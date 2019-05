Za krádež májky dostala parta od policistů pokuty, starostové jsou proti

Májky, ozdobené kmeny stromů, se 30. dubna staví na českém venkově jako součást oslav příchodu jara od nepaměti. A stejně tak je zvykem, že si je obce přes noc hlídají, aby jim je party ze sousedních vesnic a měst v noci neukradly.

Dvě obce na Broumovsku už týden žijí událostmi, které se právě během „čarodějnické“ noci v Božanově a Martínkovicích odehrály. Na případ v pondělí jako první upozornil Český rozhlas Hradec Králové.

Policie před týdnem rozdala pokuty skupince, která v noci vezla z jedné vesnice do druhé kmen májky.

„Májku stavíme jako obec každoročně. Je tradice, že se kradou, před lety jsme to dělali všichni. A je taky dohoda, že se kradou až po půlnoci. Nám se však stalo, že naši májku někdo pokácel ještě před touto hodinou, kdy ji nikdo nehlídal, protože oslavu čarodějnic s posezením a ohněm máme na jiném místě, než kmen stojí. S tím jsme samozřejmě nepočítali, v tu chvíli ještě u májky nikdo nebyl. Kluci z vesnice se chystali hlídat až po půlnoci,“ popsal starosta Martínkovic Jaromír Jirka.

Ten, kdo tradiční májku pokácel, sebral podle starosty pouze ozdobený vršek s věncem, kmen nechal ležet a zmizel.

„Kdo to udělal, dodnes nevíme. Až pak jela údajně kolem parta mládežníků z Božanova, která si všimla kmene, zapřáhla ho za auto a odjela,“ líčí starosta Jirka.

Řidička dostala pokutu za přestupek

Po cestě do Božanova auto zastavila hlídka z Obvodního oddělení Broumov, které dostalo oznámení o krádeži májky od občana Martínkovic.

„Hlídka přijela prověřit nahlášené protiprávní jednání a zjistila, že lidé v autě převážejí kmen stromu, který jim nepatří. Situaci vyřešila blokovou pokutou. Čtyřem lidem uložila pokutu za přestupek ve výší tisíc korun za úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Řidička navíc dostala pokutu za dopravní přestupek.

Podle Prachařové hlídka na místě zjišťovala všechny okolnosti a vyhodnotila, že pokutu za přestupek dostane celá posádka vozu.

Starosta Božanova Karel Rejchrt se v pondělí na schůzce se zástupci obce a obecních spolků dohodl, že mladým „zlodějům“ na pokutu ze svých soukromých peněz přispějí.

„Dopravní přestupek neřeším, ale ty uložené částky za odvoz májky jsou opravdu vysoké. Jedna osoba se na tom vůbec nepodílela, ani nevylezla z auta, a stejně dostala pokutu. Jsou to mladí lidé, kteří nedokázali reagovat na to, co se tam stalo. Policie to podle mého názoru hodně nešťastně vyhodnotila. Snažil jsem se to rozporovat, ale neuspěl jsem, policie prý udělala všechno v pořádku,“ prohlásil.



Budeme trestat, že kluci seřežou holky pomlázkou?

K partě mladých „hříšníků“ je velmi smířlivý i starosta Martínkovic. „Vím, že některé obce vymáhají škodu, když jim májku někdo ukradne. Pokud se ale nikomu nic nestalo a nevznikla žádná škoda, tak bych to neřešil. Je tradice, že si každá obec musí svou májku ohlídat. Je to jako bychom chtěli trestat, že o Velikonocích kluci seřežou holky pomlázkou. Na druhou stranu chápu policii, že mají nějaké předpisy a že když jim někdo zavolá, tak to musí řešit. V tomto případě si myslím, že by bylo vhodnější, kdyby dali napomenutí nebo nějakou menší pokutu,“ řekl Jirka.

Po tom, kdo v Martínkovicích májku skutečně pokácel, už prý pátrat nebude.

Mluvčí Prachařová uvedla, že policie postupovala podle zákona. Starosta Božanova Rejchrt souhlasí, ale jedním dechem dodává, že „policie by sice měla jednat podle zákona, ale zároveň také trochu s rozumem.“

Podle Prachařové tu však policie není od toho, aby řešila, zda existují nějaké nepsané tradice a pokud dostanou oznámení o krádeži, musí se takovým podnětem zabývat.

Policie se zabývá také případem pokácené májky na Klatovsku, kde kmen stromu při pádu způsobil škodu 30 tisíc korun.