Příběh tří čapích polosirotků zachráněných z pivovarského komína v Rychnově nad Kněžnou má hořké pokračování. Sice se je povedlo odchovat v záchranné stanici na Písecku u adoptivních rodičů, takže v srpnu mláďata odlétla. Kvůli nezabezpečeným sloupům elektrického vedení se však jedno zranilo záhy, druhé uhynulo v Bulharsku a jen třetí pokračuje přes Blízký východ.

Čapí pár v Rychnově se v polovině dubna rozpadl, samice pak na hnízdě sledovaném webovou kamerou přes třicet dnů sama zahřívala vejce. Bylo zřejmé, že sama na mláďata nebude stačit, ale odborníci chtěli nechat vše na přírodě. Až když se ukázalo, že čápici už přikrmují lidé, zasáhli ochranáři z Jaro Jaroměř.

Tři čerstvě vyklubaná mláďata i jedno vejce pak převzala Záchranná stanice Makov na Písecku, která se stará o divoká zvířata. Adoptivní pár čápů sourozence přijal a odchoval.

Čapí sourozenci z Rychnova dostali jména Karel, Josef a Helena. Odchoval je adoptivní handicapovaný pár v Záchranné stanici Makov.
Odrostlá čápata z Rychnova v Záchranné stanici Makov na Písecku, uprostřed stojí Libor Šejna.
Na sloupu u bulharské obce Vodeničane zahynula nejspíš čápice Helena, její vysílačka se odtamtud hlásí. Místní přírodovědec vyfotil na sloupu mrtvého čápa, druhého uhynulého s polským kroužkem našel dole.
Čápa Josefa našli zraněného pod sloupem nedaleko Vodňan jen díky GPS batůžku. Na cestě do Afriky se zranil už po dvou dnech.
Od podporovatelů dostali čápi jména po spisovatelích Čapkových, tedy Karel, Josef a Helena. Záchranná stanice je vybavila kroužky a také telemetrickým zařízením, aby je bylo možné sledovat.

Mladí čápi odlétli 10. srpna, jenže už po dvou dnech to vypadalo, že je po Josefovi. Podle vysílačky uletěl jen asi třicet kilometrů k Vodňanům, signál se hlásil jen u elektrického sloupu. Když se tam ze stanice vydali, k velkému překvapení zjistili, že si nejedou jako tolikrát pro mrtvé zvíře, ale že mladý čáp přežil.

„Díky batůžkům získáváme tvrdá data, která ukazují právě na to, že konkrétně u čápů bílých dochází k velkým ztrátám na sloupech elektrického vedení. Kdyby batůžky neměli, takovou informaci nikdy nedostaneme, možná z Čech podle kroužku, ale z Bulharska ne. Další věc je, že Josefa jsme díky batůžku zachránili. Byl ochrnutý, ležel pod sloupem, po několika dnech by uhynul nebo by ho někdo sežral,“ říká Libor Šejna ze Záchranné stanice Makov.

Čápata opustil otec, samici patrně krmili lidé. Ochranáři mladé z komína odebrali

Druzí dva sourozenci letěli spolu až do slovenských Mochovců, kde se Helena oddělila a přes Maďarsko a Rumunsko dolétla do Bulharska. U obce Vodeničane 25. srpna však doplatila na to, že chtěla přistát na nezabezpečeném stožáru.

Její vysílačka odtamtud stále posílá signál. Když se byl místní ochranář podívat na místě, shledal jednoho mrtvého čápa nahoře na sloupu a dalšího s polským kroužkem na zemi. Helena ulétla vzdušnou čarou 1 250 kilometrů od záchranné stanice.

„Podle údajů z vysílačky alespoň můžeme bulharskou společnost oslovit, aby to místo spravili. Shodou okolností jsem se ve čtvrtek vrátil z výjezdu z místa, kde se zranil Josef, a řešili jsme to s Českou inspekcí životního prostředí. Na základě zjištění oni dají podnět na energetickou společnost, aby zabezpečila sloupy v okolí skládky, kam čápi často létají. Za mě jednoznačně vysílačka pomohla, další čápy tím pravděpodobně zachráníme,“ je přesvědčen Libor Šejna.

9. května 2025

Čáp Karel zatím překonal Turecko a přes Sýrii zamířil do Jordánska, vysílačkou se ve středu vpodvečer hlásil z Ammánu. Jeho pohyb se dá sledovat na facebookové stránce Telemetrie Makov a černí čápi CZ.

„Karel už ulétl přes 3 tisíce kilometrů a je asi v polovině cesty. Je těžké mluvit o odhadech, zahynout může dnes, zítra nebo za patnáct či pětadvacet let, což bychom byli nejradši,“ říká Šejna.

14. května 2025

V Česku je čáp bílý zvláště chráněným druhem. Náraz o dráty a zasažení elektrickým proudem jsou nejčastějšími příčinami úhynu těchto ptáků, může jít o polovinu až víc než dvě třetiny všech úhynů.

