteří obyvatelé vnímají zvýšenou hladinu hluku,“ vysvětluje ředitel závodu Jiří Šulák. Na vnímání hluku mají podle něj vliv i aktuální podmínky jako počasí, povětrnostní situace či charakter krajiny.

Saint-Gobain se podle ředitele snaží nepříjemný hluk eliminovat ještě ve zkušebním provozu. Nechává si dělat nezávislá měření a zavedl už několik opatření, například akusticky opláštil věže separátoru plynů.

„Současně jsme dočasně omezili provoz kyslíkové stanice pouze na denní dobu, protože většina technických řešení je časově náročná jak na návrh, tak na samotnou instalaci. Situaci aktivně řešíme přímo s provozovatelem kyslíkové stanice, společností Linde Gas. Zároveň provádíme revizi napříč celým provozem, abychom měli jistotu, že podchytíme skutečně všechny potenciální zdroje hluku v závodě,“ říká Jiří Šulák.

Cílem podle něj je, aby linka ještě před ukončením zkušebního provozu splňovala hlukové limity.

Jednáme dva měsíce, říká starosta

Stížnosti obyvatel s firmou už od prosince řeší i čestický starosta Petr Vondráček (nez.).

„S Orsilem (bývalý název továrny – pozn. red.) jednáme už dva měsíce, snaží se to vyřešit. Máme tady silnici I/11, po které jezdí každý den 500 kamionů pro automobilku, takže hluku tady máme i tak dost,“ míní starosta.

Lidé z okolí však upozornili, že projekt na výstavbu třetí linky zřejmě s protihlukovými opatřeními vůbec nepočítal. V minulosti vznikla proti investici petice občanů, ta však bojovala hlavně proti novému komínu, který měl mít až 50 metrů. Firma nakonec zvolila jinou variantu.

Nechceme další komín, volají odpůrci rozšíření továrny v Častolovicích

„Smutné je, že pokud se podíváte na objekt, kde se kyslík vyrábí, přiléhá přímo k hlavní silnici. Isover neaplikoval do projektu téměř žádná protihluková opatření. Tedy zřejmě nebyla ani v projektu, což o něčem svědčí,“ upozornil Jiří Hovorka.

Podle Martina Choutky není jeho boj útokem na samotný závod. Chtěl však upozornit na problém, dokud je čas a vůle ho řešit. Jinými slovy, dokud nová linka nemá všechna potřebná razítka.

„Nás to obtěžuje, to je pravda, ale my nejsme naštvaní na fabriku. Oni to dolaďují, snaží se to přizpůsobit. Fabrika tady bude dál, přináší zaměstnání, což je dobře. Měli by však dělat vše pro to, aby ten hluk co nejvíc vygumovali,“ míní.

Továrna v Častolovicích hučí, stěžují si lidé. Firma slíbila technologii vyladit

Lidé v okolí továrny Isover v Častolovicích na Rychnovsku si stěžují na nepříjemný hluk po spuštění nové linky, která ve zkušebním provozu funguje od prosince. Firma se hluk snaží snižovat. Opatření...

Na Hradecku zlikvidovali další chov s ptačí chřipkou, utratili sedm tisíc kachen

Hasiči v obci Nové Město na Hradecku dnes zlikvidovali chov kachen zasažený ptačí chřipkou. Utratili asi 7800 ptáků, kteří byli ve třech halách. Novoměstské ohnisko bylo třetím letošním v komerčním...

Chemický pokus se nezdařil, kvůli vážnému popálení školaček obvinili vedoucí kroužku

Kriminalisté obvinili z přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti osmapadesátiletou ženu, která vedla na základní škole v Hradci Králové kroužek, při němž loni v listopadu během pokusu chemikálie...

