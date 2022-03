S pomocí dětí vrátil Chlumec hnízdo na komín, čápi přilétají vždy na Josefa

Když se v neděli 12. září Zdeněk Solar podíval přes řeku Cidlinu na nedávno opuštěné hnízdo čápů na komíně zchátralé cihlové budovy v areálu bývalého Dřevotvaru, všiml si dýmu.

Zavolal hasiče a sledoval, jak požár, který se rozsahem zapsal do historie města, postupuje. Nejprve se zdálo, že čapí hnízdo oheň nezasáhne, proud vzduchu stoupající komínem však nakonec přispěl ke zkáze.

„Naštěstí tady už čápi nebyli, odletěli asi čtrnáct dní předtím. Byl to druhý největší požár v Chlumci, první byl kdysi na zámku. Oheň už měli hasiči pod kontrolou, zásah dokončovali, ale večer hnízdo vzplálo. Každý den jsem se na čápy díval, sledoval jsem jejich přílety i vyvádění mláďat. I jako starej chlap jsem uronil slzu, nepřeháním. Přemýšlel jsem, co s tím udělat a řekl si, že musíme zapojit celé město a hnízdo vrátit na své místo. Šel jsem za ředitelkou školy, která to přivítala. Jednali jsme s dětskou školní radou a šli za panem starostou. Město se toho ujalo, založili jsme sbírku, zapojili firmy, navázali spolupráci se záchranou stanicí pro zvířata v Jaroměři a dnes jsme tady,“ vypráví Zdeněk Solar, když sleduje dva jeřáby, které ocelovou konstrukci hnízda vážící 350 kilogramů zvedají.

Solar v Chlumci žije od roku 1981, tehdy už hnízdo na komíně bylo. „Podle informací, které máme, tam je nejméně 45 let,“ doplňuje chlumecký starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Pomohly děti i místní firmy

Ztráta hnízda se ve více než pětitisícovém městě proměnila v úsilí o jeho návrat. Sbírku podpořila i řada místních firem, děti vyrobily kalendář, vlastním logem s čápem nechaly potisknout trička či odznaky. Své zastoupení měly i v odborné komisi, která kvůli záchraně hnízda vznikla.

„Čápi tady byli odjakživa, všem bylo líto, že už je tady nebudeme vídat. Se spolužáky jsme se pustili do jejich záchrany, aby se vrátili. Zahájili jsme prodej triček, čapích odznáčků a kalendářů. Je skvělé, že se to povedlo,“ pochvaluje si Natálie Demjanovičová z 8. třídy chlumecké základní školy.

„Chodili jsme po firmách a nabízeli naše produkty, které se prodávaly i ve školní vrátnici. Zapojila se celá škola, jeden žák navrhl logo s čápem, i děti z prvního stupně kreslily a hlasovaly, co by se ještě dalo udělat,“ doplňuje spolužačku Sofie Lukešová.

Instalaci nového hnízda si kromě žáků základní školy nenechaly ujít ani děti z obou mateřských škol. Ocelový kolos se zvedl do výšky 25 metrů po 9. hodině, ukotvení na komíně trvalo pár minut.

„Původní konstrukce byla kruhová, vycházeli jsme z ní, ale kvůli zjednodušení výroby jsme se rozhodli pro šestihran. Myslím, že i vizuálně na komín pasuje lépe. Je o něco menší a lehčí, váží 350 kilogramů zatímco to původní mělo 400 kilogramů. Ornitolog dal na konstrukci smrkovou podestu, ta se vypletla březovými větvemi,“ vysvětluje Milada Zborníková z chlumecké firmy Terom, která hnízdo vyrobila.

Sbírka potrvá do dubna

Vzdává hold práci předků, kteří vyrobili původní železnou konstrukci: „Dělali ji přímo na komíně. Byli jsme u sundávání po požáru, odvezli jsme ji do dílny a změřili. Hnízdo tam vydrželo mnoho let a myslím, že by ještě dlouho vydrželo. Konstrukce ani nebyla prorezlá, poškodil ji až oheň. Byla to fortelná práce.“

Sbírka potrvá do dubna, zatím se podařilo shromáždit 85 tisíc korun.

„Peníze jsou od drobných dárců a z prodeje upomínkových předmětů, město dalo ze svého účtu 38 tisíc korun. To by nám nestačilo, ale obětavě pomohli sponzoři z chlumeckých firem, které akci významně dotují. Dokonce se dnes domluvili, že nechtějí uhradit ani část svých nákladů a peníze věnují na pomoc Ukrajině. Kdybych to měl přece jenom vyčíslit, odhaduji, že celkem přišlo nové hnízdo až na 150 tisíc korun,“ říká Uchytil.

Podpora Ukrajiny sužované ruskou agresí byla patrná i na této akci. Na budově s komínem visela ukrajinská vlajka.

„Je obdivuhodné, že se i v dnešní době povedlo něco tak pěkného a pozitivního pro přírodu i pro lidi,“ neztrácí optimismus ředitelka základní školy Jana Bernartová. Kalendář inspirovaný čápy škola přihlásila do soutěže o kalendář roku.

Ať se vrátí i na Ukrajinu

„Mám z toho krásný pocit, ale nepředpokládal jsem, že hnízdo budeme vracet v takové smutné době. Chtěli jsme tím přispět k dobré náladě v našem městě, dokázat, že takové věci stojí za úsilí a ukázat, že Chlumečáci dokážou držet při sobě. Vítězství přijde teprve v momentě, kdy se čáp vrátí. Ovšem mým daleko větším přáním dnes je, aby se čápi vrátili také na Ukrajinu,“ konstatuje Zdeněk Solar.

Doufá, že čápi i letos dodrží obvyklý termín příletu: „Přilétají vždycky na Pepíka 19. března. Věřím, že se jim hnízdo zalíbí. To už ale neovlivníme.“

Hasiči v září odhadovali, že při požáru v areálu vznikla škoda až pět milionů korun. Oheň tehdy založily děti, které si tam hrály. Území při řece Cidlině nedaleko od centra Chlumce by se časem mohlo proměnit v obytnou zónu.

„Kdysi tady býval měšťanský pivovar. V roce 1775 ho přepadli vzpurní sedláci, kteří se tady opili a dopadli špatně. To nás v dějepisu neučili. Za první republiky se tady podnikalo, potom přišlo znárodnění, sídlil tady Dřevotvar. Po revoluci se majetek v restituci vrátil Kinským, kteří areál prodali a dnes patří soukromé firmě. Musíme jí poděkovat, že můžeme hnízdo na komín znovu umístit. Do budoucna bychom tady chtěli mít obytnou zónu, ale komíny by zůstaly jako památka na první průmyslovou zónu v Chlumci,“ nastiňuje plány starosta Uchytil.