Čápice na náměstí v Broumově zůstala na potomky sama, raději jí je odebrali

Čápi v Broumově zaujali už loni tím, že se poněkud nezkušeně chystali zahnízdit na památkově chráněném barokním sloupu. Když jim město pořídilo náhradní, nestáli o něj.
Letos se první z čápů objevil 13. dubna a zase mířil na mariánskou sochu. Město ji nechalo zakrýt, a tak se pár přece jen usadil na speciálně připraveném betonovém sloupu v horní části Mírového náměstí.
Vše vypadalo nadějně, radnice pořídila webkameru, místní pozorovatelé hlásili snesená vajíčka, partneři se střídali na hnízdě. Ze čtyř vajec tam nakonec zůstaly tři, jedno prasklé totiž samec shodil dolů. Od úterý 26. května však už místní Otíka neviděli.
„Otík se nevracel domů a Maruška byla na hnízdě s vejci sama. Jen ve středu večer odlétla asi na 45 minut se nakrmit, ve čtvrtek odlétla krátce se napít a dvakrát se na pár minut prolétla. V pátek se z hnízda nevzdalovala. K večeru maličko nadzvedla vajíčka a to už jsem viděla na jednom z vajec dírku. V sobotu brzy ráno tam už bylo vyklubané mrňátko,“ líčí amatérská ornitoložka, která o potížích na hnízdě uvědomila ochranáře i záchrannou stanici.
|
Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména
Zoolog Petr Kafka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko tvrdí, že hnízdění bez partnera by nedopadlo dobře. Jen pokud by byla mláďata starší, je šance, že to s jedním dospělým zvládnou.
„Čápa na vajíčkách nikdo nestřídal. Máme zkušenost, že pták to tři dny vydrží, ale pak odlétne, protože se potřebuje nakrmit a napít. Tady to bylo umocněné tím, že se zrovna líhla mláďata. Vyhodnotili jsme, že není šance, aby hnízdění pokračovalo. Jeden pták by nechtěl od maličkých mláďat odlétat, a pokud by odletěl, malí by nebyli schopni tepelně zvládnout třeba hodinovou nepřítomnost rodiče,“ vysvětluje zoolog.
Domnívá se, že čáp se mohl stát obětí elektrických drátů nebo jiného incidentu.
Hnízdo vybrali z plošiny
V sobotu ve 14:00 se uskutečnilo odebrání mláděte a vajíček. Broumovský místostarosta Kamil Slezák(TOP 09, Broumováci) zařídil, že Technické služby tam vyslaly plošinu. Pro čápy si přijeli zástupci záchranné stanice pro handicapovaná zvířata z organizace Jaro Jaroměř.
Samici plošina překvapila, čápice poté kroužila nad hnízdem. Pak prázdné hnízdo obhlížela, strávila tam noc na neděli, od té doby se nevrátila.
„Vyhlížím Marušku pořád. Možná nepoletí pryč, může k hnízdu tíhnout, možná se přidá k nějakému osamělému samci. Těšila jsem se, že si za týden vyfotím čapí miminka,“ lituje broumovská patriotka, která sledovala čapí hnízdo 16 hodin denně.
Čapí potomstvo se nyní nachází v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Vylíhlé mládě a jedno vejce jsou umístěné pod termožárovkou.
„Mláděti, které se narodilo už na hnízdě, se daří dobře. Bojím se to zakřiknout. Další mládě, které se klubalo a byla vidět už ve vejci dírka, bylo špatně přetočené a nevyklubalo se. Může to způsobit i přesun v takto citlivém období. Teď se klube třetí mládě, je slyšet, že už uvnitř vejce píská a do tří dnů se může vylíhnout,“ říká Alice Janečková ze záchranné stanice.
Předpokládá, že nyní se počká, zda se vylíhne v pořádku další ptáče. Po dalších asi třech dnech by se obě čápata dala umístit k náhradním rodičům, aby si nezvykala na lidskou péči.